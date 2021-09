Smartwatch – pierwszy telefon Twojego dziecka

Smartfon u dziecka nikogo już nie dziwi. Jednak w przypadku kilkulatka lepiej pomyśleć o smartwatchu, dzięki któremu znacznie zwiększy się jego bezpieczeństwo. Takie właśnie inteligentne zegarki oferuje Locon. Poznaj ich zalety.

Spis treści

Smartwatch czy smartfon?

Wielu rodziców daje swoim dzieciom smartfona w dobrej wierze. Chcą je w ten sposób oswoić ze światem cyfrowym, a także zapewnić rozrywkę oferowaną przez gry oraz klipy wideo. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z zagrożeń, które z tego płyną. Kilkulatek może łatwo uzależnić się od telefonu - kolorowe gry i zabawne animacje mogą go pochłaniać tak mocno, że zaniedba przez to inne aspekty życia. Oczywiście rodzice powinni czuwać nad tym, aby nie doszło do takiej sytuacji. Tutaj pomogą aplikacje do kontroli rodzicielskiej. Jednak rzeczą priorytetową jest przede wszystkim fizyczne bezpieczeństwo dziecka. Dobrze wiedzieć, gdzie znajduje się nasza pociecha i czy nie potrzebuje pomocy.

Smartfon nie zawsze w tym pomoże. Niektóre szkoły zabraniają dzieciom przynoszenia i używania telefonu. Poza tym dziecko nie zawsze ma go przy sobie - może pozostawić urządzenie w szkole, w plecaku i wyjść poza jej teren. Istnieje także możliwość, że go po prostu zgubi - np. wypadnie mu z kurtki lub kieszeni spodni - lub zostanie mu skradziony. Tutaj smartwatch pokazuje swoją przewagę. Założony na rękę towarzyszy dziecku przez cały czas i w każdej sytuacji. Można używać go bez ograniczeń w każdym miejscu, zarówno podczas siedzenia na lekcjach, jak i grania w piłkę z rówieśnikami oraz podczas powrotu ze szkoły. Niektóre modele mają także specjalny przycisk alarmowy. Gdy dziecko potrzebuje pomocy, nie będzie tracić czasu na jej wezwanie tak, jak przy użyciu telefonu. Mając smartfona, musi go odblokować, wybrać numer i czekać na połączenie. W smartwatchu wystarczy tylko wcisnąć przycisk SOS - wówczas poprzez funkcję GPS na Twój telefon zostanie wysłany specjalny alert, a w przesłanej wiadomości znajdować się będzie także lokalizacja dziecka.

Foto: Locon

Nie bez znaczenia jest także fakt, że smartwatch to urządzenie znacznie tańsze od smartfona. Jeśli dziecko np. rozbije wyświetlacz telefonu, będzie on praktycznie nadawać się do wyrzucenia i co najmniej kilkaset złotych zostanie zmarnowane. Smartwatch ma znacznie mniejszy wyświetlacz, więc ryzyko jego uszkodzenia nie jest duże. Dziecko nie zgubi go przypadkowo - gdy tylko zsunie mu się z ręki, natychmiast to poczuje. Z kolei dla rodziców jest to sposób na to, aby w kilka sekund poznać obecną lokalizację dziecka - dzięki czemu w każdej chwili wiedzą, gdzie się ono znajduje. Ponadto możliwość prowadzenia wideorozmów daje okazję do osobistego sprawdzenia, czy na pewno wszystko u niego w porządku.

Samodzielność dziecka z zegarkiem i aplikacją

Dziecko w miarę dorastania staje się coraz bardziej samodzielne. Na początku rodzic odprowadza je do szkoły, a gdy jest starsze, chodzi do niej i wraca z niej samo. Naturalne jest, że odczuwa się pewien niepokój, tym bardziej, że dorastające dziecko wychodzi także w wolnym czasie z rówieśnikami. Jak sprawdzić, gdzie się znajduje? Smartwatche mają wbudowany GPS z funkcją lokalizacji, która pozwala sprawdzić w kilka sekund lokalizację pociechy. Zarazem urządzenie jest pozbawione dostępu do internetu, dzięki czemu dziecko nie będzie spędzać czasu na wpatrywanie się w wyświetlacz. W jaki zatem sposób odbywa się komunikacja? W smartwatchu znajduje się karta SIM, która umożliwia rozmowy głosowe oraz wideo. W zależności od marki smartwatcha, do jej używania nie musisz zawierać osobnej umowy lub jest niezbedny abonament.

Foto: Locon

Koszt bezpieczeństwa dziecka nie jest duży

Pomijając niskie ceny zegarków, korzystanie z ich możliwości również nie jest dużym wydatkiem. W przeliczeniu może wynosić nawet mniej niż złotówka dziennie. Tyle np. wynosi stworzona przez markę Locon usługa Bezpieczna Rodzina. Miesięczny koszt takiego rozwiązania, w którym zyskujesz nielimitowane połączenia telefoniczne dla kilkulatka, sprawdzanie lokalizacji czy możliwość wyznaczania stref bezpieczeństwa i odbierania alarmów SOS, zaczyna się już od 25 złotych miesięcznie. Jeśli chciałbyś to porównać z cenami abonamentów lub smartfonów na kartę, okaże się, że za nielimitowane usługi u operatorów zapłacisz więcej.

Aplikacja Bezpieczna Rodzina działa z inteligentnymi zegarkami GPS Locon Watch Lite, Locon Watch Lite S oraz Locon Watch Video.

Foto: Locon

Smartwatche Locon dostępne są w przystępnych, atrakcyjnych cenach. Jeśli chcesz znacznie zwiększyć bezpieczeństwo swojego dziecka, warto nabyć dla niego wybrany model. Wspomniana aplikacja Bezpieczna Rodzina to takie zalety, jak m.in. historia lokalizacji - daje wgląd w to, gdzie przebywało dziecko i dzięki temu możesz np. dyskretnie sprawdzić, czy nie wagaruje. Pomyślano także o rozrywce dla dziecka. Może ono korzystać z wbudowanego w smartwatche aparatu fotograficznego, a także zainstalowanych gier bez przemocy.