Słuchawki z jednorożcem? Ja to kupuję – od dziś są w Biedronce!

Te słuchawki Bluetooth z wizerunkiem jednorożca chętnie kupiłabym dla siebie. Od dziś są dostępne w Biedronce, w dodatku w bardzo dobrej cenie.

Już od dziś w ofercie Biedronki pojawiły się bardzo wyjątkowe słuchawki. Zostały one bowiem zaprojektowane z myślą o… dzieciach! To nie byle jaki gadżet – słuchawki te wyglądają (i działają) jak popularne POP IT. Uwielbiane przez dzieci „bąbelki” sprawiają, że to akcesorium wygląda niebanalnie i naprawdę może się podobać najmłodszym.

Słuchawki bezprzewodowe Setty POP IT

Te wyjątkowe słuchawki są dostępne w 3 różnych kolorach. Jeden z wariantów będzie idealny dla fanów jednorożców – przy nausznikach znalazł się bowiem wizerunek tego magicznego stworzenia. Słuchawki są bezprzewodowe, dzięki czemu połączą się ze smartfonem lub innym urządzeniem bez konieczności używania dodatkowych kabli. Jednak opcjonalnie można też użyć przewodu i nie korzystać z łączności przez Bluetooth. Wskazówką, że akcesorium łączy się z urządzeniem, jest migająca na niebiesko dioda.

Do czego mogą służyć dzieciom takie słuchawki? Oczywiście, do słuchania muzyki, audiobooków, a nawet prowadzenia rozmów telefonicznych. Na lewym nauszniku znajduje się panel sterujący, służący do obsługi słuchawek. Obok przycisków umieszczono wejście na złącze micro-USB oraz minijack.

Słuchawki te działają w trybie FM. Dzięki temu można też słuchać stacji radiowych, nadających na częstotliwości 87,5-108 MHz. Co ciekawe, można użyć też karty micro SD, którą wystarczy umieścić w słuchawkach, by dziecko zyskało dostęp do nagranej na nośniku muzyki bądź audiobooków.

Nauszniki tych słuchawek są regulowane. Dzięki temu łatwo można dopasować je do rozmiaru oraz kształtu dziecięcej głowy.

Słuchawki są od dziś dostępne w Biedronce w cenie 59,90 zł.

