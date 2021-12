Snapdragon 8 Gen 1 ma poważny problem!

Na początku grudnia Qualcomm zaprezentował swój najnowszy procesor, który znajdziemy zapewne w większości flagowych smartfonów w 2022 roku: model Snapdragon 8 Gen 1. Pierwsze urządzenia w niego wyposażone pojawią się jednak na rynku jeszcze w tym roku, a pierwszym z nich ma być Motorola Moto Edge X30. Mówi się także, że tuż za amerykańskim producentem są już Xiaomi oraz ZTE, jednak to chyba Motoroli przypadnie palma pierwszeństwa.

Okazuje się jednak, że nie wszystko wygląda tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Oczywiście nowy procesor ma oferować dużo lepszą wydajność od obecnych na rynku Snapdragona 888 i 888+. Idą za tym jednak pewne dość poważne problemy.

On moto phones, the extreme test of Snapdragon 8 Gen1 is very hot. Please be mentally prepared, 2022 may be “HOOOT”year for Android phones.