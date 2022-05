Smukłe i lekkie laptopy biznesowe - Asus prezentuje nowe modele ASUS Expertbook B5

ASUS ExpertBook B5 to seria ultralekkich laptopów przeznaczonych do pracy. Dostępne są zarówno w wersji z konwencjonalną konstrukcją, jak i w wariancie konwertowalnym z zawiasem 360°.

Nowe modele ExpertBook B5 (B5402C) i ExpertBook B5 Flip (B5402F) są wyposażone w ekrany 14-calowe. Dopełniają one dostępne już 13-calowe laptopy serii B5, co pozwala zaoferować klientom szeroką linię modeli przeznaczonych do zastosowań biznesowych.

Nowoczesny design

Minimalistyczna obudowa jest precyzyjnie wykonana z czystego aluminium i stopu magnezu, dzięki czemu bije rekordy w zakresie lekkości. Jednostki zostały wyposażone w procesor Intel Core i7 wraz z układem graficznym Intel Iris Xe, przez co maja zapewniają dużą moc obliczeniową, a ponadto laptop obsługuje do 48 GB pamięci RAM i najnowszy standard Intel Wi-Fi 6E.

Zobacz również:

Zawiasy modelu B5 Flip można obracać pod kątem 360°, co umożliwia wykorzystywanie tego laptopa w różnych ustawieniach – od trybu „namiotu”, aż po tryb tabletu. Taka konstrukcja ułatwia ogólnie korzystanie z laptopa w rożnych okolicznościach. Nie tylko wygodnie przejrzymy strony internetowe, sprawdzimy maila czy obejrzymy treści multimedialne. Użytkownik może dostosować ułożenie ekranu i klawiatury do wykonywanych czynności zarówno podczas pracy (wideokonferencje, spotkania biznesowe czy prezentacje), jak i w trakcie rozrywki. Opcjonalny rysik jest zawsze blisko dzięki uchwytowi dokującemu.

Łatwiejsza praca i zabezpieczenia

Nowe modele z serii B5 oferują również pojemną baterię do pracy przez cały dzień, a ponadto opracowano je z zastosowaniem wielu najnowocześniejszych technologii dla zwiększenia Twojej produktywności. Należą do nich: redukcja szumów wspomagana sztuczną inteligencją do wyraźnego dźwięku podczas połączeń głosowych i konferencji, obsługa macierzy RAID skonfigurowanej z dwóch dysków SSD dla wszechstronnych i superszybkich rozwiązań dyskowych, a także ASUS NumberPad - podświetlana klawiatura numeryczna w touchpadzie do szybkiego i wygodnego wprowadzania danych.

Prywatność użytkownika, zabezpieczenia biznesowe oraz wytrzymałość do codziennego użytkowania to podstawy serii B5. Urządzenia posiadają zintegrowany czytnik linii papilarnych, opcjonalną kamerę na podczerwień do logowania za pomocą twarzy (kompatybilną z Windows Hello) oraz chip TPM 2.0. Ponadto charakteryzują się trwałością zgodną z rygorystycznym standardem wojskowym MIL-STD 810H.

Specyfikacja laptopów

Laptopy ExpertBook B5 kupicie w wybranych sklepach - sprawdź gdzie.