Snapdragon 8 Gen 1+ i Gen 2 - data premiery, specyfikacja, telefony

Prezentujemy wszystkie informacje na temat nadchodzących flagowych procesorów firmy Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1+ i Snapdragon 8 Gen 2.

Spis treści

Premiera nowych procesorów firmy Qualcomm to zawsze duże wydarzenie. Nowe Snapdragony to układy, które napędzać będą flagowe smartfony producentów takich jak Samsung, Oppo, Xiaomi czy Vivo przez kolejny rok. W tym artykule zbieramy wszystkie informacje na temat najnowszych flagowych układów SoC.

Fot. Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 1+

Data premiery

Od 2019 roku, wraz z wypuszczeniem na rynek Snapdragona 855+, Qualcomm rozpoczął tradycję unowocześniania swojego flagowego procesora około pół roku po oryginalnej premierze. Tak samo ma być w tym roku, kiedy miejsce Snadragona 8 Gen 1 ma zająć Snapdragon 8 Gen 1+. Układ ten miał zadebiutować około czerwca 2022 roku, jednak ze względu na problemy epidemiologiczne jego premiera nieznacznie się przesunęła. Na szczęście nie będzie to duże opóźnienie i według przecieków, procesor ten powinien zostać zaprezentowany jeszcze w trzecim kwartale 2022 roku.

Snapdragon 8 Gen 1+ - Specyfikacja techniczna

Według najnowszych informacji, Snapdragon 8 Gen 1+ jest odpowiedzią na niektóre bolączki swojego poprzednika. Użytkownicy obecnego flagowca zauważają dwa główne problemy - niewystarczająco szybki układ graficzny oraz zbyt wysoka temperatura pracy układu. Model z plusem ma znaleźć rozwiązanie na te bolączki przez lepsze zarządzanie wydzielaniem ciepła, a także rozbudowanie układu graficznego. Z drugiej strony, ze względu na to, że Snapdragon 8 Gen 1+ jest raczej przeróbką, a nie zupełnie nowym modelem, układ rdzeni, a także użyte rdzenie, pozostaną zapewne te same. Dlatego właśnie możemy się spodziewać jednego dużego rdzenia Cortex-X2, trzech wydajnych rdzeni Cortex-A710 i czterech rdzeni energooszczędnych Cortex-A510.

Snapdragon 8 Gen 1+ - Telefony

Najnowsze układy Qualcomma zawsze trafiają do najbardziej wyczekiwanych flagowców roku - nie inaczej będzie ze Snapdragonem 8 Gen 1+. Jednakże ze względu na opóźnienie w produkcji może się okazać, że liczba smartfonów dostępnych z tym SoC może być trochę mniejsza, niż wcześniej zakładano. Producenci mogą być zmuszeni do użycia jego poprzednika lub do poczekania na kolejną wersję. Mimo tego układ ten w pierwszej kolejności znajdzie się zapewne w Motoroli Edge 30 Ultra - poprzedni flagowiec tego producenta, Motorola Edge 30 Pro, był pierwszym smartfonem ze Snapdragonem 8 Gen 1.

Fot. Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 2

Data premiery

Niedługo po premierze Snapdragona 8 Gen 1+ będziemy już oczekiwać następnego flagowca firmy - tym razem z "pełnym" numerkiem. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, Snapdragon 8 Gen 2 powinien pojawić się na rynku już pod koniec 2022 roku. Oczywiście duży wpływ na tę premierę będą miały restrykcje związane z sytuacją epidemiologiczną w Chinach. Jednakże pierwsze informacje wskazują na to, że firmie Qualcomm powinno udać się dostarczyć produkt na czas.

Snapdragon 8 Gen 2 - Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Snapdragona 8 Gen 2 nadal jest owiana tajemnicą. Wiemy jednak, że procesor znowu użyje konfiguracji rdzeni 1+3+4, tak jak w poprzednim układzie producenta. W tym przypadku będą to jednak rdzenie produkowane w nowym, 4 nm procesie technologicznych od TSMC. Ponadto, układ zostanie wyposażony w nowy modem 5G: Snapdragon X70. Możemy się także spodziewać nowego silnika neuronowego, jako że coraz więcej zadań jest przejmowanych przez funkcje związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.

Snapdragon 8 Gen 2 - Telefony

Nowy flagowy procesor od Qualcomma bez wątpienia zagości w wielu flagowcach na 2023 rok. Jak co roku, znajdzie się on w sztandarowych telefonach producentów takich jak Xiaomi, Oppo, Vivo, Oneplus czy realme. Dużym znakiem zapytania staje się jednak obecność Snapdragonów w nowych telefonach Samsunga. Pojawiają się plotki, że koreański producent może chcieć porzucić swojego poprzedniego dostawcę na rzecz własnych jednostek wspomaganych układami MediaTek. Oficjalnie jednak nadal nie ma żadnej informacji na ten temat.