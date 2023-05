Smartfon popularnej marki w Biedronce! I to w promocyjnej cenie

W sklepie Biedronka Home pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta - do sprzedaży trafiły urządzenia marki OPPO, które można kupić teraz w promocyjnej cenie. Zobaczcie, o jakich sprzętach mowa i na jaki rabat można liczyć.

Biedronka Home znowu zaskakuje i dorzuca kolejne ciekawe urządzenia do swojej oferty i to w naprawdę atrakcyjnej cenie. Na stronie sklepu pojawiły się urządzenia marki OPPO, które ze specjalnym kodem można kupić taniej niż w innych sklepach.

Smartfon OPPO A17

Do oferty Biedronki trafił smartfon OPPO A17, który można aktualnie kupić za 649 zł. Aby kupić go w takiej cenie, należy skorzystać z kodu rabatowego TELE150. Jest to aktualnie najniższa cena na rynku.

Specyfikacja:

Pamięć: 64 GB na pliki, 4GB RAM i dodatkowe 4GB RAM+

Bateria 5000 mAh | ładowanie 10 W

System operacyjny: Android 12 z ColorOS 12

Procesor: MediaTek Helio G35

Powierzchnia ekranu: 89,8% / 269 ppi / 20,1:9

Rodzaj wyświetlacza: 6,56” | HD+ | LCD

Aparat selfie: 5 MP (f/2.2)

Aparat główny: główny 50 MP (1/2.76”, f/1.8) + 0.3MP

Złącza: mirco USB| 3,5 mm mini jack

Wodoodporność: IPX4

Zestaw: kabel microUSB, ładowarka

W sklepie Biedronka Home jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarny oraz niebieski.

Jeśli chcecie dokonać zakupu w innym sklepie, oto najlepsze opcje:

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco Buds2

W sklepie pojawiły się też słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco Buds 2, które można kupić za 99 zł, używając kodu OPPO80. I jak się okazuje, na rynku aktualnie nie znajdziemy lepszej opcji.

Specyfikacja:

Dokanałowe, True Wireless

Bateria: 7 godzin, 28 godzin z etui ładującym

Klasa odporności: IPX4

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Mikrofon: tak

Regulacja głośności: nie

W zestawie: wymienne gumowe nakładki, etui ładujące

A jeśli interesuje was zakup w innym sklepie, poniżej znajdziecie najlepsze opcje:

Aktualne ceny w sklepach Słuchawki dokanałowe OPPO Enco Buds 2 Biały 180 zł

