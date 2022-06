Smartfon dla fanów Marvela! Błyskawicznie szybki Realme w edycji Thor: Love and Thunder

Telefon zostanie wykonany we współpracy z producentami filmu Thor: Love and Thunder.

Nie wiemy jeszcze jak dokładnie będzie wyglądało urządzenie, ale Realme wyraźnie nawiązuje do prędkości światła i piorunów nordyckiego boga, zestawiając je z szybkością ładowania modelu GT Neo 3.

Producent najprawdopodobniej zdecyduje się wykorzystać motyw błyskawic do wykończenia plecków smartfona. Będzie to połączenie motywu szybkiego 150 W ładowania oraz elementów znanych fanom serii Thor.

Urządzenie zadebiutuje w Indiach, ale mamy nadzieję, że wkrótce pojawi się również na rynku światowym i będzie dostępne dla europejskich fanów. Co ciekawe, Realme już wcześniej współpracowało z twórcami popularnych serii telewizyjnych wypuszczając na rynek smartfon sygnowany popularnym anime Dragonball Z.

Sprawdźmy jednak, czy Realme GT Neo 3 to w ogóle smartfon wart waszej uwagi.

