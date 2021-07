Smartfon bez żadnego przycisku? Xiaomi pokazuje, że to możliwe!

O tym nowatorskim pomyśle Xiaomi słyszeliśmy już w lutym, jednak dopiero teraz opublikowane zostały dane patentowe.

Chiński producent telefonów nie przestaje nas zaskakiwać i co chwilę prezentuje nam nowe i oryginalne projekty nowych smartfonów. Jako przykłady możemy przywołać tutaj modele z linii Mi Mix, takie jak Mi Mix Fold, czy niedawno opublikowany koncept telefonu Mi Mix Alpha, którego wyświetlacz oplata boczne krawędzie urządzenia i pokrywa niemal całe plecki.

Dzisiejsza wiadomość może nie jest aż tak szokująca, jednak z pewnością jest to niezwykle oryginalny pomysł. W dwóch opublikowanych wczoraj patentach, które możecie zobaczyć tutaj oraz tutaj) możemy znaleźć projekty dwóch bardzo podobnych do siebie smartfonów. W obu tych projektach możemy znaleźć wyświetlacz zachodzący na wszystkie cztery krawędzie telefonu. Różnią się tym, że w jednej z wersji wyświetlacz pokrywa także rogi, tworząc efekt tzw. wodospadu. W drugiej wersji rogi telefonu nie są zajęte przez ekran. Warto także podkreślić, że prace koncepcyjne nad tego typu urządzeniem Xiaomi prowadziło już na początku roku, kiedy opublikowało krótki filmik poświęcony tej technologii. Wtedy też zgłosiło wniosek patentowy.

To, co dodatkowo zwraca naszą uwagę jest to, że smartfon nie posiada żadnych przycisków. Zakładamy więc, że standardowe przyciski włącznika oraz regulacji głośności zostaną w jakiś sposób wyświetlone na krawędziach ekranu. Na projektach brakuje także notcha, co pozwala przypuszczać, że przednia kamera do selfie zostanie umieszczona pod ekranem. Brakuje w nim także jakichkolwiek portów, więc zapewne możliwe będzie ładowanie bezprzewodowe oraz korzystanie ze słuchawek Bluetooth.

Tak jak wspomnieliśmy, póki co urządzenie jest jedynie na etapie zgłoszonego patentu. Nie wiemy więc, czy będzie to jedynie pierwszy etap, po którym Xiaomi faktycznie przystąpi do prac projektowych oraz budowy tego ciekawego urządzenia, czy pozostanie on jedynie interesującym pomysłem, który nigdy nie ujrzy światła dziennego. Wyprodukowanie wyświetlacza, który zgina się pod takimi kątami i pokrywa tak wiele różnych płaszczyzn będzie dla chińskiej firmy sporym wyzwaniem.

Niezależnie od tego, holenderski portal LetsGoDigital przygotował rendery urządzeń, bazując na grafikach zgłoszonych z projektem.

Źródło: LetsGoDigital