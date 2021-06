Smart-dom dla początkujących. Jak nie przepłacić, a cieszyć się wygodą?

Nie musisz wydawać fortuny, aby mieć inteligentny dom. Podpowiadamy, jakie rozwiązania wprowadzić, aby cieszyć się komfortem za rozsądną cenę.

Aby zbudować inteligentny dom, potrzeba sporo elementów - sensorów, inteligentnych żarówek, kamer monitoringu, głośników - które zostaną wspólne połączone do huba. Pozwoli to na ich wzajemną komunikację oraz - co równie ważne - da możliwość kierowania nimi za pomocą smartfona. Wygląda to na duże wydatki oraz konieczność zarezerwowania sobie sporej ilości czasu. Dla wielu osób jest to zniechęcające. Jednak można znacznie to wszystko uprościć oraz zdecydować się na tańsze produkty, które dadzą ten sam efekt, co ich drogie odpowiedniki.

Pamiętaj, żeby poszczególne elementy smart home były ze sobą skomunikowane. Co może wydać Ci się zaskakujące, hub nie jest kluczowy, choć pełni oczywiście ważną rolę. Najbardziej istotny jest mocny router, zapewniający stabilny sygnał oraz docierający w każdy zakątek domu. W poniższym tekście pokazujemy, w jaki sposób można zbudować smart-system bez huba.

Inteligentne oświetlenie, czyli smart żarówki

Co zrozumiałe, większość osób mających smart-domy zainteresowana jest inteligentnym oświetleniem. Wiele systemów inteligentnego oświetlenia działa perfekcyjnie bez centralnego huba i może komunikować się (czyli współpracować) z innymi elementami. Na przykład smart-żarówki Cree, LIFX czy TP-Link wykorzystują Wi-Fi, a inne - w tym Philips Hue - komunikację poprzez Bluetooth. Są także żarówki pracujące pod kontrolą Zigbee, korzystające z mostka Zigbee-to-Wi-Fi, aby zyskać dostęp do routera. Wszystkie te żarówki można kontrolować poprzez smartfona lub tablet, nie tylko włączając je lub wyłączając. Możliwe jest również zaprogramowanie schematu działania oraz wybranie siły świecenia.

Oczywiście masz w swoim domu włączniki na ścianie - możesz je zamienić na smart-włączniki ze ściemniaczami. Trzeba tak zrobić, ponieważ smart-żarówki staną się zwykłymi żarówkami w momencie, gdy wyłączysz nad nimi kontrolę. Leviton, Lutron, TP-Link i Ecobee to producenci, którzy robią przełączniki Wi-Fi, nie wymagające huba, a łączące się z Wi-Fi. W przypadku lamp można zdecydować się na inteligentne kontakty, jak Wemo Mini lub Belkin WeMo Switch. Dzięki temu możesz włączać lampy za pomocą aplikacji lub zaplanować godziny włączenia.

Inteligentne głośniki

W jaki sposób łatwiej przyciemnić światła, niż użyć aplikacji? Po prostu powiedzieć komendę "przyciemnij światła". Aby można było tak zrobić, trzeba mieć inteligentny głośnik. Taki jak Amazon Echo lub Google Home. Te dwie rodziny inteligentnych głośników są najbardziej popularne na świecie, a ich "kariera" zaczęła się od Amazona. Inne ciekawe rozwiązania, korzystające ze sterowania głosem, to smart-termostaty Ecobee praz Ecobee Switch+. Producent ten korzysta z własnej technologii Echo. Z kolei popularny producent laptopów, Lenovo, proponuje nam swoje urządzenia Lenovo Smart Display, które korzystają z technologii Asystent Google.

Inteligentne głośniki produkowane są przez wiele firm i można je napotkać w wielu smart-urządzeniach. Są same w sobie hubami, służąc za centralny punkt interakcji dla innych urządzeń - od inteligentnych żarówek po kamery monitoringu. Ponadto mogą wyświetlać z nich obraz, a także transmitować go z obsługiwanych telewizorów. W wyścigu producentów na tym polu Apple bardzo szybko przestało się liczyć. W 2020 roku myślało poważnie o ekosystemie HomeKit, wypuściło nawet budżetowy głośnik HomePod z Siri, ale na tym się skończyło.

Smart termostat

Od lewej: smart termostat Ecobee, pokojowy SmartSensor, smart kamera oraz SmartSensor do okna/drzwi

Inteligentny termostat to nie tylko wygoda, ale i możliwość zaoszczędzenia na kosztach energii. Urządzenia takie reguluje poziom grzania i chłodzenia, opierając się na schemacie. Czyli na przykład w zimie - gdy nikogo nie ma w domu, zmniejszy grzanie, a przywróci je do normalnego stanu np. na pół godziny przed powrotem mieszkańców. Co więcej - urządzenia te potrafią wykrywać, kiedy ktoś jest w domu i kiedy się z niego wychodzi. Wówczas samoczynnie zmieniają stopień pracy urządzeń grzewczych lub klimatyzacji.

Ostatni "krzyk mody" na tym obszarze to inteligentne termostaty z sensorami, które badają częstotliwość przebywania ludzi w pomieszczeniach. Na podstawie tego wykonują odpowiednie akcje. Ecobee SmartThermostat to głośnik oparty na technologii Amazon Echo. Jest on wyposażony w taki właśnie sensor i może służyć jako hub dla szerokiej gamy inteligentnych urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa. Inni warci polecenia producenci smart-termostatów to Nest oraz Wyze Labs.

Kamery domowego monitoringu

Dobrej jakości kamera domowego monitoringu umożliwi Ci obserwowanie domu nawet wówczas, gdy jesteś daleko od niego. Jest to również dobry sposób na to, aby mieć oko na dzieci i zwierzęta. Kamery tego typu dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne nie tylko pozwalają obserwować otoczenie domu, ale mogą również odstraszać potencjalnych złodziei i włamywaczy - co równie istotne. Propozycje niektórych producentów - jak Ring, Arlo, Netatmo oraz Maximus - mają także podświetlenie, dzięki czemu oświetlą Ci wieczorem drogę do domu.

Skoro już przy drzwiach jesteśmy - warto pomyśleć o wideodzwonku. Pozwoli Ci na sprawdzenie, kto stoi przed drzwiami bez konieczności podchodzenia do nich - a nawet przebywania w domu!

Systemy audio

Systemy multiroom, takie jak Sonos, Yamaha (MusicCast) i Denon (HEOS), pozwalają Ci na słuchanie muzyki w dowolnym miejscu domu, dzięki czemu możesz streamować ulubione piosenki ze Spotify czy innego serwisu gdziekolwiek nie jesteś. A dzięki synchronizacji, możesz słuchać playlisty na jednym głośniku, potem zaś kontynuować na innym. Niektórzy producenci mają także w swoich ofertach soundbary mogące posłużyć zarówno do słuchania streamowanej muzyki, jaki i oglądania TV. Można nimi sterować przy pomoc aplikacji na smartfona lub tablet. Niektóre modele marki Sonos mają nawet Amazon Alexa i Asystenta Google, dzięki czemu możesz sterować nimi głosowo, a także aktywować inne smart-urządzenia w domu.

Inteligentne czujniki dymu i dwutlenku węgla

Nest Labs

Inteligentne czujniki dymu i dwutlenku węgla przydadzą się zwłaszcza w domach jednorodzinnych, gdzie używa się własnego centralnego ogrzewania. Ich zastosowanie może uratować życie - czad to cichy zabójca. Gdy czujnik wykryje go w powietrzu lub wyczuje dym (mogący oznaczać pożar) wówczas podniesie alarm. Może na przykład zadzwonić na Twój telefon. Istnieje opcja dodania również innych osób do odbiorców alarmu.

Inteligentny nawilżacz

Dbasz o środowisko i nie chcesz marnować niepotrzebnie wody? Inteligentny nawilżacz to coś, co potrzebujesz do swojego ogrodu. Umożliwia użycie do nawilżenia roślin dokładnie tyle wody, ile potrzebują. Dzięki temu zmniejszysz rachunki za wodę, a równocześnie przyczyniasz się do ochrony środowiska. Oczywiście inteligentne nawilżacze również możesz podpiąć do huba, a dedykowana im aplikacja pozwala m.in. ustalać dokładny czas działania nawilżaczy oraz ustawić czas ich startu.

Pamiętaj o IFTTT

Jednym z najlepszych sposobów na płynną pracę smart-urządzeń jest stworzenie konta IFTTT. To akronim od słów: "If This Then That". Oznacza, że jeśli jedno urządzenie wykona ustaloną czynność, wówczas drugie wykona zaplanowaną dla siebie. Działa to na zasadzie "huba w chmurze" i jest szeroko wspierane przez producentów smart-urządzeń.

IFTTT było darmowe i częściowo wciąż jest - standardowe konto nie wymaga opłat i można korzystać z tysięcy udostępnionych dla niego apletów. Na przykład możesz powiązać głośnik Amazon Echo z żarówkami Philips Hue w ten sposób, że będą się włączać, gdy głośnik przestanie grać muzykę. Jeśli chcesz samodzielnie tworzyć aplety, wówczas potrzebne jest kont Pro, kosztujące 3,99 USD miesięcznie. Czy warto je nabyć? Dla kogoś, kto ma dużo inteligentnych urządzeń to dobra opcja, tym bardziej, że tworzenie apletów jest dziecinnie proste.

Podsumowując

Smart-dom to nie tylko wygoda, ale i oszczędności. Jeśli chcesz zainwestować w jego stworzenie, zadbaj o to, aby kupować urządzenia współpracujące z powszechnie dostępnymi hubami, jak Samsung SmartThings lub Hubitat Elevation. Wymienione świetnie obsługują urządzenia firm trzecich. Niektóre, jak alarmy Ring, są przeznaczone do zadań związanych z bezpieczeństwem i między innymi dlatego mają ograniczone wsparcie dla urządzeń firm trzecich.

Najlepiej przed zakupem urządzenia sprawdź, z jakimi rozwiązaniami jest ono kompabtybilne.

Źródło: TechHive