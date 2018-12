Smartfon SAMSUNG Galaxy S8+ Midnight Black 400 złotych taniej!

10 grudnia najciekawszą okazją zakupową jest 400 złotych zniżki na smartfona SAMSUNG Galaxy S8+ Midnight Black.

Smartfon SAMSUNG Galaxy S8+ Midnight Black

Samsung Galaxy S8+ Midnight Black to smartfon o przekątnej ekranu 6,2". Co rzuca się od razu w oczy, to niezwykle cienkie ramki, dzięki którym wyświetlacz Infinity sAMOLED wydaje się większy. Zaokrąglone krawędzie ekranu, które łączą się płynnie z zakrzywionymi krawędziami obudowy, tworzą nie tylko spójny, ale także niezwykle efektowny wygląd. Rozdzielczość obrazu to 1440x2960 pikseli przy proporcjach 18.5:9, co wprowadzono specjalnie pod kątem odtwarzania plików wideo. Jednostką centralną urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor (4x2.3GHz + 4x1.7GHz), mający do dyspozycji solidne 4GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 64GB miejsca, a dzięki slotowi dla karty Micro SD można zwiększyć tą ilość nawet do 256 GB.

Samsung Galaxy S8+ Midnight Black korzysta z podwójnego aparatu tylnego (matryca 12 Mpix) z obiektywem f1.7. W trybie wybiórczego pola ostrości możesz zdecydować o tym, jak ustawić głębię ostrości po wykonaniu zdjęcia. Po prostu wybierz to, co na fotografii będzie rozmyte: pierwszy plan, tło lub wszystko. Przedni aparat (matryca 8Mpix) korzysta z trybu inteligentnego autofocusa, co powinno umożliwić robienie selfie bardzo wysokiej jakości. Wbudowane moduły łączności bezprzewodowej to LTE Cat.16, Bluetooth 5.0 oraz oczywiście Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz.

A za ile to wszystko? Normalna cena: 2599 zł, cena w promocji: 2199 zł, oszczędzasz: 400 złotych!

Kliknij tutaj, aby kupić taniej!