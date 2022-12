Smartfon to jeden z najlepszych prezentów na święta. To na te telefony powinien zapolować Mikołaj

Przedświąteczne okazje to świetna okazja, aby sprezentować komuś idealny telefon w jeszcze niższej cenie. Sprawdzamy więc, na jakie telefony warto zwrócić w tym roku uwagę i gdzie oczekiwać największych promocji.

Spis treści

Co roku Gwiazdka to świetna okazja, aby kupić nowy telefon dla bliskiej osoby. Jednak dla sprzedawców jest to też okazja aby pozbyć się z magazynów telefonów, które nie będą już cieszyć się tak dużym wzięciem, jak kiedyś. Możemy więc skorzystać z naprawdę ciekawej okazji, kupując telefony przecenione przed samymi Świętami. Dzięki temu obdarowana osoba będzie mogła cieszyć się ze świetnego telefonu, a my (oczywiście pod postacią Mikołaja) rozsądnie rozłożymy prezentowy budżet.

Ze względu na to przygotowaliśmy listę interesujących smartfonów, które będziemy mogli znaleźć w dobrych promocjach w tym roku prze Świętami. To właśnie na nie warto zwrócić szczególną uwagę, gdyż są to nadal bardzo sprawne egzemplarze, ale spodziewamy się na nie dużych promocji ze względu na wchodzące nowe modele.

Apple

Urządzenia Apple co roku są jednymi z najbardziej pożądanych smartfonów na Gwiazdkę. Firma produkuje świetne smartfony, jednak ich cena często odstrasza kupujących - ze względu na to często szukają oni dobrych przecen na wyczekiwany sprzęt. Na jakie modele najlepiej zwrócić uwagę?

Sprawdziliśmy także inne możliwości prezentowe, które oferuje sklep Apple. Jeśli szukacie przeróżnych akcesoriów od tego producenta - czy to mocnych komputerów, czy tabletów, czy nawet interesujących łądowarek lub magnetycznych portfeli - warto przyjrzeć się najciekawszym propozycjom, które wybraliśmy w tym artykule.

iPhone 13

iPhone 13 to oczywisty kandydat do nadchodzących przecen. Apple niedawno wypuściło na rynek nowy model, ze względu na to poprzednik - właśnie trzynastka - w wielu sklepach zostanie przeceniony, aby wyprzedać stany magazynowe. To świetna okazja dla wszystkich osób polujących na świetnego iPhone'a w dobrej cenie. Już teraz widzimy, że można znaleźć świetne przeceny na ten model - więcej znajdziecie w tym artykule.

iPhone SE

Warto też zainteresować się budżetową propozycją od Apple - iPhone'a SE. Tą serią producent zaskarbił sobie sympatię wielu kupujących, oferując bardzo dobry telefon w przystępnej cenie. Jednak został on wprowadzony na rynek już prawie rok temu, spodziewamy się więc, że już teraz możemy zobaczyć niezłe promocje na ten model.

iPhone 14

Trochę nieintuicyjnie, ale już teraz spodziewamy się przecen na podstawową wersję najnowszego iPhone'a 14. Apple nie udało się sprzedać go w takich ilościach, w jakich firma się spodziewała, więc zapewne w czasie wyprzedaży na Black Friday będzie chciała odrobić te straty. Warto więc zwracać uwagę na nasz artykuł poświęcony najlepszym ofertom na iPhone'a 14 - znajdujemy tam codziennie świetne promocje!

Samsung

Dla Samsunga 2022 rok był bardzo produktywny, co przyniosło ze sobą wiele interesujących premier. Co więcej, już niedługo zobaczymy kolejne - czekamy już przecież na nadchodzącego Samsunga S23. Ze względu na to spodziewamy się, że firma będzie chciała wyprzedać wiele swoich telefonów, poczynając od (nadal) najnowszych flagowców z serii S22, przez poprzednią generację składaków, aż do interesujących średniaków z serii A.

Samsung Galaxy S22

Tegoroczny flagowiec Samsunga już niedługo może zostać zastąpiony przez kolejną generację tego modelu. Dzięki temu spodziewamy się świetnych promocji na (nadal) najnowszy flagowiec firmy - to świetna okazja dla osób oczekujących na dobre promocje na ten telefon!

Samsung Galaxy A53

Średniaki Samsunga od lat biją rekordy popularności w kieszeniach Polaków - łączą one niezłe podzespoły ze świetnym systemem. Podobnie jest w przypadku A53, który niedługo może zostać zastąpiony przez model A54. Dzięki temu spodziewamy się sporych przecen na nadal najbardziej aktualny model A53.

Samsung Galaxy Flip 3

Świetny składak sprzed roku już teraz jest na dobrych przecenach! Samsung rok w rok nie zmienił wiele, więc decydując się na poprzedni model nie stracimy dużo, a możemy zaoszczędzić spore pieniądze, decydując się na trzecią generację Flipa!

Xiaomi

Xiaomi co roku wprowadza na rynek wielkie ilości nowych modeli, dzięki czemu katalog firmy jest bardzo obszerny. W tym roku przed Świętami będziemy mieć wiele interesujących ofert od producenta, gdyż już niedługo spodziewamy się wielu premier - między innymi zobaczyliśmy już flagowca Xiaomi 13. Ze względu na to na pewno zobaczymy kilka dużych przecen na popularne flagowce od chińskiego giganta.

Jeśli z kolei szukacie najnowszych propozycji prezentowych od Xiaomi - czy to telefonów, czy też innych akcesoriów - zapraszamy do tego artykułu. Podsumowaliśmy tam najlepsze propozycje prezentowe od producenta.

Xiaomi 12

Flagowiec Xiaomi na 2022 rok nadal może się podobać. Co prawda spodziewamy się już niedługo jego następcy, ale dzięki temu ten mocny i ładny telefon znajdziemy bez wątpienia w atrakcyjnych cenach.

Redmi Note 11

Dla osób szukających czegoś z trochę niższej półki, Redmi Note 11 może być najlepszym wyborem na tegoroczne Święta. Jego atrakcyjna cena będzie bez wątpienia jeszcze bardziej obniżona, możemy więc znaleźć bardzo konkurencyjny telefon w niskiej cenie.

realme

Realme w kilka lat z małego producenta stało się jednym z potentatów telefonicznych zarówno na świecie, jak i w Polsce. Dzieje się tak miedzy innymi ze względu na świetne ceny i promocje oferowane przez firmę, których kwintesencją są właśnie oferty na przed Gwiazdką. Zarówno jeśli chodzi o wyższą półkę i serię GT, jak i tańsze realme, szykujemy się na świetne rabaty! Oczywiście warto też zwrócić uwagę na najnowsze propozycje od producenta - podsumowaliśmy je w oddzielnym artykule, który znajdziecie TUTAJ.

realme GT 2

realme 9

realme C11

Aktualne ceny w sklepach C11 (2021) 2/32GB Smartfon REALME 499 zł

Motorola

Motorola oferuje bardzo ciekawe telefony, dzięki czemu nadal jest jednym z popularnych producentów telefonów w Polsce. Prawie czysty Android, konkurencyjne podzespoły i wiele interesujących rozwiązań na pewno daje wiele argumentom miłośnikom firmy. Niedawno producent wymienił też dużą część swojego katalogu na nowe modele, dzięki czemu możemy liczyć na spore przeceny na poprzednie warianty - niektóre nawet już tu są!

Motorola moto e22

Motorola edge 30

Google

Co prawda Google nie jest popularnym producentem telefonów w Polsce, ale ostatnie propozycje firmy są niesamowicie interesujące i coraz trudniej je ignorować. Szczególnie po wejściu na rynek Pixela 7 oraz 7 Pro, poprzednia generacja - wraz z jednym z najlepszych średniaków kiedykolwiek, Pixelem 6a - powinna znaleźć się na promocji. Warto zwrócić na nie uwagę!

Google Pixel 6