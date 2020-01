Smartfony Samsunga już wkrótce z integracją z Google Duo

Aplikacja Wiadomości wbudowana w One UI będzie kompatybilna z Google Duo. Co to oznacza dla użytkowników?

Samsung od dłuższego czasu rozwija własny ekosystem oferując coraz większą liczbę funkcji. Widać to między innymi po świetnej integracji słuchawek Galaxy Buds z urządzeniami pracującymi pod kontrolą Androida z One UI. Od 2017 roku również usługi Microsoft'u rewelacyjnie współpracują z urządzeniami od Samsunga. Źródło: pcworld.com Podczas premiery Galaxy S10 Samsung zaprezentował integrację autorskiej aplikacji Galeria z Instagramem, która po logowaniu w usłudze pozwala na szybkie przesyłanie zdjęć i filmów na portal społecznościowy. Dzięki portalowi The Korea Herald dowiedzieliśmy się właśnie, że Koreańczycy planują nad wdrożeniem natywnej integracji z Google Duo w swojej aplikacji Wiadomości. Podobno Samsung prowadzi zaawansowane rozmowy z południowokoreańskim operatorem sieci komórkowej SK Telecom oraz Google w celu uruchomienia usługi wiadomości wideo na smartfonach Samsunga z systemem Android. Google Duo ma zostać zintegrowane z aplikacją do wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz RCS (Rich Communication Services). Mowa o wbudowanej w One UI aplikacji Wiadomości. Samsung zamierza uczynić z niej konkurenta dla popularnych komunikatorów tekstowych takich, jak WhatsApp. W chwili obecnej nie wiadomo jak wyglądać ma integracja oraz jakie ułatwienia przyniesie użytkownikom smartfonów Samsunga. Południowokoreańscy operatorzy ponoć pragną, aby użytkownicy byli w stanie korzystać z połączeń wideo bez ponoszenia dodatkowych opłat za przesyłanie danych. Obecnie najnowszy standard RCS, który finalnie został wdrożony w ubiegłym roku i jest niejako konkurentem dla iMessage od Apple pozwala na przysłanie plików multimedialnych o rozmiarze nie większym, niż 5 MB. Google Duo jest więc świetnym pomysłem na umożliwienie przeprowadzania dłuższych rozmów wideo. Plotki głoszą, że pierwszymi urządzeniami z integracją z Google Duo będą Samsungi Galaxy S20 oraz Galaxy Z Flip. Większej ilości informacji na temat usługi powinniśmy dowiedzieć się już 11 lutego 2020 roku podczas konferencji Samsung Unpacked. Więcej informacji o Samfsugu Galaxy S20 znajduje się tutaj. Źródło: sammobile.com