Smartfony z elastycznym ekranem. Co czeka nas w 2022 roku? [28.05.2022]

W roku 2022 pojawi się kilka nowych modeli składanych smartfonów. Sprawdź, kiedy na rynku zadebiutują najnowsze urządzenia od Samsunga, Realme, OnePlus, Apple, Huawei, Xiaomi oraz innych wiodących producentów.

Spis treści

W 2022 roku producenci zasypią nas mnóstwem nowych modeli. Niestety cena tych smartfonów będzie o wiele wyższa niż dotychczas. Ma to związek między innymi z inflacją, która niekorzystnie wpływa na wartość pieniądza. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was kalendarz najważniejszych smartfonowych premier 2022 roku. Z poniższego materiału dowiesz się kiedy zadebiutują najciekawsze składane telefony topowych marek. Możemy się spodziewać naprawdę interesujących premier, wydaje się też, że na rynek wkroczą inne ważne marki. Według niektórych przecieków nawet Apple może zaprezentować składany telefon!

Warto tutaj zauważyć, że po ponad trzech latach od debiutu rynkowego składane smartfony stanieją do pułapu aktualnych flagowców. Taki stan rzeczy w połączeniu z dopracowaniem elastycznych ekranów spowoduje, że cześć konsumentów kosztem wyższej wydajności zdecyduje się na składny smartfon z elastycznym ekranem.

Poniżej lista najważniejszych smartfonów, które zadebiutują w 2022 roku. Urządzenia zostały ułożone chronologicznie. Kolejność ich premier może się zmienić, ponieważ nie posiadamy dokładnych dat. Dotyczy to szczególnie urządzeń, które pojawią się w późniejszym okresie czasu.

AKTUALIZACJA 25.05.2022

AKTUALIZACJA 19.05.2022

AKTUALIZACJA 17.05.2022

AKTUALIZACJA 16.05.2022

AKTUALIZACJA 11.05.2022

Huawei P50 Pocket - 26 stycznia 2022 roku

Huawei P50 Pocket jest drugim modelem składanego smartfona w historii firmy. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 888, który wspierany jest przez układ graficzny Adreno 660, 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Wyposażony jest w elastyczny ekran OLED o przekątnej 6,9 cala o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz 200 Hz częstotliwością próbkowania dotykowego. Z tyłu umieszczono dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 1,04 cala i rozdzielczości 340 x 340 pikseli.

Huawei P50 Pocket Fot. producent

Nad zewnętrznym ekranem umieszczono wyspę z trzema aparatami: 40 MP obiektywem True-Chroma, 13 MP obiektywem szerokokątnym oraz 32 MP Ultra Spectrum. Całości dopełnia przednia kamera o rozdzielczości 10,7 MP.

Urządzenie możemy kupić od dziś, a jego ceny zaczynają się od 6499 złotych.

Aktualizacja 25.05.2022

Huawei postanowił pokazać nowym klientom, że zakup smartfona tej firmy naprawdę się opłaca. Od dzisiaj, aż do 29 maja, producent oferuje naprawdę niezwykłą promocję na swój składany flagowiec.

Aż do niedzieli, jeżeli kupimy przeceniony Huawei P50 Pocket, możemy otrzymać zupełnie za darmo dwa dodatki: Huawei Watch GT 3 oraz Huawei Freebuds 4i. Promocja ta naprawdę się opłaca - słuchawki kosztują 299 zł, a zegarek aż 1149 zł!

Promocja dostepna jest na stronie producenta.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 - Połowa 2022 roku

Przedstawiciele firmy Xiaomi w marcu 2021 roku zaprezentowali pierwszy składany smartfon z elastycznym ekranem. Producenci zamierzają wprowadzić na rynek kolejny model, który będzie konkurował z nadchodzącymi Samsungami Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3. Według jednego ze źródeł Xiaomi pracuje nad drugim smartfonem z elastycznym ekranem. Urządzenie zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, baterię o pojemności 5000 mAh oraz 108 MP aparat główny.

fot. materiał prasowy

Nowością ma być zawias, który zminimalizuje widoczność załamania ekranu w miejscu składania urządzenia. Nadchodzący smartfon może zastąpić na rynku obecnie sprzedanego Mi Mix Fold. Telefon otrzyma duży ekran wewnętrzny marki Samsung. Częstotliwość odświeżania panelu ma wynosić 120 Hz. Na zewnątrz znajdzie się płaski panel z 90 Hz odświeżaniem wyprodukowany przez chińską firmę Visinox.

Aktualizacja 27.01.2022

Według ostatnich przecieków udostępnionych przez Digital Chat Station, Xiaomi Mi Mix Fold 2 ma posiadać duży, wewnętrzny ekran o przekątnej aż 8 cali. Dzięki prostej wizualizacji przedstawionej przez 91mobiles możemy zobaczyć jak ma to wyglądać.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 Źródło: 91mobiles

Jak sugeruje powyższa grafika, Xiaomi Mi Mix Fold 2 otrzyma wsparcie dla dedykowanego stylusa. Poza tym pojawiła się nowa informacja dotycząca procesora. Podobno zamiast chipsetu Qualcomm Snapdragon 888 5G, urządzenie ma posiadać Snapdragon 8 Gen 1 - nie jest to jednak potwierdzona informacja.

Aktualizacja 17.02.2022

Jeżeli najnowsze przecieki okażą się prawdziwe, to premiera Xiaomi MIX Fold 2 nastąpi szybciej, niż początkowo zakładaliśmy.

Publikujący na Twitterze i Weibo leakster Digital Chat Station sugeruje, że chiński producent zamierza wypuścić swoje nowe urządzenie w drugim kwartale 2022 roku, czyli pomiędzy marcem, a czerwcem. Dotychczasowe informacje sugerowały jednak, że ten moment nastąpi dopiero w drugiej połowie tego roku.

Wygląda więc na to, że Xiaomi planuje uprzedzić Samsunga i wypuścić swoje nowe urządzenie przed konkurentem. Wciąż nie znamy jednak konkretnej daty, ani ceny nowego Xiaomi MIX Fold 2.

Aktualizacja 11.05.2022

Nowe przecieki sugerują, że najnowszy składany smartfon od Xiaomi zadebiutuje już w czerwcu. Według chińskiego leakera It's Fat, jego premiera ma odbyć się w tym samym czasie co Xiaomi 12 Ultra - zapewne około 20 czerwca.

Niestety wygląda też na to, że Mi Mix Fold 2 będzie telefonem przeznaczonym tylko na rynek chiński.

Doszły nas też słuchy o zupełnie nowym mechanizmie składania, który ma być oferowany w Xiaomi Mix Fold 2. Zamiast zwykłego, 180-stopniowego mechanizmu, znanego między innymi z Samsunga Z Fold, Xiaomi ma zastosować w swoim smartfonie mechanizm przypominający ten ze składanych laptopów. Dzięki temu telefon ma mieć możliwość rozkładania się aż o 360 stopni.

Jeżeli potwierdzi się informacja o premierze nowego Folda razem z Xiaomi 12 Ultra, możemy się spodziewać, że sercem nowego składanego telefonu będzie ulepszony Snapdragon 8 Gen 1+, który ma się znaleźć także w pozostałych flagowcach Xiaomi.

Aktualizacja 16.05.2022

Analityk Ice Universe wskazuje, że nadchodzący Xiaomi MIX Fold 2 ma być zdecydowanie lżejszy i cieńszy od poprzednika. Duży wpływ na to ma mieć wspominany wcześniej innowacyjny zawias 360 stopni. Jednakże "odchudzenie" smartfona nie obędzie się bez poświęceń w innych obszarach - w tym przypadku chodzi o pojemność baterii. Nowy model ma mieć mniejszą baterię od poprzednika, który mógł się pochwalić ogniwem 5020 mAh.

Motorola RAZR 3 - Przełom lipca i sierpnia 2022 roku

Po długiej przerwie Motorola ma zamiar wprowadzić na rynek składany smartfon z serii RAZR. Trzecia generacja urządzenia wprowadzi sporo nowości. Motorola RAZR 2022 pod względem wyglądu ma bazować na modelu znanym z 2020 roku, jednak poza tym nie doszukamy się wielu podobieństw.

fot. motorola.com

Nadchodzący smartfon z elastycznym ekranem od Motoroli otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1 połączony z chipem UWB (Ultra Wideband). Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12. Motorola zamiast Snapdrgona 710 (Moto RAZR 2019) oraz Snapdragona 765G (Moto RAZR 5G) sięgnie po flagowy układ. Telefon zostanie wyposażony w chip UWB, który posłuży między innymi do obsługi urządzeń Smart Home oraz otwierania nowoczesnych samochodów.

fot. motorola.com

Składana Motorola Moto RAZR 2022 dostępna będzie w wersjach z 6, 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Telefon zostanie wyposażony w NFC oraz dwa wyświetlacze o nieznanej jeszcze specyfikacji technicznej. Spodziewamy się wewnętrznego modułu o rozdzielczości Full HD z podwyższoną częstotliwością odświeżania. Niestety, na ten moment nie znamy daty premiery nowego urządzenia.

Aktualizacja 11.05.2022

Światło dzienne ujrzały nowe zdjęcia Motoroli Razr 3 Wygląda na to, że producent zrezygnował z "brody" znanej z poprzednich modeli i postawił na bardziej standardowy, prostokątny wygląd urządzenia. Ponadto, aby zwiększyć wielkość ekranu wewnętrznego, zastosował również czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem blokady telefonu.

Wiemy również, że telefon będzie obsługiwany przez najmocniejszy procesor od Qualcomma - Snapdragon 8 Gen 1 lub Gen 1+.

Premiera telefonu ma się odbyć na przełomie lipca i sierpnia w Chinach. Po kilku tygodniach smartfon ma trafić również na rynek europejski.

Aktualizacja 16.05.2022

Ross Young zapowiedział, że oba ekrany w najnowszym telefonie Motoroli mają mieć większe rozmiary niż poprzednik. Mały, zewnętrzny ekran ma zwiększyć swoją przekątną z 2,7 cala do około 3 cali. Z kolej wewnętrzny, rozkłądany ekran ma zyskać aż 0,5 cala. Jego rozmiar ma zostać zmieniony z 6,2 cali u poprzednika do 6,7 cala.

Aktualizacja 25.05.2022

W sieci pojawił się pierwszy materiał wideo przedstawiający nową Motorolę Razr 3. Udostępnił go na swoim profilu na Twitterze leaker @evleaks. Na krótkim filmiku widzimy składający się pionowo telefon, który wyglądem nawiązuje do designu Samsunga Galaxy Z Flip 3. Jest to duża zmiana w porównaniu do poprzedniej generacji Razr, która mocno trzymała się wyglądu kultowej Motoroli Razr z klapką.

Widzimy również duży ekran na zewnątrz telefonu, jak i procedurę odblokowywania urządzenia, która odbywa się dzięki czytnikowi odcisków palca, który jest umieszczony z boku smartfona. Uwagę zwracają też dwa główne aparaty - poprzedni model Motoroli Razr miał zaledwie jedną kamerę. Sam rozkładany ekran wygląda bardzo dobrze, a mechnizm składania wydaje się mieć tylko minimalny efekt i nie odkształcać go w znaczącym stopniu - może mieć na to wpływ nowy mechanizm zamykania.

Realme GT 2 Fold - Maj 2022

Realme GT 2 Fold źródło: weibo

Istnienie Realme GT 2 Fold potwierdza Ice Universe, który znany jest z przekazywania wiarygodnych informacji. Według plotek pierwszy składany smartfon od Realme otrzyma konstrukcję podobną do Samsungów Galaxy Z Fold. Urządzenie ma być wyposażone w spory ekran wewnętrzny oraz dodatkowy ekran na pokrywie zewnętrznej. Dzięki takiemu zabiegowi Realme GT 2 Fold uzyska funkcję tabletu. Poza tym sprzęt otrzyma 8-calowy wyświetlacz AMOLED w środku oraz 6,5-calowy ekran AMOLED na zewnątrz. Nie zabraknie dwóch aparatów o rozdzielczości 50 MP i portu USB Typu C do ładowania. Na zewnętrznej okładce znajdzie się dodatkowa kamerka do selfie. Niestety i w tym wypadku nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej ani przybliżonej daty premiery.

Aktualizacja 11.05.2022

Premiera Realme GT 2 Fold ma przypadać na maj 2022 roku. Za szybką pracę telefonu ma odpowiadać Snapdragon 888+ oraz 8 GB pamięci RAM, a połączeniu z 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie znamy niestety wielu więcej szczegółów, jednak już niedługo na światło dzienne powinno wyjść więcej informacji o nadchodzącym telefonie od Realme.

Google Pixel Fold - Ostatni kwartał 2022 roku

W czwartym kwartale 2021 roku miał zadebiutować pierwszy składany smartfon wyprodukowany przez Google chociaż producenci nigdy nie potwierdzili oficjalnie jego istnienia. Informacje przekazane przez DSCC (Disgital Supply Chin Consultants) z połowy listopada 2021 roku wskazują, że Google zaniechało rozwoju swojego składanego smartfona. Według raportu projekt ten został anulowany.

W rzeczywistości brakuje szczegółowych informacji. Możliwe, że Google Pixel pojawi się na rynku w późniejszym okresie czasu. Wskazywała by na to niedawna zapowiedź Androida 12L dla tabletów i składanych smartfonów. Według plotek nadchodzący model, o ile powstaje, ma być pierwszym smartfonem z elastycznym ekranem, który pracować będzie pod kontrolą Androida 12. Urządzenie ma otrzymać wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala, który zostanie wyprodukowany przez firmę Samsung Display.

Podobno telefon został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor z czterema rdzeniami o taktowaniu 1,8 GHz, dwoma o taktowaniu 2,5 GHz oraz dwoma o taktowaniu 2,8 GHz. Dodatkowo całość wspierana jest przez układ graficzny Mali G78 oraz 12 GB pamięci operacyjnej. Specyfikacja techniczna układu z Google Pipit odpowiada procesorowi Google Tensor, który został wykorzystany w smartfonach z rodziny Google Pixel 6. Urządzenie zdobyło 4811 punktów w teście jednowątkowym oraz 11349 punktów w teście wielowątkowym.

Aktualizacja 13.01.2022

Wczoraj przedstawiciele firmy Google wypuścili drugą wersję beta Androida 12L, która zawiera poprawki błędów. Wszystko wskazuje jednak na to, że poza aktualizacją znajduje się tam coś jeszcze, a mianowicie przeciek projektu nadchodzącego smartfona Pixel Fold. Serwis 9to5Google odkrył animacje, które pokazują jak włożyć kartę SIM do składanego telefonu, którym wydaje się jest właśnie urządzenie od Google.

Źródło: 9to5Google Źródło: 9to5Google

Według raportu smartfon będzie wyposażony w Tensor SoC firmy Google, jednak prawdopodobnie nie dostanie tak wysokiej klasy aparat jak Pixel 6. Poza tym na ten moment nie wiadomo nic więcej na temat telefonów składanych od Google.

Aktualizacja 18.01.2022

Powołując się na anonimowe, ale wiarygodne źródło, 9to5Google twierdzi, że cena nowego smartfona firmy Google będzie niższa niż 1799 USD (ponad 7000 zł). Oczywiście, jest to dosyć śmiały szacunek, ale prawdopodobny, biorąc pod uwagę aktualną wartość Samsunga Galaxy Z Fold3. Poza tym w tym samym artykule pojawia się informacja, że Pixel Fold będzie się nazywał raczej Pixel Notepad. Niestety, rzecznik firmy Google odmówił komentarza.

Aktualizacja 25.01.2022

Według ostatnich przecieków, składany smartfon Google Pixel Notepad ma kosztować 1399 dolarów, czyli około 5700 zł. Byłaby to więc kwota aż o 400 dolarów niższa, od tej, jaką obywatele USA muszą przygotować na zakup Samsunga Galaxy Z Fold3 5G. Możemy jednak spodziewać się, że ceny będą różnić się pomiędzy regionami. Co ciekawe, porównując to z ostatnimi informacjami, kwota jest niższa o ponad 1000 zł.

Aktualizacja 15.02.2022

Kiedy możemy spodziewać się premiery pierwszego składanego smartfona w historii Google? Zdaniem Rossa Younga, amerykański koncern planuje rozpocząć produkcję elastycznym wyświetlaczy do Google Pixel Fold w trzecim kwartale 2022 roku. To oznacza, że jego rynkowy debiut może nastąpić już pod koniec obecnego roku. Zapewne nastąpi pomiędzy premierami Samsunga Galaxy Z Fold4, a planowanym debiutem kolejnego składaka od Oppo.

Aktualizacja 11.05.2022

Fot. Twitter.com / LetsGoDigital - Mark Peters

Premiera składanego Google Pixel Fold ma mieć miejsce w ostatnim kwartale 2022 roku. Według Rossa Younga, telefon ma mieć podobną wielkość do Samsunga Galaxy Z Fold 4, jednak trochę inne proporcje, stawiając na bardziej szerokokątny ekran wewnętrzny. Możemy się też spodziewać, że telefon będzie napędzany przez nowy procesor od Google, nazywany roboczo Google Tensor 2.0.

Samsung Galaxy Z Fold 4 - Sierpień 2022

Projekt Samsung Galaxy Z Fold4 prezentuje się niezwykle wyjątkowo, biorąc pod uwagę dotychczas znane nam egzemplarze telefonów ze składanych ekranem. Z tyłu urządzenia mają znajdować się dwie ruchome części na kształt drzwi - jedna z nich jest częściowo ekranem przednim, a druga panelem tylnim, na którym umieszczono wyspę aparatów. Po rozłożeniu obu części ujawniać się ma wyświetlacz w pełnej okazałości.

Źródło: LetsGoDigital / Technizo Concept

Z tyłu ma znajdować się rysik S Pen umieszczony na pasku magnetycznym na zewnętrznej krawędzi rozszerzonego wyświetlacza. Jednak wycięcie w pobliżu środka urządzenia z tyłu sprawia, że rysik może pozostać na miejscu, gdy urządzenie jest złożone.

Niestety, nie jest jeszcze znana ani specyfikacja techniczna, ani nawet szacowana data premiery.

Aktualizacja 28.01.2022

Zwróćmy uwagę na daty premier poprzednich smartfonów z linii Galaxy Fold:

Samsung Galaxy Fold - 6 września 2019

Samsung Galaxy Z Fold2 - 1 września 2020

Samsung Galaxy Z Fold3 - 11 sierpnia 2021

Bazując na datach premier poprzednich urządzeń z linii Fold możemy zauważyć, że Samsung stopniowo przesuwa ich premierę wstecz. W związku z tym możemy zakładać, że przyszłoroczny Galaxy Z Fold 4 pojawi się na rynku w sierpniu 2022 roku. W najczarniejszym scenariuszu będzie to wrzesień, chociaż wydaje się mało prawdopodobne, aby koreański producent zdecydował się na termin, który mógłby zbiec się z premierą iPhone'a 14. Podejrzewamy, że Samsung będzie chciał do maksimum wykorzystać ten moment na jak najlepszą promocję swojego flagowego urządzenia.

Aktualizacja 31.01.2022

Na portalu LetsGoDigital umieszczono projekt przedstawiający smartfon Samsunga składający się na wzór litery Z. Na wizualizacjach widać, że projektant znalazł także miejsce na rysik S Pen, który umieszczono na tyle urządzania. Co ciekawe, na zdjęciach można także zobaczyć potrójny aparat tylny, który umożliwia robienie zdjęć, gdy urządzenie jest częściowo lub całkowicie złożona.

Fot. LetsGoDigital

Aktualizacja 31.01.2022

Czy nowy Galaxy Z Fold4 będzie posiadał wbudowany rysik S Pen?

Bardzo prawdopodobne jest, że Samsung Galaxy S22 Ultra nie będzie jedynym tegorocznym smartfonem Samsunga, który zostanie wyposażony we wbudowany slot na rysik S Pen. Odziedziczony po zakończonej już serii Galaxy Note element może wkrótce trafić także do kolejnej generacji składaków koreańskiego producenta.

Galaxy Z Fold4 Built-in S Pen, 7.56-inch display https://t.co/DeRgBE4tuF — Dohyun Kim (@dohyun854) February 15, 2022

Najnowszy przeciek sugeruje, że tak właśnie się stanie. Zapewne sam rysik będzie różnił się od tego, który znajduje się w Galaxy S22 Ultra. Być może będzie on mniejszy oraz dopasowany do elastycznego ekranu z tworzywa sztucznego, pokrytego warstwą ultracienkiego szkła. Dodatkowo zasugerowane zostało, że przekątna wyświetlacza będzie mierzyła 7,56 cala, czyli tyle samo, co jego poprzednika.

Aktualizacja 11.05.2022

Pojawiło się wiele nowych informacji dotyczących nowego składaka Samsunga. Przewidywana cena Folda 4 to 1699 dolarów, czyli około 7500 zł. Dodatkowo ejsteśmy już prawie pewni, że na pokładzie nowego Samsunga znajdziemy procesor Snapdragon 8 Gen 1+, którego premiera ma nieznacznie poprzedzać wejście na rynek tego smartfona. Spodziewamy się też ulepszonego ultracienkiego szkła na wyświetlaczu, które pozwoli na bardziej efektywną ochronę przed zarysowaniami wewnętrznego ekranu.

Fot. Waqar Khan / Twitter.com

Co ciekawe, sam telefon ma mieć nieznacznie inne proporcje od poprzednika. Przez poszerzenie i skrócenie zewnętrznego ekranu, Samsung chce stworzyć bardziej kwadratowy ekran wewnętrzny, czyniąc go bardziej funkcjonalnym. Różnice w wielkościach dobrze pokazuje zdjęcie poglądowe.

Fot. Twitter.com / Ice universe

Aktualizacja 16.05.2022

Na jaw wyszły też nowe informacje dotyczące aparatów w nadchodzącym flagowcu Samsunga. Według Ice universe, nowy telefon firmy ma mieć o wiele lepszy moduł kamery od poprzednika. Leaker zapowiada, że głównym obiektywem zostanie 50 MP, szerokokątny sensor, wspomagany przez 12 MP ultraszerokokątną kamerą oraz 12 MP obiektyw zoom o trzykrotnym przybliżeniu. Według jego informacji, ma to być najlepszy aparat w telefonie firmy Samsung - lepszy nawet od flagowego Samsunga S22 Ultra.

Aktualizacja 17.05.2022

Sammy Fans zapewnia, że produkcja podzespołów do Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold już się rozpoczęła. Ponadto, Samsung ma oczekiwać większego zainteresowania składanymi konstrukcjami niż w poprzednich latach. Według publikacji firma z Korei ma być przygotowana na sprzedaż ponad 10 milionów egzemplarzy składanych telefonów. Dla porównania, w poprzednim roku sprzedaż tego segmentu telefonów Samsunga wyniosła łącznie około 7,1 miliona sztuk.

Aktualizacja 25.05.2022

Jednym z elementów, nad którymi najbardziej intensywnie pracuje koreańska firma, jest ekran nowego telefonu. Producent ma znacząco zniwelować tzw. crease, czyli odkształcenie, które pojawaia się na ekranie w miejscu jego składania. Dzieje się tak, ponieważ w poprzednich wersjach telefonu ekran, po złożeniu, jest załamany pod bardzo ostrym kątem. To z kolei negatywnie wpływa na materiał, z którego wykonany jest elastyczny wyświetlacz.

The crease of Galaxy Z Fold4 looks slightly better than Fold3, but you can still see the crease. The screen looks smoother. — Ice universe (@UniverseIce) May 24, 2022

Zniekształcenie to zostało w dużym stopniu zniwelowane już w poprzedniej wersji, kiedy Samsung zaczął uzywać ultra-cienkiej warstwy giętkiego szkła w swoim składanym ekranie. Jednak w Galaxy Fold 4 ekran, po rozłożeniu ma wyglądać jeszcze lepiej, a zniekształcenie ma być już prawie zupełnie niewidoczne. Wygląda więc na to, że lekkie "pogrubienie" telefonu, które ma na celu umieszczenie w nim nowej technologii zawiasu, może się bardzo pozytywnie przyłożyć nie tylko do wyglądu wyświetlacza, ale także do jego żywotności.

Samsung Galaxy Z Flip 4 - Data premiery nieznana

Samsung opatentował urządzenie, które jest składanym smartfonem z obrotową kamerą i według przecieków, być może patrzymy właśnie na projekt Galaxy Z Flip 4. Urządzenie posiada duży składany ekran główny oraz drugi, mniejszy na pleckach jednej ze składanych połów. Tym, co jednak znacząco go wyróżnia jest wystający zawias, który łączy w sobie obie połowy głównego ekranu. To właśnie w nim umieszczono obrotową wyspę z aparatem o dwóch obiektywach.

Źródło: letsgodigital.org

Dzięki przeniesieniu aparatu na wystający z tyłu zawias, Samsung będzie miał możliwość zamienić górną część plecków na kolejny wyświetlacz, o dużo większych rozmiarach. W efekcie użytkownicy będą mogli korzystać z większej ilości funkcji bez konieczności otwierania głównego ekranu. Niewykluczone, że możliwe będzie odpowiadanie na wiadomości oraz być może robienie zdjęć. Wystający zawias i wyspa na aparaty ma także swoje wady. Przez taki zabieg nie będzie fizycznej możliwości płaskiego położenia rozłożonego telefonu. Znacząco powiększy to także rozmiar telefonu, kiedy jest on złożony.

Niestety, nie jest znana specyfika techniczna, ani szacowana data premiery.

Aktualizacja 11.05.2022

Dzięki zarejestrowaniu telefonu w Chińskiej Agencji Certyfikacyjnej, poznaliśmy więcej szczegółów na temat nadchodzącego telefonu Samsunga. Największą, jak i najbardziej wyczekiwaną zmianą, jest nowy standard szybkiego ładowania. 4. generacja Flipa obsłuży ładowanie z prędkością 25 watów, co w połączeniu z większą o 100 mAh baterią powinno pozwolić na długie działanie i szybkie napełnianie baterii.

Ponadto Samsung zaoferuje swoim kientom większy wybór w kwestii kolorów. W ofercie znajdą się aż cztery warianty: złoty, sszary, jasnoniebieski i jasnofioletowy. Nie mamy niestetyu jeszcze pierwszych renderów smartfona, więc nie możemy zobaczyć tych kolorów w rzeczywistości!

Aktualizacja 16.05.2022

Do sieci trafiły nowe rendery nadchodzącego flagowca Samsunga. Możemy na nich zobaczyć telefon w jednym z zapowiadanych wcześniej kolorów: jasnoniebieskim.

Fot. 91Mobiles.com

Niestety zewnętrznie telefon nie różni się zbytnio od poprzednika. Ma on jedynie minimalnie większe, 6,7 calowy ekran oraz cieńszą obudowę o grubości 6,9 mm.

Aktualizacja 17.05.2022

Według Sammy Fans, produkcja Galaxy Z Flip 4 już się rozpoczęła. Samusng ma być przygotowany na większy popyt na swoje składane telefony, dlatego szykuje się na sprzedaż nawet ponad 10 milionów sztuk Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4.

Aktualizacja 19.05.2022

Pojawiły się pierwsze informacje dotyczace procesora, który napędzał będzie najnowszy Galaxy Z Flip 4! Według przecieków jest to (niezapowiedziany jeszcze) układ Snapdragon 8 Gen 1+. Telefon z tym układem pojawił się w bazie danych aplikacji benchmarkowej Geekbench.

Breaking!

Galaxy Z Flip4 Geekbench 1277/3642

Snapdragon 8 Gen1+ TSMC 4nm

3.19GHz X2+2.75GHz A710+1.8GHz A510 pic.twitter.com/2I7yEGY0mY — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2022

Nowy procesor ma w głównej mierze poradzić sobie z problemami poprzednika, który notorycznie się przegrzewał. Możemy więc założyć, że nie powinno być z tym problemu w nowych Flipie 4. Ponadto, dzięki danym aplikacji wiemy, że będzie on połaczony z 8 GB RAM (przynajmniej w jednej z wersji).

Nowy składany smartfon Oppo - data premiery nieznana

W ostatnim czasie pojawiły się pierwsze plotki dotyczące kolejnego składanego smartfona, nad którym pracować ma chiński producent Oppo.

Pod koniec ubiegłego roku zaprezentowany został model Oppo Find N, który rywalizuje w tym segmencie m.in. z Samsungiem Galaxy Z Fold3 5G oraz Huawei Mate Xs.

Oppo Find N. Fot. Piotr Opulski / PCWorld

Wygląda na to, że producent nie zamierza poprzestać tylko na jednym modelu i jeszcze w tym roku może wprowadzić do swojej oferty nowe urządzenie. Skoro znajduje się już w niej duży rozkładany smartfon z ogromnym wyświetlaczem, teraz przyszedł czas na nieco mniejszy format. Nowe urządzenie będzie bardziej kompaktowym smartfonem w typie clamshell. Jego elastyczny ekran będzie więc mniejszy, a rozmiar i funkcjonalność zapewne zbliżona do takich smartfonów jak Samsung Galaxy Z Flip3 5G, czy Huawei P50 Pocket.

O smartfonie wiemy póki co niewiele. Pierwsze przecieki sugerują, że zadebiutuje on na światowych rynkach w trzecim kwartale tego roku. Ma on być ciekawą propozycją przede wszystkim ze względu na cenę. Wedle informacji, które pojawiły się na twitterowym profilu @stufflistings, nowy smartfon Oppo ma być dużo tańszy od Samsunga Galaxy Z Flip3 5G. Nie pojawiła się jeszcze jego nazwa, jednak zapewne będzie on częścią serii Oppo Find.

Huawei Mate Xs 2 - czerwiec 2022

Nowy, składany smartfon of Huawei ma trafić na rynek w czerwcu tego roku. Ma być bezpośrednią konkurencją do Samsunga Galaxy Fold 4, jednak jego zapowiadana cena to aż 1999 euro (w przeliczeniu ponad 9000 zł)!

Urządzenie ma jednak wyglądać trochę inaczej niż jego główny konkurent spod marki Samsung. Zostanie wyposażone w jeden wyświetlacz o przekątnej 7.8-cala, który po zamknięciu owija się wokół zewnętrznej części sprzętu. Ma to umożliwić korzystanie z dwóch stron telefonu w trybie zamkniętym, co pozwala na wprowadzanie nowych, niespotykanych w innych składanych smartfonach, funkcji.

Smartfon będzie opierał się na układzie Snapdragon 888 od firmy Qualcomm. Dostępne będą dwa warianty urządzenia: z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Bateria będzie ogniwem o pojemności 4880 mAh, którą naładujemy akumulatorem o mocy 66 W. Jednakże, na pokładzie nie znajdziemy modemu 5G - jest to wynikiem sankcji nałożonych na producenta przez Stany Zjednoczone.

Nowy Mate Xs 2 otrzyma trzy obiektywy: główny o rozdzielczości 50 MP, dodatkowy o mocy 13 MP i teleobiektyw oferujący trzykrotny zoom optyczny. Przedni aparat z kolei będzie miał 10,7 MP. Smartfon będzie również umożliwiał obsługę rysika Huawei M-Pen 2s.

Microsoft Surface Duo 3 - data premiery nieznana

Kolejną ciekawą propozycją na rynku składanych smartfonów jest Microsoft Surface Duo. Podczas gdy większość producentów usiłuje znależć sposób na stworzenie idealnego telefonu z jednym, giętkim wyświetlaczem, Microsoft poszedł inną drogą i stosuje dwa, oddzielone od siebie wyświetlacze. Następna, 3. generacja Duo powinna ujrzeć światło dzienne już w październiku 2022. Jednak niektórzy leakerzy wskazują, że w tym roku Microsoft może zrobić sobie przerwę i nie wydać nowego telefonu, co opóźni premierę do 2023 roku, ale pozwoli na dopracowanie najbardziej newralgicznych punktów poprzedników.

Fot. TechAdvisor

Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o zmianach, które znajdziemy w Surface Duo 3, a wiele zmian jest uzależnionych od tego, czy Microsoft zdecyduje się na premierę w tym roku, czy przesunie ją na kolejny. Jednak najbardziej wyczekiwanym ulepszeniem jest kamera, która u poprzedników była nie tylko niezbyt dobrej jakości, ale też wiązała się z bardzo dużym modułem, który sprawiał, że ciężko było położyć telefon na płasko. Spodziewamy się też zachowania takich samych wymiarów telefonu, ale zmniejszenia ramek, co pozwoli na zamieszczenie w nim większego ekranu. Poza tym, trzecia generacja ma być raczej rozwinięciem drugiej niż dużą rewolucją - Microsoft jest ogólnie zadowolony ze swojego projektu i niecodziennej drogi, którą zaczął z Surface Duo.

Składany iPhone - data premiery nieznana

Fot. MacRumors

Nie wiadomo wiele na temat wejścia Apple na rynek składanych smartfonów. Jednakże od kilku miesięcy pojawiają się informacje o poszukiwaniu przez firmę z Cupertino wyświetlaczy elastycznych, które spełniałyby ich rygorystyczne standardy. Jak podają źródła, Apple jest w kontakcie zarówno z LG, jak i z Samsungiem (dwoma głównymi producentami wyświetlaczy), z którymi współpracuje przy tworzeniu składanego wyświetlacza dla swoich przyszłych telefonów. Niestety nie mamy jeszcze informacji o potencjalnej dacie premiery takiego telefonu.

Składany OnePlus - data premiery nieznana

Kolejnym graczem mającym wejść na rynek składnaych smartfonów jest OnePlus. Według analityka Max Jambora, w 2023 roku OnePlus ma zaprezentować "kilka" składanych smartfonów. Najprawdopodobniej będą to telefony mające konkurować w dwoma produktami firmy Samsung - Galaxy Flip i Galaxy Fold. Jednak taki komunikat nie wyklucza, że planowanych telefonów może być więcej, a jednym z nich trzecia, bardziej budżetowa wersja składaka.