Snapdragon 732G - poznaj się z procesorem Twojego nowego smartfona

Najnowszy procesor dla telefonów komórkowych ma szanse zdobyć ogromną popularność w naszym kraju. Snapdragona 732G to procesor idealny dla konsumentów znad Wisły.

Rynek smartfonów cały czas ewoluuje, chociaż obserwując go można dojść do wniosku, że jesteśmy obecnie w etapie stagnacji. Prawda jest jednak taka, że coraz to lepsze smartfony spowodowały, że rzadziej wymieniamy swoje telefony, a na dodatek coraz mniej osób decyduje się na zakup coraz droższych flagowców.

Procesor Qualcomm Źródło: Gizmochina.com

Z tego właśnie powodu jakiś czas temu Qualcomm - jeden z największych producentów procesorów do smartfonów postanowił wprowadzić na rynek układy Snapdragon 700. Są one pozycjonowane nieco niżej od flagowych modeli Snapdragon 800, ale dla przeciętnego konsumenta są one aż nadto wystarczające. Kuszący jest fakt, że w niższej cenie otrzymujemy możliwość skorzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych takich, jak 120 Hz wyświetlacze czy modem sieci 5G.

W przyszłym miesiącu Qualcomm zaprezentuje nowy procesor Snapdragon 732G, który w przeciągu najbliższych miesięcy powinien pojawić się w wielu przystępnych cenowo smartfonach. Będzie to bezpośredni następca Snapdragona 730G. Literka G na końcu sugeruje, że jest to procesor z ulepszeniami dla graczy.

W środku znajdziemy dwa wysokowydajne rdzenie Kryo 470 Gold o taktowaniu 2,3 GHz oraz sześć energooszczędnych rdzeni Kryo 470 Silver o taktowaniu 1,8 GHz. Układ zostanie wykonany w 8 nm procesie technologicznym. Nie zabraknie również nowoczesnego układu graficznego Adreno 618.

Układ Snapdragon Źródło: Qualcomm.com

W teorii nowy procesor powinien być niewiele gorszy od znacznie droższego Snapdragona 765G. Na jakie kompromisy musimy się zgodzić, aby zaoszczędzić kilkaset złotych? Niestety Snapdragon 732G nie wspiera modemów sieci 5G.

Pierwsze smartfony z nowym układem mają pojawić się już we wrześniu. Cena startowa ma wynosić poniżej 300 dolarów (około 1100 zł netto). Wkrótce smartfony z procesorem Snapdragon 732G powinny stać się powszechnie dostępne.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy A51 i zapoznaj się z naszą recenzją.

Źródło: techradar.com