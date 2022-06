Smartfon z pamięcią 1 TB? Cena mocno mnie zaskoczyła

Samsung nie jest całkowicie przeciwny wprowadzaniu na rynek smartfonów z pamięcią wewnętrzną o pojemności 1 TB. Jak się okazuje, jeden z nadchodzących modeli może ją właśnie posiadać.

Jeszcze kilka miesięcy dzieli nas od momentu, gdy Samsung ma zaprezentować Galaxy Z Fold 4. Oczekujemy, że firma wprowadzi kilka znaczących ulepszeń do swojego nadchodzącego składanego urządzenia, a jednym z nich będzie zwiększona pamięć wewnętrzna.

SamMobile dowiedział się na wyłączność, że jedna z konfiguracji Galaxy Z Fold 4 będzie oferować 1 TB pamięci wewnętrznej. Będzie to więcej niż wystarczające nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

Jeszcze przed premierą serii Galaxy S22 informowaliśmy, że Galaxy S22 Ultra będzie miał wariant z 1 TB i tak też się stało. Ponieważ w serii Galaxy S22 zrezygnowano z gniazda kart microSD, opcja 1 TB jest przeznaczona dla klientów, którzy potrzebują więcej pamięci.

Samsung oferuje Galaxy Z Fold 3 z 256 GB i 512 GB pamięci masowej. Obie te opcje będą również dostępne w nadchodzącym składanym urządzeniu. Samsung podnosi jednak poprzeczkę, oferując wariant 1 TB dla Galaxy Z Fold 4. SM-F936J, SM-F936N, SM-F936W to jedne z modeli, które mają 1 TB pamięci masowej.

Pamiętajmy, że Galaxy Z Fold 3 nie ma slotu na kartę microSD i prawdopodobnie tak samo będzie w przypadku jego następcy. Nie wiadomo jeszcze, co to będzie oznaczać dla ceny urządzenia. Wariant z 512 GB pamięci jest obecnie najdroższym modelem Galaxy Z Fold 3 i kosztuje 7499 zł. Jeśli Samsung nie planuje obniżek cen, to prawdopodobne jest, że wariant z pojemnością 1 TB może kosztować około 8000 - 8500 zł. Oczekujemy, że Samsung zaprezentuje Galaxy Z Fold 4 w sierpniu tego roku.