Smartfon dla graczy - Asus ROG Phone 2 z datą premiery!

Nieco ponad rok temu Asus zaprezentował swój pierwszy smartfon dla graczy – ROG Phone. Już niebawem poznamy jego następcę, Asus potwierdził dzisiaj datę premiery drugiej generacji smartfonu.

Na temat Asus ROG Phone 2 spekuluje się już od wielu tygodni. W jego kontekście padały różne daty, ostatecznie sam producent zdecydował się rozwiać wszelkie wątpliwości. Asus poinformował dzisiaj, na swoim oficjalnym koncie na portalu społecznościowym Weibo, że już 23 lipca zaprezentowana zostanie druga generacja smartfonu Asus ROG Phone.

Pierwsze generacja gamingowego smartfonu od Asusa zebrała sporo pochlebnych opinii. Dla przypomnienia, Asus ROG Phone jest wyposażony w 6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (2160 x 1080 pikseli) i proporcjach 18:9. Wyświetlacz może się również pochwalić częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz i czasem reakcji wynoszącym 1 ms. Za wydajność smartfonu odpowiada: nieco “podkręcony” ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 845, który może osiągnąć częstotliwość taktowania 2,96 GHz, układ graficzny Adreno 630 oraz 8GB pamięci RAM. Jakby tego było mało to możemy jeszcze liczyć na autorski system chłodzenia – GameCool. Wykorzystuje on wysokowydajny układ chłodzenia z trójwymiarową komorą parową, który zapewnia 16 razy większą powierzchnię do rozpraszania ciepła niż standardowy system chłodzenia z rurkami cieplnymi.

Z dotychczasowych informacji na temat Asus ROG Phone 2 wiemy jedynie, że nowy model otrzyma ekran o częstotliwości odświeżania wynoszącym aż 120 Hz i baterię wspierającą superszybkie ładowanie (30W). Więcej informacji na temat ROG Phone 2 powinniśmy otrzymać bliżej dnia premiery.

źródło: gsmarena.com