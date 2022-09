Śmiechom nie ma końca! Samsung wbija Apple kolejną szpileczkę

Zeszły tydzień przyniósł nam prezentację najnowszych smartfonów z linii iPhone 14. Wydarzenie to nie umknęło jednemu z największych konkurentów Apple, a mianowicie firmie Samsung, która po raz kolejny postanowiła zakpić ze swojego rywala.

Fot. Samsung Mobile US / Twitter

Samsung po raz kolejny postanowił jak najlepiej wykorzystać okazję do szydzenia z Apple, jaką była niedawna premiera smartfonów z serii iPhone 14.

Jeszcze przed wydarzeniem Apple Far Out, Samsung opublikował na swoim kanale YouTube film, w którym sugeruje, że najlepsze kamery na rynku smartfonów są już teraz dostępne w modelach Galaxy S22 Ultra oraz Galaxy Z Flip 4 i nikt nie musi czekać na premierę iPhone'a 14. Teraz jednak koreański producent postanowił odnieść się do ostatniego wydarzenia na Twitterze, gdzie podkreśla, że Apple wprowadza lub stara się wprowadzić innowacje, które Samsung posiada w swojej ofercie już od kilku lat.

Zobacz również:

Samsung wyśmiewa Apple na siłę

Samsungowi nie jest obce nabijanie się z Apple, więc sytuacja ta nie jest czymś zupełnie nowym w świecie smartfonów. Jednak po kilku pełnoprawnych reklamach, zaczynają pojawiać się opinie, że Samsung nieco na siłę próbuję szydzić z Apple. Są jednak i tacy fani, którzy popierają Samsunga w tej "kampanii kpiny" i chcą, aby koreański gigant technologiczny kontynuował atakowanie Apple za jego brak innowacji.

Tak czy inaczej, wydaje się, że Samsung dalej nie odrobił swoich lekcji po poprzednich próbach wyśmiewania Apple. Dla przypomnienia, wyśmiewał się on wcześniej z innych powodów, tylko po to, aby później usunąć szydercze reklamy, a nawet ostatecznie przyjąć niektóre z filozofii firmy konkurencyjnej. W jednym roku Samsung wyśmiewał Apple za zaprzestanie dołączania do nowych urządzeń kostki do ładowania, a następnie sam usunął ją z własnych pudełek detalicznych.

Co o tym sądzicie? Czy Samsung jest w stanie nadal wyśmiewać się z Apple? Czy to wszystko w duchu zabawy, czy może jednak granica dobrego smaku już dawno została przekroczona? Zapraszamy do zostawienia odpowiedzi w ankiecie poniżej.