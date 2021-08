Smartfon Samsunga zapalił się w samolocie! To nie Galaxy Note 7

Samsung z pewnością chciałby wymazać z pamięci problemy związane z flagowym modelem z 2016 roku. W Galaxy Note 7 zastosowano wadliwe akumulatory, które miały tendencje do przegrzewania się i samozapłonu. Sytuacja była na tyle poważna, że największe linie lotnicze i organizacje lotnicze zakazały wnoszenia na pokład smartfonów Galaxy Note 7. Później Samsung całkowicie wycofał to urządzenie z rynku.

Z najnowszych informacji przekazanych przez The Seattle Times w samolocie lini lotniczych Alaska Airlines znajdujących się na płycie lotniska w Seattle zapalił się Samsung Galaxy A21.

Rzecznik portu lotniczego w oficjalnej wiadomości e-mail przekazał redakcji The Seattle Times, że smartfon spalił się doszczętnie. Gdyby nie wiedza właściciela rozpoznanie modelu stanowiłoby nie lada wyzwanie.

@AlaskaAir thank you for dealing the fire and getting us off flight 751 so quickly !! pic.twitter.com/BWKeXKzOyR

Załoga samolotu ugasiła pożar bardzo sprawnie, ale ilość dymu, który przedostał się do kabiny pasażerskiej spowodowała konieczność ewakuacji pasażerów. Urządzenie zapaliło się tuż po lądowaniu.

Ewakuacji poddano 128 pasażerów oraz 6 członków załogi. Nikt nie ucierpiał.

Na Twitterze jeden z pasażerów felernego lotu napisał, że płonący smartfon był jak maszyna do generowania dymu.

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z