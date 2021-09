Smartfony z serii Galaxy A i Galaxy M same się resetują. O co chodzi?

Użytkownicy telefonów z serii Galaxy a i Galaxy M zgłaszają dziwny problem ze swoimi urządzeniami. Samsung wciąż milczy.

Serie Galaxy A i Galaxy M okazały się bardzo dobrą inwestycją. Samsung chwalił się, że firma sprzedała miliony sztuk na całym świecie, szczególnie na rynkach wschodzących. Klienci pokochali te urządzenia za najlepsze funkcje flagowych modeli, które są dostępne w bardziej przystępnej cenie.

W przeważającej części, były to smartfony, które nie przynosiły żadnych problemów. Okazuje się jednak, że niektóre modele Galaxy A i Galaxy M cierpią z powodu tajemniczego problemu, który powoduje, że urządzenie zamarza i restartuje się automatycznie.

Zobacz również:

Galaxy A51 (fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl)

Raporty na ten temat pochodzą od użytkowników z Indii, którzy posiadają następujące modele smartfonów Samsunga: Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s i Galaxy A51. Sugeruje to, że cokolwiek jest przyczyną, jest to prawdopodobnie ograniczone do partii urządzeń sprzedawanych w tym konkretnym kraju.

Według doniesień, urządzenia mają często zawieszać się, a następnie automatycznie restartować. Sprawia to, że korzystanie z urządzenia jest mocno utrudnione. Niektórzy użytkownicy twierdzili nawet, że ich urządzenia utknęły w pętli rozruchowej.

Galaxy A51 (fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl)

Informacje na ten temat pojawiają się na indyjskich forach Samsunga od kilku miesięcy. Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych wytłumaczeń ze strony firmy, co mogłoby być źródłem tych problemów. Nie jest więc niejasne, czy są one spowodowane przez oprogramowanie lub wadliwy sprzęt.

Właściciele urządzeń, którzy wzięli swoje jednostki do centrum serwisowego Samsunga, zostali poinformowani, że muszą wymienić płytę główną. Koszt takiego zabiegu w Indiach miał wynosić 100 dolarów (około 400 zł). Oczywiście, nie wielu jest skłonnych wydać tyle pieniędzy, aby naprawić podstawowy problem, który w ogóle nie powinien mieć miejsca.

Galaxy A51 (fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl)

To co łączy wspomniane modele, to ich procesory. We wszystkich smartfonach, w których występują opisywane problemy, znajdują się chipsety Exynos 9610 lub Exynos 9611. Nie jest jadnak jasne, czy to właśnie one są źródłem problemu i czy w jakikolwiek sposób, miałby się do niego przyczyniać. Co ciekawe, wciąż nie pojawiły się żadne doniesienie o podobnych problemach spoza regionu Indii.