Smartfony Huawei P40 będą tańsze od rodziny P30

Huawei P30 Pro wystartowało w cenie 1000 euro, ale kolejna generacja flagowców może być tańsza. O ile?

W sieci pojawił się wpis jednego ze specjalistów od przecieków o pseudonimie @RODENT950. Podaje on, że rodzina flagowych smartfonów Huawei P40 będzie tańsza od poprzedniej generacji - i to sporo. Według przekazanych przez niego informacji, wersja podstawowa P40 ma być dostępna w sprzedaży w cenie 600 euro (czyli ok. 2560 zł), edycja P40 Pro za 800 euro (ok. 3420 zł), zaś Huawei P40 Pro Premium w cenie 1000 euro (w przeliczeniu - ok. 4280 zł). Jak uzasadnia, obniżka cen spowodowana jest brakiem usług Google, co eliminuje konieczność uiszczania przez producenta opłat licencyjnych. Koszt tej opłaty wynosi to 40 dolarów, czyli ok. 150-160 zł. W normalnej sytuacji jest to wliczone oczywiście w cenę urządzeń.

Zdradził także, że model Premium będzie dysponować zoomem optycznym x10, model Pro - x5, a podstawowy to zoom x3. Huawei ma użyć nowego sensora przy obiektywie głównym, korzystać z matrycy 52 Mpix i filtra Quad Quad Bayer. Ponieważ ceny za modele z rodziny Galaxy S20 mają pójść w górę - od 800 euro za model bez 5G - być może wymienione przez RODENT ceny sprawią, że ludzie spróbują żyć bez usług Google? Wszystkie trzy modele zostaną zaprezentowane w Paryżu pod koniec marca b.r.