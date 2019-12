Smartfony Galaxy A bez programu One UI 2.0 beta

Samsung nie zamierza udostępniać testowych kompilacji systemu Android 10 dla użytkowników smartfonów Galaxy A 2019.

Samsung od kilku lat z powodzeniem prowadzi program beta testów nowych wersji systemu Android na swoich urządzeniach. Od początku jego istnienia dedykowany był on dla flagowych modeli z serii Galaxy S. Później dołączyły do niego modele Galaxy Note, ale rzadko zdarzało się, aby beta testy zostałe udostępnione dla innych smartfonów Samsunga.

Źródło: samsung.com

Posiadacze smartfonów Galaxy A 2019 takich, jak niezwykle popularne w naszym kraju modele Galaxy A40 i Galaxy A50 będą musieli poczekać na udostępnienie finalnej wersji systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0. Producent oficjalnie potwierdził na swoim forum społecznościowym w Korei, że nie planuje udostępniać Androida 10 w ramach beta testów na urządzenia z serii Galaxy A.

W chwili obecnej Samsung informuje, że nie planuje wprowadzenia beta testów, ale jednocześnie nie wyklucza, że decyzja ta może się jeszcze zmienić. Przypominamy, że podczas testów Androida 9.0 Pie w programie beta brały udział aż trzy urządzenia z serii Galaxy A.

Mowa o modelach Galaxy A7 2018, Galaxy A6 2018 oraz Galaxy A7 2017. Dla pierwszych dwóch była to pierwsza duża aktualizacja systemu operacyjnego Android. Model Galaxy A7 2017 został wprowadzony do sprzedaży z Androidem 7.0 Nougat, który został zaktualizowany do Androida 8.0 Oreo, a następnie do Androida 9.0 Pie.

Jak widać firma miała już w przeszłości programy beta dla smartfonów Galaxy A i mogła by je powtórzyć przy okazji wprowadzania Androida 10.

Niestety wszystko wskazuje na to, że posiadacze najnowszych obecnie urządzeń z serii Galaxy A nie będą mogli testować Androida 10 jeszcze przed jego oficjalnym udostępnieniem. Czas goni, a Samsung raczej nie zmieni już swojej decyzji. Smartfony Galaxy A powinny otrzymać aktualizację do Androida 10 w okolicach kwietnia 2020 roku. W związku z tym nie pozostało nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: piniukaweb.com via sammobile.com