Smart Home AliExpress - tych gadżetów taniej nie znajdziesz [18.07.2022]

Technologiczne gadżety otaczają nas niemal codziennie. Inteligentny dom stał się swego rodzaju synonimem nowoczesności, którą ostatnimi czasy - ciężko dogonić. Choć urządzenia przybierają postać innowacji, wcale nie muszą kosztować nas majątek! Oto przegląd tanich produktów Smart Home na AliExpress!

Spis treści

Smart Home AliExpress - tych gadżetów taniej nie znajdziesz

Wzięliśmy pod lupę ofertę platformy AliExpress w poszukiwaniu urządzeń i gadżetów z zakresu Smart Home. Tanie i praktyczne rozwiązania nie nadszarpną twojego budżetu, a ponadto pozwolą unowocześnić dom. Sprawdź, co warto kupić w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Żarówka LED

Inteligentne oświetlenie to nie tylko lampy i listwy, ale również specjalne żarówki! Powyższy produkt o mocy 15 Watt, umożliwia dostosowywanie światła RGB w wielu kombinacjach kolorystycznych. Żarówka jest sterowana za pośrednictwem aplikacji - kompatybilna również m.in. z Amazon Alexa oraz Home Assistant.

Zobacz również:

Przejdź do oferty

Urządzenie sterujące roletami

Urządzenie sterujące to innymi słowy silnik pozwalający zautomatyzować system żaluzji, rolet i zasłon. Jeśli zdarzyło Ci się zapomnieć o ich zasłonięciu, nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonać tego za pośrednictwem aplikacji. Gadżet łączy się za pośrednictwem Bluetooth - możliwe jest dostosowanie rolet na podstawie identyfikacji oświetlenia wewnątrz oraz ustanowienie harmonogramu.

Przejdź do oferty

Dzwonek z kamerą

Wideodomofon zapewnia naszym domownikom zwiększone bezpieczeństwo. Dostęp do obrazu osób, które znajdują się pod drzwiami pozwala na uniknięcie kradzieży oraz wielu nieprzyjaznych wizyt. Działanie umożliwia łączność z WiFi 2.4G oraz aplikacja Aiwit - umożliwia ona dostęp do rzeczywistego obrazu nagrywanego przez dzwonek. Dwukierunkowy dźwięk umożliwia rozmowę przez domofon.

Przejdź do oferty

Robot do mycia szyb

Mycie szyb w domu nie jest lubianym zajęciem, jednak koniecznym - producenci pomyśleli o rozwiązaniu tego problemu. Myjka do szyb pozwala na oczyszczenie szklanych powierzchni bez naszego udziału. Moc ssania wynosi aż 5600 PA, do naszej dyspozycji oddano trzy tryby pracy urządzenia. Zabezpieczenia uniemożliwiają upadek robota, tak więc jest on bezpieczny w użyciu. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem dołączonego pilota.

Przejdź do oferty

Centrala sterująca

Kontroluj urządzenia w swoim domu za pomocą Broadlink umożliwiającego podłączenia do Wi-Fi bez bramki. Centrala działa dzięki podczerwieni, zakres umożliwiający sterowanie to około 12 m. Urządzenie jest kompatybilne ze smartfonami z systemem Android oraz iOS, a dodatkowo współpracuje z Google Alexa.

Przejdź do oferty

Nest Mini 2

Ulubiona muzyka może towarzyszyć nam w każdym pomieszczeniu domu, umożliwia to m.in. Nest Mini 2. Inteligentny głośnik łączy się za pomocą Bluetooth 5.0 lub Wi-Fi i jest kompatybilny z systemem iOS oraz Android. Jeśli jest Ci znany Asystent Google - jego możliwości w pełni wykorzystasz z Nest Mini 2.

Przejdź do oferty

Zawór termostatyczny

Sterowanie grzejnikiem z poziomu aplikacji na smartfona staje się możliwe. Zawór umożliwia zarówno rzeczywistą zmianę stopnia ogrzewania, jak i ustawienie konkretnego harmonogramu. Do naszej dyspozycji jest 6-stopniowa regulacja. Urządzenie wyposażono w czytelny ekran LCD ukazujący obecne ustawienia - dla prawidłowego działania należy podłączyć gadżet do bramki ZigBee.

Przejdź do oferty

Detektor jakości powietrza

Wykrywanie szkodliwych związków w domu może skutecznie chronić nasze zdrowie. Detektor monitoruje m.in. CO2, Formaldehyd, VOC oraz temperaturę powietrza. Dostęp do wszelkich danych jest możliwy poprzez dedykowaną aplikację. Gdy poziom związków jest zbyt wysoki, następuje automatyczne włączenie urządzeń oczyszczających/wentylujących powietrze (o ile takowe posiadamy).

Przejdź do oferty

Inteligetny zamek na odcisk palca

Dobre zamki w naszym domu to podstawa bezpieczeństwa oraz prywatności. Inteligentny zamek wyposażono w łączność Wi-Fi, dzięki czemu może być obsługiwany z poziomu dedykowanej aplikacji. Wejście do domu jest możliwe również poprzez wpisanie stosownego kodu na panelu dotykowym, jak i odcisk linii papilarnych. Urządzenie jest odporne na zachlapania, tak więc może być umieszczone również na drzwiach wejściowych.

Przejdź do oferty

Czujnik wycieku wody

Nawet w najbardziej nowoczesnych domach dochodzi do nieprzewidzianych niespodzianek związanych z nieszczelnością, powodzią lub przeciekaniem. Jeśli chcesz być spokojny o swoje mieszkanie, sprawdź jak działa czujnik wody. Gdy urządzenie wykryje niepożądany wyciek, automatycznie załącza alarm o głośności sięgającej 110 dB oraz wysyła powiadomienie w dedykowanej aplikacji. Stałe nadzorowanie jest szczególnie pomocne podczas dłuższych nieobecności.

Przejdź do oferty

Lampa stojąca RGB

Wśród najczęściej kupowanych urządzeń Smart Home znajdują się m.in. rozmaite lampy. Zważając na możliwość zdalnego sterowania, dopasowywania barwy światła bez konieczności wstawania z wygodnego fotela - nie jest to duże zaskoczenie. Stojąca lampa RGB może być sterowana za pomocą pilota, panelu oraz dedykowanej aplikacji - działa za pośrednictwem Bluetooth. Urządzenie oferuje niemal niezliczoną ilość kombinacji kolorystycznych, a także możliwość przyciemniania od 1-100%.

Przejdź do oferty

Inteligentny przełącznik

Jeśli zdarza Ci się zapomnieć zgasić światła lub nie możesz oderwać się od pracy, aby oświetlić biuro lub pokój - rozwiązaniem może być inteligentny przełącznik. Urządzenie jest montowane na ścianie, funkcjami możemy sterować za pośrednictwem Tuya Smart lub Smart Life. Przełącznik jest obsługiwany przez Alice, Alexa i Google Home - wystarczy wydać komendę, aby światło zostało włączone/wyłączone.

Przejdź do oferty

Lampa sufitowa

Odpowiednie oświetlenie w domu jest niezwykle ważne. Jeśli zdarza Ci się zapomnieć o wyłączeniu lampy lub chcesz mieć dostęp do sterowania zdalnego, pora postawić na lampę z kategorii Smart Home. Smukły model łączy się za pośrednictwem Bluetooth - umożliwia ustawienia jasności, ściemnianie oraz dostosowanie koloru oświetlenia (warm, cold, natural white). Sterowanie odbywa się poprzez aplikację Tuya lub Smart Life.

Przejdź do oferty

Kamera domowa

Całodobowy monitoring pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo oraz ustrzec się możliwych kradzieży. Obraz jest nagrywany w jakości 1080p, gdy kamera wykryje ruch - automatycznie podąża za obiektem dzięki możliwości rotacji. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem poprzez aplikację Tuya Smart lub Smart Life APP.

Przejdź do oferty

Dzwonek do drzwi

Zdarzyło Ci się nie słyszeć dzwonka podczas prac w ogrodzie lub na piętrze? Powyższe urządzenie umożliwia dostrojenie głośności nawet do 85 dB - dźwięk dociera aż do 100 m. Inteligentny dzwonek do drzwi powiadomi Cię o wizytacji sąsiadów lub gości za pomocą smartfona i dedykowanej aplikacji.

Przejdź do oferty

Czujnik otwartych drzwi/okien

Nierzadko zdarza nam się nie domykać drzwi, które wraz z podmuchem wiatru są gratką dla złodzieja. Pomocny może okazać się czujnik kontrolujący otwieranie drzwi i okien w mieszkaniu. W trakcie jakichkolwiek niepożądanych działań, otrzymamy stosowny alarm z poziomu aplikacji na smartfona. Jest to szczególne pomocne również w domach z małymi dziećmi.

Przejdź do oferty

Czujnik temperatury i wilgotności

Zachowanie prawidłowych parametrów w mieszkaniu jest priorytetem. Temperatura oraz stopień zawilgocenia wpływa na nasze samopoczucie, zdrowie, a nawet przechowywanie żywności i niszczenie mebli. Inteligentny czujnik stale monitoruje dane, które możemy znaleźć w aplikacji Tuya i Smart Life. Wystarczy dostęp do bramki ZigBee, aby móc korzystać z gadżetu.

Przejdź do oferty

Inteligentny termostat

Dostęp i kontrola wszystkich niezbędnych parametrów w jednym miejscu? Czytelny dotykowy ekran LCD pozwoli Ci zachować stałą kontrolę m.in. nad temperaturą oraz elektrycznym ogrzewaniem. Istnieje możliwość ustawień trybów automatycznych lub manualnych. Urządzenie jest kompatybilne z Yandex Alice, Amazon Alexa i Google Home oraz posiada zabezpieczenie przed dziećmi.

Przejdź do oferty

Inteligentne gniazdo 2 szt.

Aby móc w pełni nadzorować pracę urządzeń w mieszkaniu, warto wyposażyć się w inteligentne gniazdka. Pozwalają one na zdalne sterowanie zasilaniem z poziomu dedykowanej aplikacji, a nawet kontrolę nad obecnie podłączonymi urządzeniami (dostęp do energii). Gniazdko współpracuje z Google Home oraz Amazon Alexa.

Przejdź do oferty

Zajrzyj również do: Lidl: tanie urządzenia Smart Home - co warto kupić?