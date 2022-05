Smartwatch Huawei za darmo, słuchawki też. Masz dwa dni!

Świetna promocja w sklepie Huawei! Teraz, przy zakupie Huawei P50 Pocket, dostaniemy słuchawki Freebuds 4i oraz Huawei Watch GT 3 za darmo!

Fot. Artur Tomala / PCWorld.p;l

Huawei postanowił pokazać nowym klientom, że zakup smartfona tej firmy naprawdę się opłaca. Od dzisiaj, aż do 29 maja, producent oferuje naprawdę niezwykłą promocję na swój składany flagowiec.

Aż do niedzieli, jeżeli kupimy przeceniony Huawei P50 Pocket, możemy otrzymać zupełnie za darmo dwa dodatki: Huawei Watch GT 3 oraz Huawei Freebuds 4i. Promocja ta naprawdę się opłaca - słuchawki kosztują 299 zł, a zegarek aż 1149 zł!

Fot. Huawei

Za cały zestaw zapłacimy teraz 5499 zł. Jest to aż 1000 zł mniej niż za sam Huawei P50 Pocket, który w oficjalnej sprzedaży kosztuje 6499 zł. Jeśli więc teraz skorzystamy z promocji, za cały zapłacimy aż 2448 zł mniej! Z promocji możemy skorzystać w oficjalnym sklepie Huawei, gdzie rabat naliczy się automatycznie po dodaniu produktów do koszyka. Warto tylko pamiętać, że tylko biały zegarek jest przeceniony. Jeśli więc z jakiegoś powodu rabat się nie nalisczy, może to być spowodowane wyborem złego wariantu zegarka. Na stronie znajdziemy też gotowy zestaw, ktory jednym kliknięciem możemy wrzucić do koszyka.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Huawei P50 Pocket to bardzo ciekawy konkurent Samsunga Galaxy Z Flip 3. Smartfon ma rozkładany ekran o wielkości 6,9 cala i odświeżaniu 120 Hz, który jest połączony z zewnętrznym, okrągłym wyświetlaczem o wielkości 1,04 cala. Za szybkie działanie odpowiada Snapdragon 888 i 8 GB RAM, telefon ma także potrójny aparat 40 MP, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 3300 mAh z ładowaniem 40 W. Do tego Harmony OS 2.0, NFC oraz naprawdę ciekawy design! Mankamentem może być niestety brak obsługi alpikacji od Google, do których tak przyzwyczajeni są użytkownicy systemu Android, jednak Huawei App Gallery jest coraz bardziej pełna aplikacji.