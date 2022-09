Smartwatch pozwalający sterować Smart Home? Ten model stworzono z duchem czasu

Nosisz smartwatch, a może planujesz jego zakup? Najnowsze modele nieustannie zaskakują kolejnymi rozwiązaniami oraz innowacjami - wśród nich, znajduje się m.in. sterowanie Smart Home. Sprawdź, co jeszcze potrafi Bemi Remo!

Technologia zamknięta w zegarku - Bemi Remo

Elektroniczne gadżety przenikają do naszego życia coraz częściej. Nie ma w tym nic szokującego, albowiem producenci stale udoskonalają modele, aby ich funkcjonalność wychodziła na przeciw naszym oczekiwaniom. Co więcej, wiele produktów umożliwia równoczesne połączenie z innymi urządzeniami czego efektem jest m.in. Smart Home. Popularność rozwiązania na dobre zagościła w naszych umysłach, a efektem tego jest coraz liczniejsza liczba producentów oraz niższa cena. Analizując potrzeby i śledząc popularyzację wyżej wymienionych urządzeń, firma 4cv wprowadza na polski rynek coś wyjątkowego, a mianowicie - Bemi Remo!

Źródło: Bemi

Smartwatch pozwalający sterować Smart Home? Bemi Remo stworzono z duchem czasu

Smartwatch jest u naszego boku niemal cały czas. Nie przeszkadza w codziennych obowiązków, nie wymaga dodatkowej kieszeni, a nawet wolnej ręki do podglądu najważniejszych powiadomień. Funkcjonalność sprawia, że jest to niemal niezbędny gadżet, który pozwala na większy komfort i pozostawanie na bieżąco nawet gdy smartfon znajduje się na drugim końcu mieszkania. Dziś bierzemy pod lupę model Bemi Remo, który pozwala nawet na sterowanie Smart Home w ekosystemie Tuya Smart. Wystarczy sparować urządzenia za pomocą mobilnej aplikacji, aby otrzymać możliwość zdalnego zarządzania wieloma inteligentnymi urządzeniami. Jest to m.in. klimatyzacja, oświetlenie, zasilanie (włączanie, wyłączanie podczas nieobecności w domu), a nawet wydawania jedzenia dla pupila.

Źródło: Bemi Źródło: Bemi

Bemi Remo to smartwatch, który z powodzeniem posłuży Ci podczas wielu aktywności fizycznych. Umożliwia skorzystanie z 7 trybów sportowych oraz podgląd danych takich jak m.in. przebyty dystans, spalone kalorie i liczbę kroków. Zważając na wodoszczelność na poziomie IPX67, nie ma obaw o przedostanie się do wewnątrz kurzu, pyłu oraz kropel wody podczas deszczowego spaceru. Niezależnie od tego czy uprawiasz sport, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pozwala na stałą kontrolę zdrowia. Zdecydowanie szybciej możesz przekonać się o nieprawidłowościach, gdy zegarek zbada je za Ciebie.

Bemi Remo - parametry techniczne

Procesor: BK3633

G-senser: SC7A20

Bluetooth: BLE 5.0

Zasięg bluetooth: ≥ 10M

Ekran: 1,69 cala, 240*280 IPS

Wodoodporność: IP67

Bateria: 240 mAh

Czas działania: do 7 dni (w zależności od sposobu użytkowania)

Czas ładowania: ≤ 2 godziny

Sensor Tętna: SC7R31

Funkcje dodatkowe: Monitoring pulsu, Test ciśnienia krwi. Test saturacji, Ćwiczenia oddechowe, Znajdź telefon

Aplikacja mobilna: Tuya Smart

Kompatybilność aplikacji: Android 4.4 / IOS 11.0 lub wyższe

