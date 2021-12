Smartfon w prezencie na święta - sprawdź najciekawsze propozycje!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i okres kupowania prezentów najbliższym. Doradzamy, jakie smartfony będą idealnym podarunkiem.

Spis treści

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do nas nieubłaganie. W związku z tym pozostaje też coraz mniej czasu na zakup prezentu dla waszych najbliższych. Jeżeli jeszcze tego nie dokonaliście, to radzimy nie odkładać tej czynności na ostatnią chwilę.

Jeżeli chcecie zrobić prezent fanowi technologii to zakup nowego smartfona może być świetnym pomysłem. Problem w tym, że możemy mieć kłopot z trafieniem w gust obdarowywanej przez nas osoby. Przy zakupie smartfona każdy zwraca bowiem uwagę na inne aspekty. Dla jednego ważny będzie aparat, dla drugiego wydajność, a dla trzeciego czas pracy na baterii. Postaraliśmy się jednak wybrać i przedstawić wam takie propozycje, które zadowolą każdego.

W naszym zestawieniu znajdziecie urządzenia z każdej półki cenowej: od wartego kilkaset złotych budżetowca do flagowców, których ceny osiągają nawet kilka tysięcy złotych. Postanowiliśmy przedstawić wam propozycje smartfonów, których zakup możliwy jest natychmiast i nie powinniście musieć zbyt długo czekać na ich doręczenie, dzięki czemu prezent świąteczny faktycznie takim będzie.

realme 8i

Smartfon realme 8i to jedna z najnowszych propozycji chińskiego producenta skierowana na nasz rynek, którą mieliśmy już okazję testować. Sugerowana cena detaliczna tego urządzenia to 899 złotych, jednak obecnie w wielu sklepach możemy kupić je jeszcze taniej w ramach licznych promocji świątecznych.

realme 8i Fot. Henryk Tur / PCWorld

Smartfon napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G96, który wpierany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej i 64/128 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent umożliwia nam powiększenie tej przestrzeni, dzięki karcie pamięci microSD o pojemności do 256 GB. Kontrolę nad pracą całości sprawuje system Android 11 z nakładką Realme UI 2.0.

Na uwagę zasługuje fakt, że wyświetlacz smartfona charakteryzuje się 120 Hz częstotliwością odświeżania. Jest to panel LCD o przekątnej 6,6 cala, oferujący rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2412 pikseli).

Na pleckach znajdziemy zestaw trzech aparatów: główny 50 MP, makro 2 MP oraz portretowy 2 MP. Brakuje więc obiektywu ultraszerokokątnego. Z przodu znajdziemy 16 MP aparat do selfie. realme 8i posiada ogromną baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie 18 W. Ładowarkę, podobnie jak przezroczyste silikonowe etui, znajdziemy w zestawie sprzedażowym.

Xiaomi Redmi Note 10

Na kolejną pozycję musimy wydać zaledwie kilkaset złotych więcej. Jest to tegoroczny hit Xiaomi, czyli model Redmi Note 10. To urządzenie to wydatek rzędu 1199 złotych, jednak, podobnie jak w przypadku smartfona realme, obecnie możemy zakupić go taniej, dzięki licznym promocjom.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 jest jednym z najtańszych urządzeń obsługujących sieć komórkową 5G. Umożliwi nam więc szybszy transfer danych i większą przepustowość, niż ma to miejsce w przypadku smartfonów operujących jedynie w sieci 4G. Za odpowiednio wydajną pracę tego urządzenia odpowiedzialny jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 o taktowaniu 2,4 GHz. Wspierany jest przez 4/6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Kontrolę nad pracą całości sprawuje system Android 11 z nakładką producenta MIUI 12. Producent zapowiedział już także możliwość aktualizacji do Androida 12.

Urządzenie posiada duży wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Jest to panel IPS LCD oferujący nam rozdzielczość Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) oraz 90 Hz częstotliwość odświeżania z funkcją Adaptive Sync. Oznacza to, że telefon będzie w stanie dopasować częstotliwość do wykonywanych czynności, aby wydłużyć czas pracy na baterii.

Redmi Note 10 5G posiada zestaw trzech aparatów umieszczonych na pleckach. Składają się na niego 48 MP obiektyw główny, wspierany przez 2 MP aparat makro oraz 2 MP czujnik głębi. W wycięciu w ekranie umieszczono natomiast 8 MP jednostkę. Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie 18 W.

Xiaomi Mi 11 Lite

Kolejna w naszym zestawieniu pozycja chińskiego producenta. Xiaomi Mi 11 Lite jest "lżejszą" wersją flagowego modelu chińskiego producenta, czyli Mi 11. Wyróżnia się przede wszystkim swoim ciekawym designem. Urządzenie jest niezwykle cienkie: 6,81 mm grubości i lekkie: zaledwie 168 gram. Smartfon przez większość czasu kosztuje 1999 złotych. Ta cena spada jednak znacznie w okresie przedświątecznym. Obecnie wynosi zaledwie 1599 złotych.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Co znajdziemy w środku? Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 780G, układ graficzny Adreno 642 oraz 8 GB pamięci RAM. Dużym minusem jest niestety brak miejsca na dodatkową kartę pamięci, w związku z czym musimy zadowolić się jedynie 128 GB dostępnego miejsca w pamięci wewnętrznej. Xiaomi Mi 11 Lite 5G działa pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką MIUI 12. Podobnie jak w przypadku poprzednika, możemy liczyć na aktualizację do Androida 12.

Lite to, jak sama nazwa wskazuje, lżejsza wersja flagowego modelu chińskiego producenta, czyli Mi 11. Telefon posiada wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.55 cala. Oferuje on nam rozdzielczość Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) oraz otoczony jest wyjątkowo cienkimi ramkami. Częstotliwość odświeżania ekranu to 90 Hz.

Smartfon posiada trzy obiektywy tylne: główny 64 MP, szerokokątny 8 MP oraz kamerę telemakro 5 MP, która oferuje nam dwukrotnie większe powiększenie w porównaniu do standardowych obiektywów makro. Sztuczna inteligencja w znaczącym stopniu ułatwi także kręcenie filmów i uzyskanie ciekawych efektów, jak choćby nagrywanie poklatkowe. Do tego mamy możliwość wyboru aż ośmiu różnych filtrów koloru podczas nagrywania filmu. Przedni aparat oferuje nam rozdzielczość 20 MP.

Pojemność zamontowanej w chińskim smartfonie baterii to 4250 mAh, jednak rekompensuje to szybkie ładowanie 33 W. Telefon dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, błękitnym oraz żółtym.

Huawei nova 9

Nova 9 jest najnowszym smartfonem chińskiego producenta, który pojawił się na polskim rynku. Mieliśmy okazję testować także i to urządzenie, sprawdzając jego możliwości fotograficzne oraz technologię szybkiego ładowania SuperCharge. Urządzenie jest przedstawicielem segmentu średniaków. Jego cena w polskich sklepach wynosi 2299 złotych.

Huawei nova 9 Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Za jego odpowiednio wydajną pracę odpowiedzialny jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G, który znajdziemy w większości tegorocznych średniaków. Wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Niestety brakuje łączności 5G, jednak jest to problem, o który producent wciąż spiera się z rządem USA. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android z Huawei Mobile Services. Brakuje niestety Usług Google.

Smartfon posiada duży (6,57 cala) i jasny wyświetlacz. Jest to zakrzywiony panel OLED oferujący rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli i 120 Hz częstotliwość odświeżania z możliwością automatycznego dostosowania w celu zaoszczędzenia baterii.

Jak na średniaka oferuje nam bardzo dobre możliwości fotograficzne. Główny aparat UltraVision o 50 MP rozdzielczości wspierany jest przez 8 MP obiektyw ultraszerokokątny, 2 MP obiektyw makro i 2 MP czujnik głębi. Z przodu znajdziemy natomiast 32 MP aparat selfie. Oba aparaty umożliwiają nagrywanie filmów w jakości 4K i wspierane są przez technologię cyfrowej stabilizacji obrazu.

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini jest najmniejszą z tegorocznych premier Apple w kategorii smartfonów. Obecnie będzie nam także najłatwiej o zakup tego właśnie modelu, ponieważ dostępność bazowych wariantów i modeli Pro i Pro Max jest mocno ograniczona. Po krótkim spojrzeniu na parametry techniczne przekonamy się, że wydatek 3699 złotych za podstawową wersję będzie uzasadniony.

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini jest po prostu mniejszym iPhonem 13. Oferuje nam ten sam wysokiej klasy procesor Apple A15 Bionic. W najtańszym wariancie otrzymamy smartfona ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Kontrolę nad pracą całości sprawuje natomiast najnowszy system operacyjny Apple: iOS 15. Na uwagę zasługuje także wyświetlacz Super Retina XDR. Ze względu na rozmiar mini, ten panel OLED charakteryzuje się on przekątną 5,4 cala i rozdzielczością 2340 x 1080 pikseli. Całości dopełnia maksymalna jasność na poziomie 800 nitów, a w przypadku wideo wynosi nawet 1200 nitów.

Urządzenie wyposażone jest w dwa 12 MP aparaty, które wspierane są przez bardzo rozwiniętą sztuczną inteligencję. Liczne systemy zastosowane przez Apple sprawią, że z łatwością zrobimy idealne zdjęcie oraz nagramy film. Dzięki trybowi filmowemu kamera będzie w stanie natychmiast przestawić ostrość na pojawiające się w kadrze obiekty. Równie sprawnie możemy korzystać z szeregu rozwiązań w przypadku robienia zdjęć, także korzystając z 32 MP przedniej kamery.

Samsung Galaxy Z Flip3

Jeden z dwóch tegorocznych składanych smartfonów Samsunga. Możemy śmiało powiedzieć, że Galaxy Z Flip3 wprowadza tą kategorię smartfonów do mainstreamu. Mimo to, tego typu smartfony są wciąż traktowane jako nowinka technologiczna i wzbudzają ciekawość oraz zainteresowanie osób postronnych.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producentowi przede wszystkim udało się znacząco poprawić zeszłoroczną konstrukcję i jednocześnie nieco obniżyć cenę urządzenia. Oczywiście, wciąż nie należy ona do najniższych, bowiem za Galaxy Z Flip3 przyjdzie nam zapłacić aż 4799 złotych, jednak samo urządzenie w pełni go rekompensuje. Urządzenie charakteryzuje się bowiem bardzo kompaktową konstrukcją. Jego rozmiary po złożeniu to zaledwie 86,4 x 72,2 x 17,1 mm. W połączeniu z wagą na poziomie 183 gram, tworzy to bardzo kompaktowy telefon, który zmieści się do każdej kieszeni. Minusem jest jednak kiepskie rozłożenie masy.

Jak na smartfona z górnej półki cenowej przystało, oferuje on nam świetną wydajność. Zawdzięczamy to flagowemu procesorowi na 2021 rok: Qualcomm Snapdragon 888G, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM i 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracuje oczywiście pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.2. Nie zabrakło oczywiście łączności 5G.

Producent zdecydował się w tym roku na kolejne usprawnienia elastycznego wyświetlacza tego smatfona. Wykonany z tworzywa sztucznego 120 Hz panel Dynamic AMOLED 2X chroniony jest warstwą ultracienkiego szkła, które zwiększa jego wytrzymałość. Sam wyświetlacz charakteryzuje się także przekątną 6,7 cala oraz rozdzielczością 2640 x 1080 pikseli. Samsung Galaxy Z Flip3 otrzymał także nowy wyświetlacz zewnętrzny, znajdujący się tuż obok dwóch aparatów. Jest on w stanie pokazać nam wszystkie niezbędne powiadomienia, a także pomóc w wykonaniu zdjęcia selfie bez konieczności rozkładania smartfona.

Smartfon nie jest jednak pozbawiony wad. Największą z nich jest bateria. Samsung wyposażył go w akumulator o pojemności zaledwie 3300 mAh. Jeżeli zestawimy to z brakiem ładowarki w pudełku sprzedażowym oraz faktem posiadania dużego i jasnego wyświetlacza to otrzymamy smartfona, którego bateria dość szybko się rozładuje.