Smog - jak powstaje i jak się chronić przed zanieczyszczeniami? To powinieneś wiedzieć

O niebezpieczeństwie związanym ze smogiem mówi się już niemalże wszędzie. Czym tak naprawdę jest? Jeśli jest szkodliwy, jak można się przed nim chronić? Oto kilka rozwiązań oraz wskazówek, o których powinieneś wiedzieć.

Smog - czym jest? Jak powstaje?

Świadomość dotycząca zanieczyszczeń powietrza rośnie niemal z roku na rok. Niemniej, troska o jego odpowiednią jakość jest konsekwencją wielu tragedii i kataklizmów. Najlepszym przykładem może być Wielki Smog Londyński - wydarzenie, które miało miejsce w 1952 roku zmusiło do podjęcia gwałtownych działań. W związku z chłodną zimą, mieszkańscy rozpoczęli ogrzewanie mieszkań i zakładów węglem, co finalnie zakończyło się śmiercią 12 tysięcy osób. Powstałe gazy, które utrzymywały się na powierzchni gruntowej niemal uniemożliwiały swobodny oddech. Zgony dotyczyły w znacznej mierze problemów z układem sercowym (aż 4500 ofiar), jednak znaczna część bilansu obejmowała powikłania skażeń. Niestety często reagujemy zbyt późno - w 1956 roku wprowadzono przepisy dot. walki z zanieczyszczeniami środowiska znanymi pod nazwą Clean Air Act. Dlaczego o tym wspominamy? Wiele osób niesłusznie zakłada, że mowa o smogu jest modą, którą rozpowszechniają organizacje ekologiczne. Działania mają uzasadnienie w historii, a dramat osób dotkniętych konsekwencjami - niestety nie dotyczy tylko Londynu.

Definicję smogu najlepiej utożsamiać ze słowami pochodzącymi od Fundacji Polska Bez Smogu cyt.

Smog [...] mieszanina z trujących zanieczyszczeń w powietrzu spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych.

Wśród zanieczyszczeń, które prowadzą do powstawania szkodliwego związku zalicza się związki chemiczne, zanieczyszczenia pyłowe oraz kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ostatnie z nich powstają m.in. w wyniku stosowania ropy, węgla oraz pochodnych (które są wykorzystywane niemal przez cały czas). Zawartość poszczególnych związków może różnić się w zależności od regionu występowania. Niestety druzgocącą wiadomością jest fakt, że to my jesteśmy odpowiedzialni za jego powstawanie. Wśród działań człowieka, które najbardziej przyczyniają się do powstawania powyższych zanieczyszczeń wyróżnia się m.in.:

Spalanie nieodpowiednich surowców w piecach (niska emisja) - jak wynika z raportu Polskiej Izby Ekologii, to aż 52%.

- jak wynika z raportu Polskiej Izby Ekologii, to aż 52%. Energetyka (elektrownie, huty, koksownie) oraz przemysł petrochemiczny.

(elektrownie, huty, koksownie) oraz przemysł petrochemiczny. Przemysł - w tym również odzieżowy, produktów FMCG.

- w tym również odzieżowy, produktów FMCG. Koncerny hodujące zwierzęta, rolnictwo (więcej przeczytasz tu).

(więcej przeczytasz tu). Transport publiczny oraz prywatny - zwłaszcza gdy mowa o starszych autach lub silnikach typu diesel.

Źródło: Unsplash/engin akyurt

Jak chronić się przed smogiem i badać jakość powietrza?

Niestety znajdujemy się w czołówce, gdy mowa o zanieczyszczeniu powietrza w krajach Uni Europejskiej. Warto wspomnieć, że wiele rodzajów działalności nie podlega żadnym normom, a w zależności od państwa - alarmujący poziom smogu jest regulowany indywidualnie. W Polsce, jest to 300μg/m3 (dla pozostałych jest to około 100-150μg/m3). Łatwo wywnioskować, że nawet jeśli nie zostaniemy poinformowani o możliwym zagrożeniu, może wynikać to wyłącznie z dość wysokich norm. Czy możemy zatem chronić się przed smogiem na własną rękę? Jeśli jesteśmy świadomi zagrożenia i posiadamy odpowiednie urządzenia - poniekąd tak.

Ustalenie wskaźników rzeczywistego zanieczyszczenia w domach jest możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu w tym celu monitorów jakości powietrza. Ich działanie polega na wytworzeniu i rozpraszaniu wiązki lasera. Promień naświetla powietrze, a algorytm analizuje powstałe zmiany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do naszego wpisu, który w całości poświęciliśmy takowym urządzeniom: Monitor jakości powietrza - jak wybrać odpowiedni? Zestawienie najlepszych urządzeń.

Webber SP86

NOKLEAD A8 PM2.5

Źródło: Unsplash/Viktor Kiryanov

Sama świadomość o danych wskaźnikach i poziomie zanieczyszczenia może pomóc zlokalizować problem, jednak pomiary go nie rozwiążą. W domowych warunkach szczególnie zalecane są oczyszczacze powietrza. Jako że smog przenika do naszych mieszkań, jego uniknięcie jest niemożliwe, a wietrzenie mieszkania - może przynieść odwrotny skutek. Na rynku jest dostępnych wiele modeli, które wyposażono w innowacyjne czujniki. Pozwalają one wykryć szkodliwe związki, a następnie oczyścić powietrze poprzez zastosowane wewnątrz filtry. Kilkuetapowa filtracja może obejmować m.in. filtr wstępny, HEPA oraz filtr węglowy. Wykrywanie rodzajów związków jest zależne od konkretnego urządzenia, najbardziej wartościowymi urządzeniami będą te, które z łatwością uporają się z PM1, PM2.5, PM10. Jeśli wahasz się nad wyborem odpowiedniego modelu, lub chcesz poznać pełną specyfikę działania, zajrzyj do: Czy oczyszczacz powietrza ma sens? Jakie są wady i zalety? Sprawdź, czy ochroni Cię przed zanieczyszczeniami nadchodzącej zimy.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

Xiaomi Smart Air Purifier 4

Konsekwencje smogu. Co możemy zrobić, aby nie ucierpiało na tym nasze zdrowie?

Troska o zdrowie powinna być dla nas największym motywatorem do zmian. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez WHO lub IHME Global Burden of Disease, zanieczyszczenia powietrza doprowadzają do 6,7 - 7 milionów zgonów rocznie. To aż 7 milionów serc, które przestały bić. Długotrwałe wdychanie smogu może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia w przypadku chorób przewlekłych, ale także powstania nowych schorzeń u dotychczas zdrowych osób. Zważając na dostępność specjalistów oraz ogólny poziom leczenia w naszym kraju - wykrycie wczesnych objawów może być trudne. Niestety często przekonujemy się o problemach zdrowotnych zbyt późno. Aby temu zapobiec, powinniśmy przywiązywać znaczną wagę zarówno do monitorowania szkodliwych związków, ograniczania ich wytwarzania, a także profilaktyce. Użytkując monitor jakości powietrza lub oczyszczacz ukazujący wskaźniki, możemy być świadomi stanu powietrza w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką reakcję, a nawet możliwość wykluczenia alarmującego stopnia zanieczyszczeń w domu. Na terenie naszego kraju funkcjonuje wiele stacji badawczych, które aktualizują dane dotyczące m.in. poziomu SO2, pyłu PM10, NO2, PM2.5, O3, a nawet benzenu i stężeń CO. Jako że wartości są nanoszone bezpośrednio na mapę, możemy śledzić sytuację na bieżąco.

Źródło: Unsplash/Irwan iwe

Niestety do wytwarzanie smogu przyczynia się wiele czynników, na które nie mamy bezpośrednio realnego wpływu. Wiele proponowanych rozwiązań działa połowicznie, choć każdy krok ku lepszej jakości powietrza - jest godny pochwały. Pamiętajmy, że drzwi wejściowe do mieszkania nie neutralizują skutków zanieczyszczeń - w swoim domu, to my zyskujemy znaczną przewagę nad jakością wdychanego powietrza. Zadbajmy o nie, a nasz organizm prędzej czy później nam za to podziękuje.