Słuchawki douszne Creative Outlier Air V3 - doskonały prezent dla Niej i dla Niego

Szukasz idealnego prezentu dla partnera? Święta tuż, tuż, więc koniecznie sprawdź słuchawki True Wireless marki Creative Outlier Air V3, z których będą zadowoleni fani wysokiej jakości muzyki oraz mobilności.

Creative to przedsiębiorstwo komputerowe, którego historia zaczęła się w 1981 roku w Singapurze. Od tego dnia rozwój firmy nabrał tempa i tak dziś Creative może pochwalić się tytułem światowego lidera w zakresie produktów do rozrywki cyfrowej. W Polsce przedsiębiorstwo zawitało w 1995 roku wraz z najświeższym wtedy odkryciem, zestawem głośnikowym typu 7.0. Na tym sukcesie przedstawiciele firmy nie poprzestali i tym razem proponują nam niezwykle ciekawe słuchawki douszne Creative Outlier Air V3, które są już 3 generacją z tej serii.

Specyfikacja

Typ słuchawek douszne Typ mikrofonu wielokierunkowe Czułość mikrofonu (1 kHz) -42 dBV/Pa Bluetooth Wersja 5,2 Częstotliwość robocza Bluetooth 2402 MHz – 2480 MHz Kodeki audio SBC, AAC Zasięg działania bezprzewodowego do 10 m Maksymalna moc wyjściowa RF 4,6 GHz Obsługa funkcji asystenta głosowego Siri i Asystent Google Czas odtwarzania do 10 godzin po jednym ładowaniu do 32 godzin odtwarzania łącznie Ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi, ładowanie przez USB-C Czas ładowania 2-3 godziny Zakres temperatury roboczej 0–45°C Aplikacja Creative iOS w wersji 11 lub nowszej, Android wersja 7,0 lub nowsza Stopień ochrony IPX5

Nie jest tajemnicą, że technologia rozwija się coraz szybciej, a my musimy się do niej dostosować. Już w latach 90. rozpoczęto rozwijanie bezprzewodowego standardu komunikacji, który teraz zdaje się być dla nas codziennością. Tym samym nic dziwnego, że już parę lat temu zaczęto wprowadzać go do rozmaitych urządzeń takich jak klawiatury, myszki, smartfony czy nawet słuchawki. Bluetooth, bo o tym standardzie mowa, pozwala na łączność krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi sprzętami elektronicznymi.

Słuchawki douszne Outlier Air V3 korzystają z najnowszego standardu Bluetooth w wersji 5.2, który charakteryzuje się szybkim transferem danych do 2 Mb/s dla urządzeń typu “wearables” (np. smartwatch, słuchawki) i do 50 Mb/s dla komputerów oraz funkcją połączenia 2 sprzętów jednocześnie. Ponadto urządzenie obsługuje kodeki audio AAC i SBS, co razem z 6 mm przetwornikami z biocelulozowymi membranami odpowiada za niezwykłą jakość dźwięku.

Technologia X-FI READY

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj także autorska technologia X-Fi READY, która ma za zadanie wizualizować efekt dźwięku przestrzennego. Dzieje się to nawet w przypadku plików muzycznych, które natywne zapisują informacje o dźwięku w mono lub stereo. Zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe za pośrednictwem aplikacji SXFI.

Aplikacje

Tym samym wyjaśnijmy, jakie funkcje posiadają aplikacje Creative App i SXFI App. Przede wszystkim wprowadzają personalizację przycisków, kontrolę poziomów hałasu w trybie otoczenia i aktywnej redukcji szumów, ustawienia dźwięku za pomocą korektora graficznego, aktualizację oprogramowania, odtwarzacz multimedialny oraz ustawienia Super X-FI.

Wróćmy jednak do specyfikacji technicznej słuchawek dousznych Creative Outlier Air. Cechą szczególnie wyróżniającą model V3 jest mniejsza i smukła obudowa posiadająca stopień ochrony IPX5. Oznacza to, że urządzenie jest wodoodporne w przypadku przebywania pod strumieniem wody z niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty, dzięki czemu nawet deszcz nie jest nam straszny.

Mikrofony

Nie zapomniano także o tych, którzy słuchawki wykorzystują do rozmów. Model firmy Creative wyposażono w cztery mikrofony — po dwa na każdą wkładkę douszną — które mają zapewnić najwyższą jakość komunikacji. Tym samym producenci wprowadzili funkcję Dual-Voice umożliwiającą odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asystentowi głosowemu. Słuchawki Creative Outlier Air V3 obsługują jednakowo Siri z systemu iOS, jak i Asystenta Google. Mikrofony odpowiadają także za ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia, co jest szczególnie ważne na przykład podczas jazdy na rowerze po drogach, czy w trakcie przechodzenia przez pasy.

Sterowanie dotykowe

Każdy, kto kiedykolwiek miał przyjemność używać słuchawek dousznych, wie, jak przydatna jest funkcja dotykowego sterowania. Oczywiście, słuchawki marki Creative posiadają wbudowane czujki dotykowe, które umożliwiają sterowanie urządzeniem w celu kontrolowania połączeń, kolejności odtwarzanych utworów oraz dostosowywanie głośności. Warto podkreślić, że możliwa jest personalizacja ustawień według własnych upodobań w aplikacji Creative.

ANC i Tryb Ambient

Na tym jednak nie koniec. Słuchawki Creative Outlier Air V3 posiadają wbudowaną funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC), co w tej klasie cenowej jest bardzo rzadko spotykane. Rozwiązanie to pozwala na skuteczne wyeliminowanie dźwięków z otoczenia, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się niezakłóconym odsłuchem. Ponadto ANC wspiera dodatkowy tryb Ambient, który kontroluje zakres dźwięku przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół nas. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności wyjmowania wkładek dousznych podczas rozmowy z kimś z bezpośredniego otoczenia. Jest to szczególnie przydatne w trakcie płacenia za zakupy, czy chociażby podczas przechodzenia przez pasy.

Etui ładujące

Słuchawki to jednak nie wszystko. Poza nimi producent zaprojektował etui, które obsługuje ładowanie zgodne ze standardem Qi. Oznacza to, że urządzenie przesyła energię elektryczną poprzez indukcję i można je ładować bezprzewodowo, jak i za pomocą kabla USB typu C. Ponadto warto zauważyć, że wydajność akumulatorów zapewnia nawet do 40 godzin łącznego czasu odtwarzania.

Creative Outlier Air V3 to doskonała propozycja dla tych, którzy cenią sobie bezawaryjność, wysoką jakość wykonania oraz czyste brzmienie. W cenie zaledwie 250 złotych otrzymujemy wysokiej jakości słuchawki z aktywną redukcją szumów, wirtualizacją dźwięku przestrzennego oraz wydajnymi akumulatorami, zapewniającymi do 40 godzin łącznego czasu odtwarzania. Creative Outlier Air V3 można zakupić w sklepie RTV Euro AGD oraz Media Expert.