Smartwatche i smartbandy na Amazon Prime Day - sprawdziliśmy najlepsze promocje! [12.07.2022]

Amazon Prime Day już nadszedł, a wraz z nim świetne okazje na interesujące zegarki inteligentne i opaski fitness. Sprawdzamy najciekawsze oferty na te urządzenia - to może być świetna okazja do wzięcia swojego zdrowia... na swój nadgarstek!

Amazon Prime Day w końcu tu jest! Podczas dwóch dni świetnych promocji sprzedawca oferuje niezliczone ilości urządzeń i dodatków w świetnych cenach.

Smartwatche i smartbandy są wśród nich i może to być świetna okazja to wypróbowania tych akcesoriów. Dzięki nim nie tylko ćwiczenia, ale też codzienna aktywność mogą stać się świetną rozrywką, gdy podejdziemy do nich świadomie dzięki licznikom kroków, pulsu czy kalorii. Poza tym nasze zdrowie też nam na pewno podziękuje - w końcu na nadgarstku możemy mieć pulsoksymetr czy czujnik tętna. Sprawdzamy najciekawsze opaski sportowe i inteligentne zegarki, które zostały przecenione w ramach Prime Day 2022!

Apple Watch Series 7 GPS

Niegasnący wyświetlacz Retina z powierzchnią ekranu o niemal 20% większą niż w Series 6. Wszystko, co na nim widzisz, jest czytelniejsze. A wszystko, co robisz – prostsze.

z powierzchnią ekranu o niemal 20% większą niż w Series 6. Wszystko, co na nim widzisz, jest czytelniejsze. A wszystko, co robisz – prostsze. Najwytrzymalsze przednie szkło Apple Watch , odporność na pył (IP6X) i wodę

, odporność na pył (IP6X) i wodę Czujnik z apką do mierzenia natlenienia krwi

do mierzenia natlenienia krwi Możliwość zrobienia EKG wszędzie i w każdej chwili

wszędzie i w każdej chwili Powiadomienia o zbyt niskim lub wysokim tętnie i arytmii

i arytmii Nowa apka Uważność ułatwiająca wyciszenie i apka Sen, która pomaga spać jeszcze lepiej

ułatwiająca wyciszenie i apka Sen, która pomaga spać jeszcze lepiej Możliwość monitorowania ulubionych treningów, takich jak Bieganie, Joga, Pływanie, Taniec, a teraz także Tai Chi i Pilates

Cena: 1799 zł 1599 zł. Sprawdź

Withings Steel HR Sport

Śledzenie tętna – dokonaj wszystkich treningów dzięki ciągłemu pomiarowi tętna i udanym raportom, w tym pomiarom tętna w dzień i w nocy

– dokonaj wszystkich treningów dzięki ciągłemu pomiarowi tętna i udanym raportom, w tym pomiarom tętna w dzień i w nocy Tryb treningowy z łączonym GPS – rejestruje sesje z odległością, wysokościomierzem i tempem

– rejestruje sesje z odległością, wysokościomierzem i tempem Poziom sprawności : ocena zdrowia układu sercowo-naczyniowego podczas biegania na podstawie oceny VO2max. Temperatura robocza: od -10°C do +45°C

: ocena zdrowia układu sercowo-naczyniowego podczas biegania na podstawie oceny VO2max. Temperatura robocza: od -10°C do +45°C Wodoszczelny do 50 m, czas pracy baterii do 25 dni, wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej

do 50 m, czas pracy baterii do 25 dni, wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej Analiza snu : całoroczne tworzenie indeksu snu na podstawie przerw w snu oraz faz lekkiego i głębokiego snu, głębokości snu i regularności snu

: całoroczne tworzenie indeksu snu na podstawie przerw w snu oraz faz lekkiego i głębokiego snu, głębokości snu i regularności snu Cyfrowy wyświetlacz zegara – inteligentne powiadomienia, kroki, kalorie, odległość, data i tętno w zasięgu ręki oraz ponad 30 dyscyplin sportowych w trybie treningowym

– inteligentne powiadomienia, kroki, kalorie, odległość, data i tętno w zasięgu ręki oraz ponad 30 dyscyplin sportowych w trybie treningowym Najwyższa kompatybilność – Steel HR synchronizuje się z Apple Watch i ponad 100 aplikacjami, takimi jak Strava, Apple Health, Fitbit i Google Fit.

Cena: 823 zł 629 zł. Sprawdź

Ticwatch Smartwatch Pro 3

Innowacyjna technologia zapewnia dłuższy czas pracy baterii . Wyświetlacz Dual-Layer 2.0 obsługuje tryb Smart i zaawansowany tryb podstawowy. Czas pracy baterii w trybie Smart może wynosić do 3 dni, a w trybie zaawansowanym Essential wynosi do 45 dni

. Wyświetlacz Dual-Layer 2.0 obsługuje tryb Smart i zaawansowany tryb podstawowy. Czas pracy baterii w trybie Smart może wynosić do 3 dni, a w trybie zaawansowanym Essential wynosi do 45 dni Zaktualizowany zestaw chipów, lepsze wrażenia – pierwszy smartwatch na rynku, opiera się na platformie Qualcomm Snapdragon Wear 4100 . Wraz z Wear OS firmy Google 1G RAM i 8G ROM zapewniają płynną pracę i bardziej czułą interakcję

. Wraz z firmy Google 1G RAM i 8G ROM zapewniają płynną pracę i bardziej czułą interakcję Zaawansowane funkcje zdrowotne i fitness – wiele trybów sportowych z wbudowanym GPS i 24-godzinnym monitorowaniem tętna (dokładniejszy czujnik osadzony). Nowe funkcje, takie jak śledzenie snu, monitorowanie stresu, kontrola hałasu i rozpoznawanie tlenu we krwi itd

– wiele trybów sportowych z wbudowanym GPS i 24-godzinnym monitorowaniem tętna (dokładniejszy czujnik osadzony). Nowe funkcje, takie jak śledzenie snu, monitorowanie stresu, kontrola hałasu i rozpoznawanie tlenu we krwi itd Lekki, cienki, wygodny – o 28% mniej wagi i 9% mniej grubości niż w poprzedniej wersji (TicWatch Pro BT). Wymienny silikonowy pasek o stylowym wzornictwie

– o 28% mniej wagi i 9% mniej grubości niż w poprzedniej wersji (TicWatch Pro BT). Wymienny silikonowy pasek o stylowym wzornictwie Wzornictwo klasy premium – kopertaze stali nierdzewnej (45 mm), 1,4-calowy ekran AMOLED (326 dpi) z automatyczną regulacją jasności i szkłem odpornym na odciski palców. Wbudowany głośnik, mikrofon i NFC.

Cena: 1666,99 zł 649,99 zł. Sprawdź

SoundPEATS Smart Watch

Rozmiar wyświetlacza : ‎1.28 Cale

: ‎1.28 Cale Kształt : ‎Okrągła koperta

: ‎Okrągła koperta Wymiary produktu : ‎4.2 x 4.2 x 0.8 cm; 54 gramy

: ‎4.2 x 4.2 x 0.8 cm; 54 gramy Czujniki: pulsoksymetr, czujnik snu, żyroskop