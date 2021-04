Słuchawki Huawei FreeBuds 3 w świetnej cenie - 400 zł taniej!

Promocja w sklepie Huawei wystartowała. Wśród przecenionych urządzeń znajdziemy słuchawki bezprzewodowe, smartwatch oraz głośnik Huawei. Na jakie rabaty możemy liczyć?

OkazjoWTORKI na huawei.pl to cykliczna promocja, dzięki której możemy kupić wybrane urządzenia. Dzisiaj na wyprzedaży pojawiają się trzy produkty Huawei. Promocja trwa tylko jeden dzień (27.04. 2021) od 9:00 do 21:00. Urządzenia będą pojawiać się co cztery godziny. Wśród przecenionych sprzętów znalazły się:

Bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3 przecenione na 199 zł

przecenione na Smartwatch Huawei Watch GT 2e przeceniony na 449 zł

przeceniony na Głośnik Huawei Sound X w przeceniony na 899 zł

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, każdy z produktów jest limitowany do 40 sztuk.

Słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 3 - specyfikacja

Typ: Douszne, bezprzewodowe, Bluetooth

Bateria: 30 mAh (min) (jedna słuchawka); 410 mAh (min) (etui ładujące)

Czas pracy: 4 godziny na 1 ładowaniu; 20 godzin przy użyciu etui ładującego

Redukcja szumów: System aktywnej redukcji szumów

Średnica membrany: 14,2 mm

Smartwatch Huawei Watch GT 2e - specyfikacja

Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Kompas, Pulsoksymetr, Pulsometr, Światła, Żyroskop

Nawigacja: Tak

Obwód nadgarstka: 140 - 210 mm

Odporności: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Głośnik Huawei Sound X - specyfikacja

Głośniki: 2 głośniki basowe 60 W, 6 głośników pełnozakresowych 30 W

Procesor: MediaTek MT8518: 4 x 1,5 GHz

Łączność: Bluetooth HFP/A2DP; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2, 2,4 GHz oraz 5 GHz

Pamięć: 512 MB RAM + 8 GB ROM

Częstotliwość: 40 Hz - 40 kHz

