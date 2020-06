Smartfon z niewidoczną kamerką do selfie? Huawei ma na to patnet

Chińczycy intensywnie pracują nad opracowaniem technologii pozwalającej umieścić kamerę pod ekranem bez jednoczesnego pogarszania jakości obrazu.

Portal LetsGoDigital przekazał informacje o nowych patentach przyznanych firmie Huawei. Odnoszą się one do sposobu montażu kamerki do selfie pod wyświetlaczem.

Chiński gigant w przeciągu ostatniego roku znalazł się w centrum wojny handlowej pomiędzy Chinami, a USA, w związku z czym utracił dostęp do usług Google. Nie przeszkadza to jednak firmie we wprowadzaniu nowych urządzeń i opracowywaniu nowych technologii.

Inżynierowie z Shenzen intensywnie pracują nad futurystycznym smartfonem z niewidzialną kamerką do selfie. W chwili obecnej jeszcze żaden producent urządzeń mobilnych nie dopracował tego rozwiązania tak, aby można było je wykorzystać w masowej produkcji.

Z najnowszego raportu wynika, że Huawei pracuje nad nowym, bezramkowym urządzeniem z kamerką umieszczoną bezpośrednio pod panelem wyświetlacza. Wynika to z dwóch wniosków patentowych zaakceptowanych przez CINA.

Oba patenty zostały pierwotnie złożone w dniu 28 października 2019 roku przez Huawei Technologies i zostały opublikowane 2 czerwca 2020 roku. Do wniosków dołączono łącznie czternaście fotografii dwóch smartfonów, które różnią się od siebie aparatami głównymi.

Smartfony z wizualizacji nie posiadają widocznej kamerki do selfie. Nie ma także wysuwanego modułu znanego między innymi z testowanego przez nas P Smart Z.

Urządzenia wyposażono w system aparatu podekranowego. Wcześniej rozwiązaniem takim interesowało się Xiaomi oraz Oppo. Obie firmy pokazały nawet prototypowe urządzenia, ale niestety w miejscu kamerki występowała znaczna degradacja jakości wyświetlanego obrazu.

Możliwe, że opublikowane patenty dotyczą nadchodzącego flagowego smartfona z rodziny Mate.

