Słuchawki Sony LinkBuds S - Galaxy Buds2 mają się czego bać

Pierwsza generacja Sony LinkBuds była niezwykle ciekawym pomysłem, który nie do końca wyszedł. Były to douszne słuchawki z otwartą architekturą. Miało to znacząco poprawić komfort noszenia przez długie godziny, a dodatkowo sprawić, że dźwięki otoczenia będą mogły łatwo przedostać się do uszu użytkownika.

Takie rozwiązanie z kolei miało zapewnić większe bezpieczeństwo użytkowania słuchawek na przykład na chodniku, czy przy poruszaniu się na rowerze. Niestety, nie spotkało się ono z dużym zainteresowaniem użytkowników, którzy dostrzegli, że są momenty, kiedy chcemy odciąć się od otoczenia właśnie dzięki słuchawkom, a ten model nie jest w stanie tego zapewnić.

Sony LinkBuds S/WF-LSN900

Truly Wireless Noise Canceling Earbuds

W odpowiedzi na te uwagi Sony ma wprowadzić na rynek model LinkBuds S. Jest to powrót do standardowego wyglądu słuchawek. Dokanałowa konstrukcja sprawi, że będą one lepiej wygłuszały dźwięki otoczenia, a także umożliwi implementację aktywnej redukcji szumów, która ma pozwolić na jeszcze lepsze możliwości wyciszania hałasów.

Z drugiej strony Sony nie chciało też zrezygnować z możliwości przechwytywania dźwięków z zewnątrz, słuchawki zostały więc wyposażone w swego rodzaju tunel. Takie rozwiązania pozwoliło na połączenie zalet słuchawek o zamkniętej budowie z zaletami poprzedniej generacji LinkBuds.

Nowe Sony LinkBuds S mają być także najlżejszymi i najmniejszymi słuchawkami z aktywną redukcją szumów na rynku. Każda słuchawka ma ważyć zaledwie 4,8 g. Przewidywana cena słuchawek to 199 USD, czyli około 650 zł. Wygląda więc na to, że Sony swoją linią LinkBuds ma zamiar bezpośrednio konkurować z Samsungiem i ich Galaxy Buds2.

Słuchawki Samsunga są o 0,2 g cięższe i też mogą się pochwalić aktywną redukcją szumów. Dodatkowo cena obu modeli kształtuje się na tym samym poziomie - propozycja Samsunga w oficjalnej dystrybucji kosztuje 649 zł. Nawet żywotność na baterii wygląda tak samo: zarówno Linkbuds S, jak i Galaxy Buds2, oferują 20 godzin słuchania muzyki bez podłączenia do ładowarki. Trzeba jednak pamiętać, że zaletą propozycji Sony mają być także ich wymiary i komfort noszenia, jednak to już bardzo zależy od indywidualnego użytkownika.