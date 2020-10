Smartfon Xiaomi, którego nie kupisz w Polsce - ciekawostka z aliexpress

Myślałeś, że Mi 10 to flagowy smartfon od Xiaomi? Jesteś w błędzie. W Chinach kupimy ulepszonego Xiaomi Mi 10 Ultra. Czy warto rozważyć zakup tego smartfona z Aliexpress?

Spis treści

Xiaomi to ostatnimi czasy jedna z ulubionych marek polskich konsumentów. Chiński producent na dobre zadomowił się nad Wisłą i oferuje już nie tylko smartfony, ale także hulajnogi, komputery, urządzenia smart home oraz wiele innych produktów.

Xiaomi Mi 10 Ultra

W tym roku Xiaomi podjęło prawdziwą walkę z Samsungiem, Apple oraz Huawei. Po bardzo atrakcyjnym cenowo Mi 9 na rynku pojawił się Xiaomi Mi 10, który jest niemalże dwukrotnie droższy od swojego poprzednika i oferuje funkcje, które do tej pory nie były dostępne w smartfonach Xiaomi. Myślisz, że Mi 10 oraz Mi 10 Pro to topowe modele w portfolio tego producenta? Faktycznie w Polsce nie kupimy żadnego wyżej pozycjonowanego smartfona z logo Mi na obudowie, ale Xiaomi posiada w swojej ofercie jeszcze lepsze urządzenie - Xiaomi Mi 10 Ultra.

Dziś sprawdzamy, czy warto zainteresować się sprowadzeniem Xiaomi Mi 10 Ultra na własną rękę. Czym charakteryzuje się najlepszy smartfon Xiaomi na 2020 rok?

Gdzie kupić Xiaomi Mi 10 Ultra?

Mi 10 Ultra nie kupimy u oficjalnych sprzedawców Xiaomi w naszym kraju. Jedynym rozwiązaniem jest zakup za pośrednictwem Aliexpress. Urządzenie kosztuje tam od 900 do 950 dolarów, co przekłada się na 3500-3700 zł. Oznacza to, że Mi 10 Ultra jest o około 500-700 zł droższy od bazowego Mi 10. Za dostawę Mi 10 Ultra do Polski zapłacimy kolejne 29 dolarów. Finalnie cena urządzenia wzrośnie o dodatkowe 110-120 zł i wynosić będzie 3600-3720 zł.

Plecki Xiaomi Mi 10 Ultra

Przewidywany czas dostawy urządzenia to około 20 dni roboczych. Za wysyłkę odpowiedzialna jest firma DHL, a gwarancje w naszym kraju realizuje firma Allianz.

Xiaomi Mi 10 Ultra vs Xiaomi Mi 10

Zapewnie zastanawiacie się czym Xiaomi Mi 10 Ultra różni się od klasycznego Mi 10 dostępnego w Polsce. Czy warto dopłacać dodatkowe kilkaset złotych?

Xiaomi Mi 10 Ultra

Do produkcji modelu Ultra wykorzystano jeszcze lepsze materiały wykończeniowe. Przód nadal zabezpieczony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5, ale na pleckach znajdziemy szkło Corning Gorilla Glass 6. Zmienił się także ekran. Oferuje on 120 Hz częstotliwość odświeżana (90 Hz w klasycznym Mi 10).

Wyświetlacz Mi 10 Ultra

W kwestii wydajności oba smartfony korzystają z procesora Qualcomm Snapdragon 865 wspieranego przez 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej. Xiaomi Mi 10 Ultra posiada nieco szybszą pamięć masową w standardzie UFS 3.1.

Snapdragon 865

Xiaomi Mi 10 Ultra posiada zupełnie inne aparaty. Smartfon nie oferuje 108 Mp aparatu, który znajdziemy w Mi 10. Zamiast niego otrzymujemy dwie 48 Mp matryce - główną oraz teleobiektyw zintegrowany z peryskopem. Pozwala on skorzystać z 5 krotnego przybliżenia optycznego oraz aż 120 krotnego zoomu hybrydowego. Oczywiście nie zabrakło także 20 Mp aparatu ultraszerokokątnego oraz klasycznego teleobiektywu.

Aparat Xiaomi Mi 10 Ultra

Model Mi 10 Ultra posiada jeszcze jedną przewagę nad dostępnym w Polsce Xiaomi Mi 10. Oferuje on najszybszy na rynku system ładowania przewodowego. Mowa o 120 W ładowarce dołączonej do zestawu. Potrafi ona naładować urządzenie od 0 do 100% w zaledwie 23 minuty. Ładowanie do 50 procent zajmuje mniej, niż 10 minut. Aby umożliwić tak szybkie ładowanie Xiaomi zastosowało grafenowy akumulator o pojemności 4500 mAh.

Ładowanie przewodowe Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra, jak na flagowca przystało oferuje również szybkie, 50 W ładowanie bezprzewodowe. Pozwala ono naładować smartfon do 0 do 100% w zaledwie 40 minut.

Szybkie ładowanie bezprzewodowe

Bazowy model Xiaomi Mi 10 ładuje się z wykorzystaniem 30 W ładowania przewodowego lub 30 W ładowania bezprzewodowego. Oferuje również wolniejsze - 5 W zamiast 10 W ładowanie zwrotne dzięki któremu szybko podładujemy ulubione słuchawki lub zegarek.

Mi 10 Ultra - specjalny smartfon na dziesięciolecie istnienia Xiaomi

Xiaomi Mi 10 Ultra to smartfon, który powstał specjalnie, aby uczcić dziesięciolecie istnienia Xiaomi na rynku. Inżynierowie z Chin sięgnęli po rozwiązania, które aktualnie nie są dostępne u konkurencji. Jeżeli szukasz bezkompromisowego flagowca, Mi 10 Ultra będzie odpowiednim wyborem. To aktualnie jedyny smartfon z grafenową baterią oraz ponad 100 W systemem ładowanie.

Oczywiście Xiaomi nie zapomniało o innych podzespołach takich, jak procesor Qualcomm Snapdragon 865 czy sporej ilości pamięci operacyjnej, ale te elementy znajdziemy aktualnie w większości droższych smartfonów.