Smartfony Xiaomi na przecenie przed Black Friday! Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Wiele urządzeń popularnej marki objętych zostało sporymi rabatami.

Spis treści

Źródło: PCWorld

Przeceny przed Black Friday

Black Friday rozpocznie się w piątek 25 listopada. Wiele sklepów już teraz uruchomiło swoje pierwsze promocje, dzięki czemu w sieci możemy znaleźć mnóstwo interesujących rabatów na urządzenia popularnych producentów. Wśród przecenionych smartfonów znalazły się modele Xiaomi, a w tym zestawieniu przyjrzymy się z bliska najlepszym ofertom.

Jeżeli interesują was promocje na telefony z okazji Black Friday, to warto sprawdzić nasze pozostałe zestawienia:

Najlepsze promocje na smartfony do 1500 zł w sklepie Amazon / Link

/ Promocje na smartfony w sklepie Amazon / Link

/ Rabaty na smartfony oraz smartwatche Samsunga / Link

/ Przeceny na urządzenia Motoroli / Link

Xiaomi Redmi Note 11s 6/64 GB

Źródło: Xiaomi

Model Redmi Note 11s zachęca przede wszystkim aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix. Co więcej, kamera wspierana jest przez trzy dodatkowe obiektywy, które pomogą nam zrobić świetne zdjęcia. Smartfon został także wyposażony w sporą baterię o pojemności 5000 mAh oraz 6.42-calowy ekran oferujący 90 Hz odświeżanie obrazu.

Zobacz również:

Cena: 1349 zł 999 zł / Link

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/64 GB

Źródło: Xiaomi

Urządzenie ma trzy istotne zalety: pierwszą z nich jest duży wyświetlacz o przekątnej 6.67-cala, drugą bateria o pojemności ponad 5000 mAh, a trzecią aparat, którego rozdzielczość to 108 Mpix. Warto zauważyć, że takie obiektywy to rzadkość w tej półce cenowej i jest to jedna z cech, które najmocniej wyróżniają model Note 10 Pro na tle większości konkurencji w tej cenie.

Cena: 1499 zł 1099 zł / Link

Xiaomi Redmi Note 11 Lite 5G NE 8/128 GB

Źródło: Xiaomi

Smartfon wyposażony został w 6.55-calowy ekran z szybkim odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz oraz baterię pojemności 4250 mAh. Jedną z najważniejszych funkcji urządzenia jest obsługa standardu 5G, który staje się coraz popularniejszy wśród użytkowników i operatorów sieci komórkowych. Warto zaznaczyć, że smartfon posiada gniazdo jack 3.5 mm, co powoli staje się rzadkością wśród droższych telefonów.

Cena: 2099 zł 1699 zł / Link

Xiaomi 12T 8/128 GB

Źródło: Xiaomi

Jeden z najlepszych smartfonów jakie możemy kupić za mniej niż 3000 zł. Miesiąc temu model 12T trafił do naszej redakcji na testy i zrobił na nas świetne wrażenie. Urządzenie posiada spory ekran z szybkim odświeżaniem obrazu oraz błyskawiczne 120 W ładowanie. Flagowiec nie zaciął się podczas moich testów ani razu i działał bardzo płynnie. Pełną recenzję Xiaomi 12T możecie przeczytać tutaj.

Cena: 2799 zł 2549 zł / Link

Xiaomi 12 8/256 GB

Źródło: Xiaomi

Jeden z najwyższych modeli wśród tegorocznych smartfonów Xiaomi. Flagowiec został oparty na - prawie najmocniejszym - procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 1. Urządzenie obsługuje sieć 5G, posiada 8 GB pamięci RAM, a na jego pleckach znajdziemy zestaw trzech obiektywów. Dla wielu użytkowników zaletą będzie również ekran, który nie jest przesadnie duży, a jego przekątna to 6.28-cala.