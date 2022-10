Smartfon z 5G na każdą kieszeń? Byliśmy na prezentacji telefonów T Phone od T-Mobile

T-Mobile postanowiło wyjść na przeciw potrzebom klientów i stworzyło tani smartfon z 5G. Mieliśmy okazję uczestniczyć w premierze telefonów T-Phone 5G oraz T-Phone 5G Pro od T-Mobile. Czego się dowiedzieliśmy?

Dane statystyczne są nieubłagane. Z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że w ubiegłym roku aż 21 % gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu do internetu oraz urządzeń, dzięki którym można korzystać z sieci. Z innych badań z kolei możemy się dowiedzieć, że większość osób, które korzystają na co dzień ze smartfonów, wybierając model odpowiedni dla siebie, kieruje się głównie ceną. O jakich kwotach mówimy? Polacy najchętniej decydują się na telefony dostępne do 1000 zł.

fot, Ernest Rębisz Premiera smartfonów T-Phone 5G oraz T-Phone 5G Pro

Wiemy także, że blisko 90 % Polaków korzysta ze smartfonów z systemem Andorid. Co więcej, wśród naszych rodaków rośnie zainteresowanie technologią 5G. T-Mobile postanowiło połączyć te trzy elementy w swoich nowych smartfonach - T-Phone 5G oraz T-Phone 5G Pro. Byliśmy na premierze tych urządzeń i musimy przyznać, że prezentują się bardzo ciekawie.

T-Phone 5G oraz T-Phone 5G Pro - odpowiedź na potrzeby klientów

Smartfony marki T-Phone to pierwsze telefony, które zostały stworzone przez operatora komórkowego we współpracy z firmą Google. Nie są to kolejne modele dostępne wcześniej, które dostały nową nazwę i logo na obudowie, a pełnokrwiste nowości. Ta współpraca z Gigantem z Mountain View jest widoczna praktycznie od razu, kiedy bliżej przyjrzymy się systemowi operacyjnemu. T-Phone pracuje na czystym Androidzie, co stawia go w tej kwestii zaraz obok flagowych urządzeń Google, czyli smartfonów marki Pixel.

Zapytaliśmy Andreasa Meierhofera, CEO T-Mobile Polska o to, dlaczego operator zdecydował się na stworzenie własnych smartfonów oraz jakie są dalsze plany T-Mobile co do technologii 5G.

Decyzja o wprowadzeniu na rynek naszego urządzenia T-Phone była kolejnym krokiem na naszej drodze, na drodze którą zaczęliśmy. Mamy uruchomioną sieć 5G, mamy dwie nielimitowane taryfy, mamy całkowicie nową propozycję telewizji na rynku, więc założeniem było posiadanie naszego własnego urządzenia. Urządzenia dobrej jakości, w dobrej cenie, dostępnego dla każdego w tym kraju. Następnym krokiem będzie wzmocnienie roli 5G i oczywiście przekazanie ludziom wiedzy na temat urządzeń 5G. Obecnie tylko 53% urządzeń dostępnych w sprzedaży faktycznie obsługuje 5G. Naszym sloganem jest “Nie przestaniemy, dopóki wszyscy nie będziemy połączeni”. Chcielibyśmy pokryć cały kraj siecią 5G. To jest nasza filozofia i wysiłek, którego się podejmujemy.

Czym jeszcze charakteryzują się smartfony marki T-Phone? Przyjrzyjmy się bliżej ich specyfikacji.

Smartfony T-Phone 5G mogą pochwalić się ekranem o przekątnej 6,5 cala, 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Wersja Pro ma większy ekran - 6,82 cala, 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Ponadto "wyższa" wersja pozwala na ładowanie indukcyjne, płatności NFC oraz jest wyposażona w dodatkowy aparat ultra-szerokokątny. Oba smartfony możemy odblokować za pomocą czytnika linii papilarnych lub dzięki rozpoznawaniu twarzy. Co więcej, zarówno T-Phone 5G jak i T-Phone 5G Pro mogą pochwalić się obudowami, które chronią przed wodą i pyłami. Są to normy IP5 oraz IPX2.

Maciej Gajewski, SprzętoZnawca w T-Mobile Polska w odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące cech smartfonów T-Phone 5G oraz T-Phone 5G Pro powiedział:

Co wyróżnia T-Phone 5G oraz T-Phone 5G Pro na rynku to fakt, że jest to smartfon kompletny, który ma bardzo dobry czas pracy na baterii, całkiem dobry procesor, bo to jest MediaTek Dimensity 700 i przede wszystkim obecność 5G na pokładzie, co patrząc na tę półkę cenową jest ewenementem. Co więcej, jest to czysty Android, bo telefon został stworzony we współpracy z Google. To nie jest tak, że ktoś nam zrobił ten telefon, tylko projektowaliśmy go od zera. Stworzyliśmy go na swoje potrzeby. Uważam, że klient, który chce mieć dobre 5G, dobre doświadczenie z siecią komórkową, powinien kupić abonament w T-Mobile i T-Phone w T-Mobile, ponieważ jest to chyba najlepsze obecnie rozwiązanie na rynku. Na tej półce cenowej nie ma konkurencji.

Czy w przyszłości pojawią się kolejne modele z rodziny T-Phone? Zapytaliśmy o to Gorana Markovica, członka zarządu ds. rynku prywatnego T-Mobile Polska.

Zainwestowaliśmy dużo wysiłku w to, aby te dwa telefony były dostępne. Będziemy monitorować popyt na rynku i monitorować reakcje klientów, i na tej podstawie podejmiemy decyzje, jakie będą kolejne kroki. Aktualnie mamy dwa urządzenia, to dobry moment, aby wejść na rynek i dać dostęp do sieci 5G dla każdego.

T-Phone w T-Mobile - taniej się nie da

Smartfony T-Phone kosztują odpowiednio 1099 zł za wersję podstawową oraz 1399 zł za wersję Pro. Te ceny możemy jeszcze bardziej obniżyć, decydując się na odpowiednią taryfę. Dzięki ofercie 6 rat za 0 zł możemy kupić T-Phone 5G za 829 zł oraz T-Phone 5G Pro za 1069 zł. To zdecydowanie jedne z najtańszych telefonów z 5G dostępne w Polsce.

Na temat nowej oferty kilka słów powiedziała nam Katarzyna Zańczuk, ekspertka ds. marketingu T-Mobile Polska.

Nasze nowe smartfony, zarówno T-Phone 5G jak i T-Phone 5G Pro będzie można kupić w dowolnej ofercie z abonamentem komórkowym, jak również bez abonamentu. Tutaj mamy pełną dowolność. Zdecydowanie najbardziej opłaca się zakupić razem z abonamentem komórkowym z nielimitowanym internetem, ponieważ nie dość, że zyskujemy wspaniałe usługi polegające na tym, że klient nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu z internetu przez cały okres trwania umowy, to dodatkowo sam smartfon bardzo zyskuje na cenie. Klient otrzymuje aż 6 rat za darmo, co oznacza, że za nasze nowe smartfony zacznie płacić dopiero za pół roku i cena tych urządzeń znacząco spada. W przypadku T-Phone 5G jest to oszczędność 270 zł, w przypadku T-Phone 5G Pro - 330 zł. Powoduje to, że finalna cena podstawowej wersji to jedynie 829 zł, co powoduje, że jest on najtańszym urządzeniem obsługującym 5G na rynku.