Smartfony Mate 30 znalazły 12 milionów nabywców

Mate 30 i Mate 30 Pro były pierwszymi flagowcami Huawei bez usług Google. Jak się okazało - nie przeszkodziło im to znaleźć 12 milionów chętnych na zakup.

Jeszcze miesiąc temu Huawei ogłosiło, że na świecie sprzedało się ponad 7 milionów smartfonów Mate 30. Dzisiaj podaje, że liczba rozprowadzonych do klientów egzemplarzy sięgnęła 12 milionów. Dotyczy to całego świata, nie tylko rynku chińskiego, na którym producent jest jednym z czołowych graczy. Jak zdradził wcześniej, jego celem jest sprzedaż 20 milionów - jest więc na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia tego wyniku. I jak się okazało - telefony bez usług Google również doskonale sprzedają się na świecie, choć zakaz nałożony przez amerykańską Komisję Handlu wydawał się dotkliwym ciosem w producenta.

Co więcej - sytuacja ta przyśpieszyła prace nad Huawei Mobile Services (HMS), czyli własnym ekosystemem Huawei, który ma stać się kompletną alternatywą dla Google - wliczając w to Mapy i YouTube. Aczkolwiek niedawno producent chwalił się, że zaprezentuje jego finalną wersję przed końcem roku, a jak na razie wypuścił tylko edycję beta. Dlatego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zobaczymy go dopiero w przyszłym roku.

