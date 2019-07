Smartfony z serii Honor 8X trafiły już do 15 milionów użytkowników, kolejna generacja w drodze

Honor 8X to jeden z najciekawszych zeszłorocznych "średniaków". Nie dziwi zatem dzisiejsza wypowiedź przedstawicieli marki Honor, z której dowiedzieliśmy się, że Honor 8X to największy sukces w historii producenta.

Wiceprezydent marki Honor - Xiong Junmin, pochwalił się, że globalna sprzedaż smartfonów z linii Honor 8X (Honor 8X i 8X Max) przekroczyła już granicę 15 milionów urządzeń. Co jeszcze bardziej imponujące, chiński producent osiągnął ten wynik w około 10 miesięcy (premiera smartfonów Honor 8X odbyła się we wrześniu ubiegłego roku). Pan Junmin dodał również, że pierwsze 10 milionów smartfonów z linii Honor 8X udało się sprzedać w zaledwie 173 dni od premiery, co automatycznie uczyniło z Honorów 8X i 8X Max najszybciej sprzedające się smartfony w historii firmy.

Producent nie ma jednak zamiaru osiąść na laurach i już szykuje się do premiery kolejnej generacji smartfonów z linii Honor X. Potwierdzono, że 23 lipca odbędzie się premiera modelu Honor 9X. Czego możemy spodziewać się po nowym urządzeniu chińskiego producenta? Z całą pewnością jeszcze "świeżego" procesora Kirin 810, który zadebiutował niedawno wraz z modelem Huawei Nova 5. Oprócz tego spekuluje się, że Honor 9X otrzyma 6 GB pamięci RAM, co najmniej 128 GB pamięci wewnętrznej, podwójny aparat główny oraz kamerkę do selfie ukrytą w wysuwanym module. Możliwe, że model 9X, jako pierwszy w historii serii, otrzyma wyświetlacz AMOLED.

Więcej informacji na temat Honora 9X powinniśmy poznać już wkrótce.

źródło: gizmochina.com