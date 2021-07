Snapchat nie działa! Poważna awaria trwa już kilka godzin

W nocy z czwartku na piątek (29/30.07.2021) Snapchat borykał się ze sporą awarią, która całkowicie sparaliżowała działanie usługi.

Problemy z logowanie zaczęły się w okolicach północy. Użytkownicy z całego świata raportowali, że program wylogował ich z konta i nie pozwala na ponowne zalogowanie się do usługi. Czasami wyświetla się komunikat, który prosi o sprawdzenie jakości połączenia z Internetem.

We're aware of an issue preventing some Snapchatters from logging in. Hang tight, we are looking into it and working on a fix!