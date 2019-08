Słuchawki HyperX Cloud Alpha S zaprezentowane na Gamescon

Nowy zestaw słuchawkowy dla graczy wyposażono w regulację niskich tonów, oraz system dźwięku przestrzennego HyperX 7.1

HyperX zaprezentował na targach Gamescon nowy zestaw słuchawkowy dla graczy HyperX Cloud Alpha S. Jest to najnowszy dodatek do gamingowej oferty HyperX. Słuchawki umożliwiają regulację basu za pomocą przesuwanego suwaka, dzięki czemu użytkownik może dostosować dźwięk do swoich potrzeb. Nie zabrakło również dźwięku przestrzennego HyperX 7.1, który dostosowany został do potrzeb graczy.

HyperX Cloud Alpha S zawierają technologię dwukomorową, która zapewnia dokładny dźwięk charakteryzujący się znaczną rozpiętością tonalną oraz barwą dźwięku. Podwójne komory w HyperX Cloud Alpha S pozwalają na indywidualne strojenie średnich i wysokich częstotliwości. Całość zapewnia dynamiczny dźwięk, który sprawia, że gry, odtwarzana muzyka oraz filmy staja się bardziej realistyczne i wciągające. HyperX Cloud Alpha S posiada wszystkie funkcje i oferuje taką samą jakość dźwięku, jak dostępne słuchawki HyperX Cloud Alpha, a jednocześnie zwiększa możliwości słuchania dźwięku przestrzennego 7.1 oraz umożliwia dostosowanie dźwięku do potrzeb użytkownika.

"Jesteśmy podekscytowani rozszerzeniem naszej linii urządzeń peryferyjnych HyperX o zestaw słuchawkowy do gier Cloud Alpha S", powiedział Julien Millet, business manager w HyperX EMEA.

"Oferujemy użytkownikom zestawu słuchawkowego 7.1 z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym, który zapewnia pełen komfort i styl oryginalnego zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Alpha. Nowe Alpha S zapewniają graczom precyzyjny dźwięk i intuicyjne funkcje sterowania, dzięki którym mogą oni w pełni zanurzyć się w świecie dźwięków".

HyperX Cloud Alpha S mogą pochwalić się wyjątkowym komfortem użytkowania dzięki piankowym poduszkom nausznym z dopasowywaniem się do głowy użytkownika i funkcją pamięci. Dodatkowo nie zabrakło oddychającej skóry oraz aluminiowej konstrukcji. Zestaw słuchawkowy wyposażono również w odłączany mikrofon z redukcją hałasu, pleciony kabel, zapasowy zestaw poduszek oraz torbę podróżną.

HyperX Cloud Alpha S - Dostępność

Słuchawki HyperX Cloud Alpha S dostępną bedą w sprzedaży w sieci sklepów partnerskich HyperX — zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Zestaw słuchawkowy pojawi się na rynku w czwartym kwartale 2019 roku. Cena detaliczna wynosi 129,99 dolarów (około 520 zł netto).