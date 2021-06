Snapchat usuwa kontrowersyjny filtr

Niektórzy twierdzą, że jeden z filtrów Snapchata może powodować wypadki na drodze.

pexels

Snapchat usuwa ze swojej aplikacji kontrowersyjny filtr prędkościomierza. Wprowadzony w 2013 roku, pozwalał użytkownikom dzielić się informacjami dotyczącymi prędkości z jaką jeżdżą. Niektórzy twierdzili, że zachęcał on do lekkomyślnej jazdy samochodem. Choć filtr był używany w kilku tysiącach snapów dziennie, co stanowi niewielki ułamek z 5 miliardów wszystkich udostępnianych materiałów dziennie, rzecznik Snapchata ogłosił:

Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo naszej społeczności Snapchata, dlatego wyłączyliśmy filtr prędkości jazdy.

Wątpliwości budzi jednak późny czas usunięcia filtru. Niestety na przestrzeni lat, rzeczywiście był on związany z niektórymi wypadkami samochodowymi, w tym z śmiertelnymi. Rodzice trzech nastolatków, którzy zginęli w Wisconsin w 2017 roku używając prędkościomierza, złożyli pozew przeciwko Snapchatowi. W zeszłym miesiącu sąd zezwolił na kontynuowanie sprawy, orzekając, że firma pozostaje odpowiedzialna za wypadek.

Źródło: geeky-gadgets.com