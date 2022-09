Śmiertelna układanka, czyli Na noże 2. Pierwszy trailer kryminału Netflixa!

Luksusowy jacht, bogaci pasażerowie, sprytny morderca i genialny detektyw... Na noże 2 na Netflixa trafi już za kilka miesięcy, a w sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun kryminału z Danielem Craigiem.

Na noże 2

Glass Onion: film z serii Na noże to druga część przebojowego kryminału Riana Johnsona z 2019 roku. Po sukcesie filmu prawa do kontynuacji nabył Netflix i zgodnie z zapowiedziami druga część Na noże pojawi się już 23 grudnia 2022 roku. Bohaterem serii jest genialny detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig), wzorowany na postaciach z klasycznych kryminałów Agathy Christie. W pierwszej części cyklu rozwiązał on zagadkę dziwnej śmierci pewnego pisarza i starł się z jego koszmarną rodziną. W Na noże 2 Blanc wybiera się w podróż luksusowym jachtem, a towarzyszy mu grupa barwnych postaci, granych oczywiście przez hollywoodzkie gwiazdy.

Oprócz Daniela Craiga w filmie pojawi się:

Edward Norton jako Miles Bron, geniusz technologiczny

jako Miles Bron, geniusz technologiczny Kate Hudson jako Birdie Jay, rozpoznawalna kreatorka trendów,

jako Birdie Jay, rozpoznawalna kreatorka trendów, Jessica Henwick Peg jako asystentka Birdie

jako asystentka Birdie Dave Bautista jako Duke Cody, gwiazdor YouTube'a

jako Duke Cody, gwiazdor YouTube'a Madelyn Cline Whiskey jako partnerka i asystentka Duke'a

jako partnerka i asystentka Duke'a Kathryn Hahn jako Claire Debella, gubernatorka stanu Connecticut

jako Claire Debella, gubernatorka stanu Connecticut Leslie Odom Jr. jako naukowiec Lionel Toussaint.

Według plotek, w filmie ma również zagrać Ethan Hawke, choć jego występ może ograniczyć się jedynie do cameo.

Na noże 2 – o czym opowie film?

O fabule filmu wiadomo niewiele ponadto, że grupa bohaterów podczas podróży luksusowym jachtem musi zmierzyć się z pewnym tragicznym wydarzeniem. Z pewnością ktoś zostanie zabity (według plotek, więcej niż jedna osoba), a Benoit Blanc będzie musiał odnaleźć mordercę. Zgodnie z wypowiedziami reżysera filmu, historia w Na noże 2 zostanie opowiedziana w inny sposób niż w części 1, tak więc widzowie muszą się przygotować na wiele zaskoczeń.

A oto pierwszy teaser Glass Onion:

Glass Onion: film z serii Na noże znów nawiąże do klasycznych kryminałów Agathy Christie, tak więc do grudnia warto odświeżyć sobie twórczość pisarki. Przyda się także seans kryminału Ostatnie słowo Sheili (1973), który według Riana Johnsona stanowił sporą inspirację dla filmu. Więcej dowiecie się z artykułu Na noże 2 – kiedy premiera na Netfliksie? Wszystko, co musisz wiedzieć o kryminale z Danielem Craigiem