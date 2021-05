Słuchawki Apple AirPods w Lidlu? Tak, to możliwe!

Tego jeszcze nie grali. Po torebkach Wittchen, klapkach Kubota i lodach ekipy czas na kolejny hit w Lidlu. Tym razem do sprzedaży trafiają słuchawki Apple AirPods drugiej generacji. Znowu będą tańsze, niż zwykle, ale jest jeden haczyk.

Mówi się, że Niemcy to zrównoważony i spokojny naród. Tymczasem sieć sklepów Lidl wprowadza do swojej sprzedaży słuchawki Apple AirPods 2 generacji z 2019 roku.

AirPods 2019

Bestsellerowy model słuchawek True Wireless od Apple pojawi się w niemieckich sklepach Lidla już jutro - 6 maja 2021 roku. Dodatkowo AirPodsy sprzedawane będą po zaniżonej cenie. Sieć sklepów Lidl proponuje je za zaledwie 125 Euro.

Słuchawki co prawda nie trafią na razie do sprzedaży w Polskich sklepach Lidla, ale informacja ta jest niezwykle ważna z innego punktu. Dotychczas żaden sprzęt Apple nie trafił do sprzedaży w dyskontach. AirPodsy 2 są pierwszym urządzeniem Apple, które sprzedawane jest przez sieć sklepów na codzień zajmująca się sprzedażą żywności oraz artykułów przemysłowych. Dodatkowo słuchawki są tańsze o 40 Euro od ceny detalicznej.

Apple na pewnie nie jest zadowolone z wyżej wymienionego obrotu sprawy. Dodatkowo słuchawki prawdopodobnie zostały zakupione od jednego z dystrybutorów na Niemcy, a sieć sklepów ominęła umowy partnerskie z Apple.

Słuchawki Apple AirPods 2 pojawią się w sklepach stacjonarnych. Nie ma możliwości zakupu przez internet.

Czy w przyszłości sprzęt Apple trafi do regularnej oferty Lidla i innych dyskontów? Dla konsumentów byłaby to świetna okazja, ale prawdopodobnie jest to jednorazowa oferta.

Źródło: macwelt.de