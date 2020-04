Słuchawki Xiaomi za 14,99 i niskie ceny akcesoriów Smart Home - Mi Fan Festiwal 2020

Mi Fan Festiwal 2020 trwa nadal i oferuje kolejne ciekawe promocje. Tym razem taniej możemy kupić słuchawki bezprzewodowe Xiaomi lub inne produkty Mi Smart w specjalnych cenach. Poniżej znajdziecie listę produktów objętych promocją.

Mi Fan Festiwal to coroczne wydarzenie, które wiąże się z wieloma interesującymi promocjami. W tym roku połączyło się z obchodami 10 urodzin Xiaomi. W związku z tym festiwal organizowany jest pod hasłem "Live smart, buy smart". To moment wyprzedaży i atrakcyjnych promocji. Rabaty na sprzęt dostępne są do 26 kwietnia, więc warto skorzystać z okazji jak najszybciej, ponieważ liczba sztuk objętych promocją jest ograniczona.

Xiaomi udostępniło m.in. produkty ekosystemowe oraz sprzęt audio:

Słuchawki dokanałowe - Mi In-Ear Headphones Basic za 14,99 zł

- Mi In-Ear Headphones Basic za Słuchawki bezprzewodowe - Mi Bluetooth Headset mini za 34,90 zł

- Mi Bluetooth Headset mini za Ryżowar - Mi Induction Heating Rice Cooker za 219 zł

- Mi Induction Heating Rice Cooker za Lampkę - Yeelight Atmosphere Lamp za 199 zł

- Yeelight Atmosphere Lamp za Lampę biurkową - Yeelight Portable LED Lamp za 119 zł

- Yeelight Portable LED Lamp za Czujnik ruchu - Mi Motion Sensor za 55 zł

- Mi Motion Sensor za Zestaw czujników - Mi Smart Sensor Set za 299 zł

- Mi Smart Sensor Set za Czujnik drzwi i okien# - Mi Window and Door Sensor za 49 zł

Do 26 kwietnia produkty w specjalnych cenach będzie można kupić w internetowych sklepach: mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl.

Warto zapoznać się również z innymi produktami od Xiaomi.