Smart wagi – niezbędne w każdym domu. Jaką wybrać?

Inteligentna waga – czy warto kupić taki sprzęt? A jeśli tak, to jaki model wagi do pomiaru masy ciała wybrać? Sprawdziliśmy, co oferują producenci i na co warto zwrócić uwagę, kupując inteligentną wagę.

Koniec lata to często zamknięcie etapu pod tytułem „schudnę do wakacji”. Ciepłe miesiące przeminęły, pora więc rozpocząć przygotowania do nocy sylwestrowej. Oczywiście, święta Bożego Narodzenia mogą pokrzyżować nam nieco plany, ale dajmy sobie szansę. Plan „schudnę do Sylwestra” wciąż jeszcze może się udać.

Jaka waga elektroniczna będzie najlepsza?

Skoro jest plan, to potrzebujemy też zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt. Oprócz przydatnych aplikacji, opasek liczących kroki i spalone kalorie oraz nowych butów do biegania, przyda się też funkcjonalna waga. Ale nie byle jaka – najlepsza będzie taka, która wskaże nie tylko ogólną masę ciała, ale i masę tkanki mięśniowej czy tkanki tłuszczowej i wiele innych parametrów. Jednak, jak to zwykle bywa z takimi gadżetami, w gąszczu różnorodnych funkcji i dostępnych modeli można się pogubić. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się możliwościom kilku z nich i sprawdzić, czym się różnią.

Smart waga – ile kosztuje waga inteligentna?

Cena wagi inteligentnej zależy w dużej mierze od funkcji, jakie oferuje użytkownikowi. Najtańsze tego typu urządzenia kosztują już około sto lub niewiele ponad sto złotych. Jednak bywają też modele o wiele droższe, za które musimy zapłacić nawet kilkaset złotych. Czy warto? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam – czasem nie ma sensu dopłacać do droższego modelu, bo nawet te najtańsze mają wiele przydatnych funkcji.

Jednak jeśli potrzebujemy czegoś specjalnego, wówczas warto sięgnąć do tych bardziej kosztownych opcji. Wśród droższych wag są takie z większą wytrzymałością (w sam raz dla osób ważących więcej niż 150 kg), a także modele przeznaczone dla sportowców, kobiet w ciąży oraz dzieci. Waga to zwykle zakup na co najmniej kilka lat, nie warto zatem (wyłącznie ze względu na obawę przed przepłaceniem) rezygnować z funkcji, które naprawdę się nam przydadzą.

Waga inteligentna – na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Zakup wagi do pomiaru masy ciała wydaje się być niezbyt skomplikowaną czynnością. Okazuje się jednak, że producenci zaopatrują swoje produkty w tak wiele różnych funkcji, iż łatwo pogubić się w tym gąszczu możliwości. Jest jednak kilka detali, o których warto pamiętać, kupując smart wagę.

Wytrzymałość. Większość wag inteligentnych zniesie obciążenie do 150 kg . Jeśli użytkownikiem ma być osoba, która waży więcej, warto rozejrzeć się za modelami o dopuszczalnym obciążeniu przekraczającym tą wartość .

Większość wag inteligentnych zniesie obciążenie . Jeśli użytkownikiem ma być osoba, która waży więcej, warto rozejrzeć się za modelami . Aplikacja. Bardzo ułatwia korzystanie z wagi. Sprzęty te łączą się z urządzeniami mobilnymi dzięki funkcji Wi-Fi lub Bluetooth , przy czym ta pierwsza opcja wydaje się być rozsądniejsza – odnotowywanie wszystkich parametrów odbywa się wówczas niemal bezobsługowo. Niektóre modele przechowują gromadzone informacje we wbudowanej pamięci, jednak aplikacja mobilna oferuje znacznie więcej możliwości .

Bardzo ułatwia korzystanie z wagi. Sprzęty te łączą się z urządzeniami mobilnymi , przy czym ta pierwsza opcja wydaje się być rozsądniejsza – odnotowywanie wszystkich parametrów odbywa się wówczas niemal bezobsługowo. Niektóre modele przechowują gromadzone informacje we wbudowanej pamięci, jednak . Profile użytkowników. Nieistotne, gdy z wagi ma zamiar korzystać wyłącznie jedna osoba. Jednak jest to bardzo przydatna funkcja, jeśli urządzenie ma służyć większej liczbie domowników . Wówczas każdy z nich może stworzyć w aplikacji swój własny profil , ustawiać cele, monitorować postępy ich realizacji oraz cieszyć się wglądem do historii pomiarów.

Nieistotne, gdy z wagi ma zamiar korzystać wyłącznie jedna osoba. Jednak jest to bardzo przydatna funkcja, jeśli . Wówczas każdy z nich może stworzyć w aplikacji , ustawiać cele, monitorować postępy ich realizacji oraz cieszyć się wglądem do historii pomiarów. Estetyka wykonania. Spójrzmy prawdzie w oczy – inwestując w taki zaawansowany sprzęt, zakładamy, że z wagi będziemy korzystać regularnie. Zapewne będziemy więc przechowywać ją w zasięgu ręki. Jej design musi pasować do wystroju łazienki, a przynajmniej nie przykuwać wzroku nachalnym wyglądem. Minimalistyczne, estetycznie wykonane wagi będą ozdobą łazienek wykończonych w każdym stylu.

Huawei Smart Scale 3

Ta sprytna waga potrafi wygenerować specjalny, profesjonalny raport z pomiarów. Taka analiza zawiera 11 wskaźników. Waga nie tylko wskaże bowiem masę ciała, ale i obliczy BMI, wyświetli procent tkanki tłuszczowej, a nawet poinformuje o podstawowej przemianie materii. Dodatkowo, użytkownik może też liczyć na obliczenie poziomu tłuszczu trzewnego, związanego z chorobami trzewnymi. Ponadto, waga zmierzy masę mięśni, która może świadczyć np. o chorobie kości.

Korzystanie z wagi jest intuicyjne – aby zyskać dostęp do wszystkich parametrów tego sprzętu, wystarczy połączyć urządzenie z przeznaczoną aplikacją Huawei Zdrowie za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth. W programie automatycznie zapisywane są wszystkie dokonane pomiary, a użytkownik ma dostęp do profesjonalnego raportu z analizą składu ciała. Uruchomienie aplikacji nie jest konieczne do wykonywania pomiarów.

Co więcej, aplikację można podzielić na profile poszczególnych domowników. Gdy chcemy wykonać pomiar np. u osoby będącej u nas w odwiedzinach, wystarczy natomiast włączyć tryb gościa. Dane mogą wówczas zostać jej udostępnione, jednak nie zostaną zachowane w pamięci aplikacji.

Najważniejsze parametry:

maksymalne obciążenie: 150 kg

funkcje: pamięć pomiarów, pomiar BMI, pomiar tkanki mięśniowej, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar masy kostnej, pomiar zawartości wody w organizmie, pomiar tętna, monitorowanie wagi za pomocą aplikacji, ocena metabolizmu i warunków fizycznych, zapisywanie danych 10 różnych użytkowników, analiza 11 parametrów ciała

zasilanie: bateria AAA x4

Withings Body Cardio

To kolejna waga, która synchronizuje się z aplikacją na smartfona – tym razem jest to program Withings Health Mate, z poziomu którego użytkownik ma dostęp do wyników, a także może wyznaczać sobie kolejne cele. Aplikacja w przejrzysty sposób wskazuje aktualny trend rozwoju masy ciała. Waga łączy się z urządzeniem mobilnym za pomocą Wi-Fi.

Na jakie jeszcze funkcje możemy liczyć w przypadku tego modelu? Oczywiście, przede wszystkim na pełną analizę składu ciała. Wśród obliczanych parametrów jest masa mięśniowa, procent tkanki tłuszczowej w stosunku do całkowitej masy ciała, a także masa kości. Co więcej, waga wskaże też poziom nawodnienia. Użytkownik może też liczyć na ocenę stanu układu sercowo-naczyniowego, waga zadba bowiem o takie szczegóły, jak pomiar tętna i ocena wieku tętnic. Co więcej, ten model to idealna propozycja dla kobiet w ciąży – wskaże, czy wzrost masy ciała wiąże się z przyrostem tkanki tłuszczowej, czy też wynika ze zwiększającej się ilości wód płodowych i rosnącego dziecka.

Najważniejsze parametry:

maksymalne obciążenie: 180 kg

funkcje: pamięć pomiarów, pomiar BMI, pomiar tkanki mięśniowej, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar masy kostnej, pomiar zawartości wody w organizmie, pomiar tętna, monitorowanie wagi za pomocą aplikacji

zasilanie: akumulatorowe

Garmin Index S2

Ta waga mierzy poziom tkanki kostnej, tłuszczowej i mięśniowej. Co ważne, może zapamiętać wyniki pomiarów aż 16 użytkowników. Wszystkie informacje są w klarowny sposób przedstawione na kolorowym wyświetlaczu. Zakres prezentowanych na nim informacji oraz danych wyświetlanych w aplikacji możemy dostosować samodzielnie. Producent przekonuje, że urządzenie jest energooszczędne, a dołączone do zestawu baterie mają oferować nam do 9 miesięcy pracy urządzenia przy codziennym użytkowaniu.

Oczywiście, ta waga łączy się z urządzeniem mobilnym przy pomocy wbudowanego modułu Wi-Fi. Aplikacja Garmin Connect zapewnia dostęp do statystyk efektywności, a także udogodnień takich, jak spersonalizowane wskazówki, plany adaptacyjne i kursy.

Najważniejsze parametry:

maksymalne obciążenie: 181,4 kg

funkcje: tkanki kostnej, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, wskaźnika BMI, zawartości wody, pamięć 16 użytkowników, pomiar w funtach, pomiar w kilogramach, pomiar zawartości tłuszczu, pomiar zawartości wody

zasilanie: 4 baterie AAA 1,5 V

Beurer BF 105

Ta waga ma przeprowadzić dokładny pomiar górnej oraz dolnej części ciała dzięki 8 elektrodom wykonanym ze stali nierdzewnej. Na dużym, podświetlanym wyświetlaczu użytkownik znajdzie informacje takie, jak masa ciała, zawartość tkanki tłuszczowej, wody, tkanki mięśniowej oraz masy kostnej, a także zapotrzebowanie energetyczne i efektywność przemiany materii. Najbardziej wyróżniającym się atutem tego modelu jest jednak możliwość odczepienia wyświetlacza i użycia go jako zdalnego kontrolera.

Waga umożliwia przesyłanie danych do komputera za pomocą kabla USB lub zdalnie, za pośrednictwem Bluetooth. Dodatkowo, producent zadbał o stosowną aplikację – w tym wypadku jest to beurer HealthManager Pro. Sama waga może zapamietać do 10 profili użytkowników (pamięć pomieści 30 pomiarów), a dodatkowo pozwala na skorzystanie z pomiarów w trybie gościa.

Najważniejsze parametry:

maksymalne obciążenie: 180 kg

funkcje: 10 pozycji w pamięci użytkownika, obliczanie zapotrzebowania energetycznego (BMR), które oznacza podstawowy poziom metabolizmu, oraz czynnej przemiany materii (AMR), która oznacza całkowite zapotrzebowanie energetyczne z uwzględnieniem ćwiczeń i aktywności fizycznej, automatyczne wyłączanie

zasilanie: 6 baterii AAA 1,5 V

Tech-Med FIT002

Dzięki tej wadze poznamy parametry takie, jak masa ciała, zawartość tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, tkanki kostnej, a także białko, zawartość tłuszczu trzewnego, zawartość wody, BMI, BMR, wiek biologiczny ciała, waga bez tkanki tłuszczowej oraz stopień otyłości. Urządzenie oferuje 8 profili użytkowników. Producent zapewnia, że dzięki systemowi czterech czujników tensometrycznych najwyższej jakości użytkownik może liczyć na najlepszą precyzję pomiaru z dokładnością do 100g.

Oczywiście, również ta waga łączy się z urządzeniem mobilnym przy pomocy Bluetooth, by zapewnić pełny dostęp do pomiarów zgromadzonych w aplikacji mobilnej. Użytkownik może ustawić cel, wymarzoną sylwetkę, a także kontrolować parametry takie, jak masa mięśniowa i obserwować postępy.

Najważniejsze parametry:

maksymalne obciążenie: 180 kg

funkcje: automatyczne wyłączanie po 3 minutach, Bluetooth, komunikacja ze smartfonami, pamięć 8 użytkowników, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia

zasilanie: 3 baterie AAA 1,5 V

