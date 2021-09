Smartfony Samsung ze smartwatchem i rabatem do 700 zł

Trwa Mega Tydzień w T-Mobile: super promocje na smartfony marki Samsung w zestawie ze smartwatchem i atrakcyjną zniżką. Oferta jest już dostępna!

Od 14 września 2021 roku w T-Mobile trwa akcja promocyjna obejmująca smartfony marki Samsung.

Co miesiąc w salonach i na stronie T-Mobile świętujemy MEGA TYDZIEŃ, podczas którego klienci indywidualni mogą liczyć na korzystne rabaty na urządzenia wybranego producenta smartfonów. W tym tygodniu oferta obejmuje markę Samsung, a użytkownicy mogą zakupić jeden z dwóch smartfonów – Galaxy A52S 5G lub Galaxy S20 FE – w komplecie ze smartwatchem Samsung w wyjątkowo korzystnej cenie.

Wybierając swój wymarzony zestaw, klienci otrzymają zniżkę w wysokości nawet do 700 zł. Osoby, które zdecydują się na smartfon Samsung Galaxy S20 FE w komplecie ze smartwatchem Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm LTE, zapłacą 3989 zł zamiast 4498 zł, czyli aż o 509 zł mniej. W przypadku Samsunga Galaxy S20 FE i smartwatcha Galaxy Watch 4 Classic 42 mm LTE cena wyniesie 3839 zł po obniżce z 4348 zł, co również oznacza 509 zł upustu. Klienci mogą również liczyć na 200 zł zniżki w ramach wybranej taryfy M+, łącznie płacąc ok. 700 zł mniej. Osoby zdecydowane na promocyjny zakup, będą mogły skorzystać z opcji rat 0%.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji MEGA TYDZIEŃ można znaleźć tutaj.

Źródło: materiały prasowe