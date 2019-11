Smartfony Samsunga wkrótce z nowymi funkcjami fotograficznymi

Najnowsza wersja aplikacji Samsung Camera w becie One UI 2.0 dodaje nowe funkcje takie, jak Night Hyperlapse.

Spis treści

Wszystko wskazuje na to, że Samsung szykuje się do poważnej aktualizacji funkcji fotograficznej i poprawy jakości zdjęć. Informacje przekazane przez portal xda-developers wskazują że Koreański producent robi naprawdę duże postępu w dziedzinie fotografii, a pierwsze efekty mają być widoczne już za kilka miesięcy. Najnowsza wersja aplikacji Samsung Camera, która dostępna jest w czwartej becie One UI 2.0 posiada obsługę nagrywania w 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę oraz wsparcie dla 108 MP aparatu fotograficznego. Oznacza to, że 108 MP matryca własnej produkcji może trafić do najnowszego Samsunga Galaxy S11, który przy wykorzystaniu wydajnego układu Exynos 990 będzie w stanie nagrywać w 8K.

Źródło: Samusng

Samsung równocześnie poza wsparciem dla nowych technologii pracuje nad odświeżonymi trybami wyświetlania zdjęć i filmów w nadchodzących smartfoanch. Obejmują one widok reżysera, Hyperlapse nocny, pionową panoramę i niestandardowe filtry.

Należy pokreślić, że kod źródłowy pliku APK aplikacji Samsung Camera pokazuje funkcje, które mogą, ale nie muszą pojawić się w przyszłorocznych smartfonach oraz obecnych już urządzeniach. Fakt, że aplikacja posiada dodatkowe funkcje może oznaczać, że Samsung testuje te rozwiązania w prototypowych smartfonach, ale nie oznacza to, ze finalnie trafią one do urządzeń, które pojawią się na półkach sklepowych. Wszystkie opisywane funkcje pojawiły się w kodzie źródłowym, ale nie są one jeszcze wdrożone i w chwili obecnej nie mogą być wykorzystane. Ich pojawienie

się oznacza jednak, że Samsung pracuje nad takimi funkcjami, jak obsługa ekranów o innych proporcjach, nagrywanie w 8K i obsługa matryc o wysokiej rozdzielczości.

Widok reżysera (Director's View)

Widok reżysera to nowy tryb nagrywania wideo, który pozwala lepiej panować nad wszystkimi obiektami, które znajdują się w kadrze. Dodatkowo pojawiła się opcja "Tap the thumbnails on the left to switch between camera lenses. Tap the ones on the right to jump o a close-up on a subject", która może wskazywać na fakt, że Samsung zamierza pozwolić użytkownikom na przełączanie się pomiędzy poszczególnymi obiektywami w trakcie nagrywania wideo.

Podobna opcja dostępna jest w aplikacji Filmic Pro na telefonach z serii iPhone 11. Aplikacja na iOS pozwala nagrywać w 1080p przy zachowaniu 30 klatek na sekundę z obu kamer iPhone'a 11 w tym samym czasie. Możliwe, że Samsung zdecyduje się na natywna implementację tej funkcji.

Night Hyperlapse

Kolejną funkcją, która pojawi się w przyszłych smartfonach Samsunga z One UI 2.0 jest tryb Night Hyperlapse na temat którego nie znamy obecnie zbyt wielu informacji. Wszystko wskazuje na tom że będzie to obecny w aktualnie sprzedawanych smartfonach Samsunga tryb hyperlapse przystosowany do pracy w ciężkich warunkach oświetleniowych.

Źródło: Samusng

Pojedyncze zdjęcie (Single Take Photo)

Możliwe, że Single Take Photo będzie kolejną fajną i unikalną funkcją fotograficzną w smartfoanch Samsunga. Tryb ten ma pozwolić wykonywanie krótkiej serii zdjeć lub filmów, które następnie zostaną ozdobione różnego rodzaju napisami i zgromadzone w kolekcji (albumie). Wykonanie pojedynczego zdjęcia w tym trybie ma zając około 15 sekund.

Pionowa panorama

Pionowa panorama to jedna z funkcji, które mogą okazać się bardzo przydatne, a jeszcze żaden producent nie wpadł na pomysł, aby ją wykorzystać. W zasadzie jest to zwykły tryb wykonywania panoramy. Jedyną różnicą jest fakt, że wykonywana jest ona w pionie, a nie poziomie tak, jak dotychczas.

Niestandardowe filtry fotograficzne

W chwili obecnej aplikacja Samsung Camera obsługuje filtry w trybie urody. Możliwe, że Koreańczycy zamierzają znacząco rozbudować tą opcje i dodać większą ilość filtrów.

Źródło: Samusng

Jak widać Samsung pracuje nad wieloma nowymi funkcjami fotograficznymi, co może wskazywać, że Samsung Galaxy S11 faktycznie ma być sporym krokiem naprzód w kwestii aparatów fotograficznych i jakości zdjęć. Samsung bardzo często udostępniał nowe funkcje również dla starszych urządzeń, jeżeli jest to tylko fizycznie możliwe. Z tego właśnie powodu mamy nadzieje, że funkcje, które pojawią się w przyszłorocznym flagowcu trafią z czasem do starszych urządzeń.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S11 znajdziesz tutaj.

Źródło: xda-developers.com