Smartfony Realme otrzymują aktualizację oprogramowania

Realme rozesłał aktualizację firmware dla sześciu swoich telefonów. Zawiera ona m.in. poprawki bezpieczeństwa z lutego 2020.

Aktualizację otrzymują następujące modele: Realme 1, Realme 5, Realme 5s, Realme U1, Realme X2 oraz Realme X. Ponieważ nie ma wśród nich nowego flagowca Realme X50 Pro, oznacza to, że wejdzie on na rynek z najnowszą wersja firmware oraz zabezpieczeniami od Google. Dla wymienionych smartfonów aktualizacja dotyczy przede wszystkim nakładki ColorOS 7, opierającej się na systemie Android 10. Zabezpieczenia Google pojawiły się trzy tygodnie temu, a kolejne maja pojawić dopiero na początku marca. Wypada przypomnieć, że posiadacze modeli X2 oraz X2 Pro, dostępnych w naszym kraju, mogą zapisywać się do programu beta testów nakładki.

Pliki aktualizacyjne są spore - w przypadku Realme X to aż 2,79 GB. Najmniejszy przeznaczony został dla modelu Realme 5s - ma on 2,06 GB. Warto dodać, że chiński producent nie spoczywa na laurach i już słyszymy pogłoski o rodzinie Realme 6. Model Realme 6i został wypatrzony dzisiaj w dokumentach certyfikacyjnych FCC. Jednak seria ta to zapewne modele zaplanowane dopiero na 2021 rok.

Źródło: XDA Developers