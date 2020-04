Smartfony premium taniej do 28% - nowa promocja x-kom

Jeśli chcesz kupić flagowca klasy premium, warto zwrócić uwagę na ofertę sklepu x-kom. Przez tydzień najmocniejsze telefony na rynku będą w promocyjnych cenach - zniżki sięgają 28%, co daje nawet kilkaset złotych oszczędności.

Promocja w sklepie x-kom rozpoczęła się dzisiaj i nosi nazwę Tydzień Smartfonów Premium. Obejmuje 43 modele - zaczynając od Apple iPhone i Samsung Galaxy, kończąc na BlackBerry KEY2. Rabat różni się w zależności od konkretnego modelu. Na przykład w przypadku Xiaomi Mi Note 10 Pro (wersja 8GB/256GB pamięci) normalna cena to 2 699 zł, a w promocji - 1999 złotych. Podobną sytuację mamy z modelem Apple iPhone 11 Pro Max 64GB - normalnie kosztuje 5 599 zł, a w ramach promocji - 4 999 zł. Można także zaoszczędzić kilkaset złotych na wybranych modelach Huawei.

A jak skorzystać z tych atrakcyjnych zniżek? Po prostu przejdź na tę stronę i wybierz swój nowy telefon premium. Co zauważysz, na stronie zamówienia widnieje jeszcze normalna cena. Jak to zmienić? Obojętnie, czy chcesz nabyć smartfon Xiaomi, Apple czy innej marki, procedura jest zawsze taka sama - dodaj produkt do koszyka, a następnie w polu "posiadam kod rabatowy" aktywuj hasło "smartfon-premium". Następnie dokończ normalnie składanie zamówienia - możesz wówczas odebrać rabat i cieszyć się z zaoszczędzenia pieniędzy na zakupie nowego smartfona z najwyższej półki!