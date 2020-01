Snapdragon 720G, 662 i 460 - Qualcomm wprowadza nowe procesory z 4G LTE

Qualcomm zaprezentował właśnie nowe procesory z wbudowanymi modemami 4G LTE. Na pokładzie wszystkie najnowsze technologie z wyłączeniem 5G. Jakie układy dostaną najnowsze średniaki i budżetowce?

Qualcomm ostatnimi czasy ma sporo pracy. Na początku grudnia zaprezentowano flagowy procesor Snapdragon 865 oraz nieco tańszy układ Snapdragon 765 przeznaczony do droższych średniaków. Cechą łączącą oba układy jest modem 5G. Teraz po nieco ponad miesiącu amerykanie zdecydowali się na odsłonięcie kolejnych procesorów z serii Snapdragon. Modele Snapdragon 720G, Snapdragon 662 oraz Snapdragon 460 przynależą do trzech serii wykorzystywanych do budowy budżetowców i średniaków. Każdy układ został połączony z modemem sieci 4G LTE.

Źródło: neowin.net

Poza faktem, że procesory nie obsługują 5G nie zabrakło wsparcia dla innych nowoczesnych technologii łączności takich, jak Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 6.

Przedstawiciele Qualcomm podczas odsłonięcia układów z serii 4, 6 oraz 7 powiedzieli, że "Choć na całym świecie obserwujemy szybkie upowszechnienie się technologii 5G w różnych rejonach geograficznych, zdajemy sobie sprawę z fenomenalnego impulsu, jaki firma 4G dała w kierunku umożliwienia konsumentom indyjskim szerokopasmowego dostępu do Internetu. 4G nadal będzie w centrum uwagi Qualcomm Technologies w takich regionach jak Indie, gdzie pozostanie kluczową technologią w zakresie łączności."

Oznacza to, że układy Snapdragon 720G, 662 oraz 460 dedykowane są głównie na rynki Azjatyckie, ale powinny trafić również do smartfonów sprzedawanych w Europie.

Na samym dole hierarchii znajduje się model Snapdragon 460. Posiada on osiem rdzeni Kryo 240. Qualcomm obiecuje aż 70 procentowy wzrost wydajności, dzięki temu, że po raz pierwszy układ z serii 400 zawiera jedynie rdzenie o wysokiej wydajności. Wcześniej korzystano z dwóch architektur rdzeni, co obniżało wydajność.

Snapdragon 460 zawiera w sobie modem Snapdragon X11, który zostanie wykorzystany również w nieco mocniejszym procesorze Snapdragon 662. Umożliwia on pobieranie danych z prędkością do 390 Mbps. Nie zabrakło także nowego procesora graficznego Adreno 610.

Najwydajniejszym z zaprezentowanych układów jest Snapdragon 720G z rdzeniami Kryo 465. Układ ten dedykowany jest dla graczy i zaoferuje niektóre funkcje Snapdragon Elite Gaming Platform. Snapdragon 720G wykorzystuje Adreno 618.

Pierwsze smartfony z układami Snapdragon 720G pojawią się jeszcze w pierwszym kwartale. Snapdragon 662 i 460 pojawią się na rynku do końca tego roku.

Źródło: neowin.net