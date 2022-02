Słuchawki na prezent? Walentynkowa oferta Jabra

Skorzystaj z okazji i podaruj komuś słuchawki douszne Jabra True Wireless. Jakie modele zwróciły naszą uwagę?

Spis treści

Jabra

W tym roku Walentynki wypadają w poniedziałek. Zorganizowanie Święta Zakochanych w dzień powszedni wydaje się więc wyzwaniem.

Rozwiązaniem może być kolacja, wspólne oglądanie filmów, romantyczna muzyka i atrakcyjny, trafnie dobrany prezent. Co powiesz na świetne słuchawki, dzięki którym bliska Ci osoba posłucha miłosnej składanki, którą dla niej ułożyłeś? Do serca można trafić nie tylko przez żołądek, ale i przez uszy.

Zobacz również:

Słuchawki Jabra Elite 7 Pro, Elite 4 Active i Elite 7 są dostępne w wybranych sieciach handlowych lub na stronie producenta.

Elite 7 Pro

Cena: 799 zł

Najmniejsze słuchawki douszne Jabra posiadają wytrzymałe 6 mm przetworniki odtwarzające dźwięki od najpełniejszych basów po najczystsze soprany. Technologia Jabra MySound pozwala na tworzenie spersonalizowanego profilu audio, a technologia HearThrough umożliwia określenie ilości dźwięku z otoczenia, jaką chcemy słyszeć. Jabra izoluje także Twoją muzykę od niepożądanego hałasu. MultiSensor VoiceTM udostępnia zaś aż cztery wydajne mikrofony z zaawansowanym czujnikiem Voice Pick Up, które wykorzystują technologię przewodnictwa kostnego i zaawansowane algorytmy w celu zapewnienia najwyższej jakości dźwięku. Słuchawki są dostępne w kolorach Titanium Black, Black oraz Gold Beige.

Elite 4 Active

Cena: 499 zł

Jabra Elite 4 Active to idealny wybór dla wszystkich miłośników sportu. Słuchawki douszne mają stopień ochrony IP57, co czyni je odpornymi na działanie wody i potu. Aktywna redukcja szumów (ANC) oraz regulowany korektor zapewniają realistyczny dźwięk o najwyższej jakości, a technologia HearThrough pomaga zachować czujność podczas biegu. Wytrzymała bateria wystarcza aż na 7 godzin słuchania muzyki, a z etui ładującym można korzystać z nich nawet do 28 godzin. W urządzeniach z Androidem w wersji 6.0 lub nowszej, możesz też korzystać z funkcji Spotify Tap i uzyskać dostęp do muzyki w ruchu, stukając dwukrotnie w lewą słuchawkę.

Elite 7 Active

Cena: 699 zł

Intensywna praca czy trening będą łatwiejsze ze słuchawkami Elite 7 Active, które zaskakują niesamowitą głośnością, dzięki czterem specjalnie rozmieszczonym mikrofonom pokrytym siateczką SAATI Acoustex, która chroni przed wiatrem. Aktywna redukcja szumów (ANC) i funkcja MySound w aplikacji Jabra Sound+ umożliwia dostosowywanie dźwięku do użytkownika. Słuchawki trzymają się pewnie w uszach za sprawą najnowszej technologii Jabra ShakeGripTM, a zmodyfikowana konstrukcja gumek EarGelTM lepiej dopasowuje się do ucha ze względu na bardziej zaokrąglony i zwężający się kształt.

Wielofunkcyjne słuchawki są dostępne w kolorach granatowym, czarnym i miętowym.

Więcej informacji na ich temat znajdziesz na stronie producenta.

Zobacz także: Urządzenia peryferyjne do 60% taniej! Promocje na Walentynki

Źródło: materiały prasowe