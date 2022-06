Smart monitory do zadań specjalnych – zobacz, gdzie warto je kupić

Korzystanie z monitora bez konieczności włączania komputera czy laptopa? Z monitorem Smart marki Samsung to możliwe.

Spis treści

Smart Monitory Samsung to urządzenia, które mogą towarzyszyć użytkownikowi nie tylko podczas pracy i nauki, ale także w czasie rozrywki. Ten wyjątkowy sprzęt potrafi naprawdę wiele. Sprawdzamy, na jakie funkcje możemy liczyć i czy warto zainwestować w taki monitor.

Monitor zamiast telewizora? Ten sprzęt to potrafi

Jednym z głównych atutów tych monitorów jest możliwość autonomicznego działania. Posiadają wbudowane głośniki i pilota, a co jeszcze ważniejsze – fabrycznie zainstalowane aplikacje. Dzięki platformie TIZEN zyskujemy dostęp do ulubionych aplikacji telewizyjnych. To sprawia, że monitor może stanowić doskonałą alternatywę dla telewizji kablowej. Producent przekonuje, że monitory zapewniają bardzo realistyczne obrazy w jakości 4K UHD.

Zobacz również:

Taki funkcjonalny monitor to naprawdę nowoczesne rozwiązanie. Z pewnością znakomicie sprawdzi się w niewielkich mieszkaniach. Ale równie przydatny może być nawet w dużym domu. Zwłaszcza wtedy, gdy jedna część rodziny koniecznie chce obejrzeć ważny mecz, a druga część – komedię romantyczną.

Co ważne, przed tym ekranem można ułożyć się wygodnie. Kąty widzenia wynoszą tu bowiem 178 stopni zarówno w pionie, jak i w poziomie. Można więc zobaczyć każdy istotny szczegół z niemal każdego dowolnego miejsca.

Jaki monitor dla gracza?

Monitory Smart to także doskonała propozycja dla zapalonych graczy. Posiadają bowiem funkcję Ultrawide Game View, która dostosowuje ekran do proporcji 21:9. Dzięki temu użytkownik ma szansę zobaczyć szerszy obszar wirtualnej przestrzeni. To ważne, gdy gramy w ulubioną grę, a emocje sięgają zenitu. W takich sytuacjach liczy się każdy szczegół mogący zaważyć na wyniku gry. Jakość Ultra HD ma natomiast zapewniać wyraźne, dokładne obrazy.

Monitor do pracy i do nauki

Pracujesz z domu? A może szukasz sprzętu dla ucznia lub studenta? Monitory Smart marki Samsung poradzą sobie także tutaj. Pozwalają na uzyskanie zdalnego dostępu do pulpitu komputera dzięki pakietowi Microsoft Office 365 Suite oraz stosownej funkcji. Dzięki Wireless DeX można też połączyć z monitorem niektóre inne urządzenia marki Samsung i oglądać ich zawartość na ekranie niczym z komputera stacjonarnego. Dodatkowo, dzięki AirPlay 2 Monitory Smart pozwalają na przesył strumieniowy oraz udostępnianie zawartości z urządzeń marki Apple.

Komfort i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Monitory Smart są przyjazne dla wzroku. Producent zadbał o adaptacyjny obraz, który optymalizuje jasność w zależności od pory dnia. Monitory posiadają też wbudowaną ochronę przed niebieskim światłem, co będzie przydatne szczególnie wówczas, gdy spędzamy przed ekranem znaczną część dnia.

Producent wziął pod uwagę także komfort korzystania z kamerki internetowej. Nieużywaną można schować do szuflady, a gdy mamy zamiar np. uczestniczyć w spotkaniu online – wystarczy zamontować ją ponownie.

Gdzie kupić monitory Samsung Smart?

Propozycja od firmy Samsung cię zainteresowała zastanawiasz się, gdzie można kupić ten sprzęt? Monitory Smart dostępne są m.in. w sklepach sieci Media Markt. Kupisz tam zarówno model SAMSUNG Smart M5 24 FHD IPS Tizen, jak i SAMSUNG 32 UHD 4K VA 4ms oraz SAMSUNG Smart M8 32 UHD 4K VA 4ms.

SAMSUNG Smart M5 LS24AM506NUXEN 24 FHD IPS Tizen

Ten model charakteryzuje się przekątną ekranu 24 cali, co jest wynikiem pozwalającym na komfortowe użytkowanie monitora. Zastosowana w nim rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 z pewnością ucieszy kinomaniaków. Co więcej, urządzenie wyposażono w matrycę IPS, która zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów – ważne nie tylko przy wieczornym seansie filmowym, ale też w przypadku gier czy fotografii.

Monitor ma kąty widzenia wynoszące 178 stopni w pionie i tyle samo w poziomie – takie wykonanie zapewnia całkowicie zadowalający obraz z każdego miejsca. Można więc ułożyć się wygodnie, a także zaprosić grono najbliższych np. do wspólnego oglądania filmu.

Zastosowana w tym modelu technologia Flicker Free minimalizuje problem związany z migotaniem ekranu, dzięki czemu oczy mniej się męczą i możemy komfortowo pracować tak długo, jak potrzebujemy.

Sama konstrukcja urządzenia jest naprawdę zgrabna. Monitor posiada nawet wbudowane głośniki. Co więcej, można powiesić go na ścianie – wszystko dzięki otworom w standardzie VESA. Z monitora można oczywiście korzystać samodzielnie, jednak za pomocą złącza HDMI możliwe jest także podłączenie go do komputera.

Parametry:

Ekran: 24" (1920 x 1080 (Full HD), IPS)

24" (1920 x 1080 (Full HD), IPS) Przekątna ekranu [cal]: 24

24 Przekątna ekranu [cm]: 61

61 Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)

1920 x 1080 (Full HD) Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

16:9 Typ matrycy: IPS

IPS Typ podświetlenia: LED

LED Kontrast statyczny: 1000:1

1000:1 Czas reakcji [ms]: 14

14 Jasność [cd/m2]: 250

250 Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60

60 Kąt widzenia: 178° (poziomy)/178° (pionowy)

178° (poziomy)/178° (pionowy) Inne: Łączność Wi-Fi; Bluetooth 4.2

Cena: 799 zł Kupisz tutaj

SAMSUNG LS32BM700UUXEN 32 UHD 4K VA 4ms

Co potrafi ten model? Przede wszystkim, pozwala na dostęp do platformy streamingowej oraz YouTube. Oczywiście, monitor umożliwia pracę bez komputera – zarówno w internecie, jak i poprzez edycję dokumentów. Pozwala na zalogowanie się do komputera w biurze lub w szkole.

Monitor może łączyć się z urządzeniami mobilnymi Galaxy, wykorzystując je wraz z Samsung DeX i tym sposobem uruchamiać potrzebne aplikacje. Połączenie ze SmartThings umożliwia sterowanie różnymi domowymi sprzętami, jak światło, roboty sprzątające czy głośniki. Co więcej, dzięki funkcji Far Field Voice możliwa jest obsługa urządzenia za pomocą sterowania głosowego. Wystarczy mieć dostęp do asystentów Bixby lub Alexa od Amazon.

Do urządzenia można podłączyć kamerę SlimFit. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość uczestniczenia w spotkaniach online. W tym celu wystarczy włączyć dowolną aplikację służącą do prowadzenia wideorozmów.

Ten model ma jeszcze dwie ciekawe funkcje – Adaptive Picture oraz Adaptive Sound. Mają one za zadanie automatycznie dopasowywać dźwięk i obraz do pory dnia oraz wykonywanej czynności.

Parametry:

Ekran: 32" (3840 x 2160 (UHD 4K), VA)

32" (3840 x 2160 (UHD 4K), VA) Przekątna ekranu [cal]: 32

32 Przekątna ekranu [cm]: 80

80 Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K)

3840 x 2160 (UHD 4K) Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

16:9 Typ matrycy: VA

VA Typ podświetlenia: LED

LED Kontrast statyczny: 3000:1

3000:1 Czas reakcji [ms]: 4 (GTG)

4 (GTG) Jasność [cd/m2]: 300

300 Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60

60 Kąt widzenia: 178° (poziomy)/178° (pionowy)

Cena: 1669 zł Kupisz tutaj

SAMSUNG Smart M8 LS32BM801UUXEN 32 UHD 4K VA 4ms

Ten monitor również zapewnia dostęp do platformy streamingowej oraz YouTube. Można połączyć go z urządzeniami mobilnymi Galaxy i przy wykorzystaniu Samsung DeX uruchamiać potrzebne aplikacje. Dodatkowo, model ten umożliwia łączenie ze SmartThings, dzięki czemu pozwala na zdalne sterowanie różnymi domowymi sprzętami. W tym modelu producent również zadbał o funkcję Far Field Voice, pozwalającą na obsługę urządzenia za pomocą sterowania głosowego przy pomocy asystentów Bixby lub Alexa od Amazon.

Oczywiście, monitor może być samodzielnym sprzętem. Umożliwia pracę bez konieczności podłączania komputera, a także pozwala na zalogowanie się do sprzętu w biurze lub w szkole. Ważnym w dzisiejszych czasach atutem monitora jest kamera SlimFit. Nieużywaną można zdemontować i odłożyć np. do szuflady, a gdy przyjdzie potrzeba – prosto podłączyć ponownie.

Dzięki funkcjom Adaptive Picture oraz Adaptive Sound monitor jest w stanie automatycznie dopasowywać dźwięk i obraz do pory dnia oraz sposobu korzystania z urządzenia.

Parametry:

Ekran: 32" (3840 x 2160 (UHD 4K), VA)

32" (3840 x 2160 (UHD 4K), VA) Przekątna ekranu [cal]: 32

32 Przekątna ekranu [cm]: 80

80 Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K)

3840 x 2160 (UHD 4K) Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

16:9 Typ matrycy: VA

VA Typ podświetlenia: LED

LED Kontrast statyczny: 3000:1

3000:1 Czas reakcji [ms]: 4 (GTG)

4 (GTG) Jasność [cd/m2]: 400

400 Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60

60 Kąt widzenia: 178° (poziomy)/178° (pionowy)